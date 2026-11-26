Tradicinis Advento muzikos festivalis „Betliejaus žvaigždė“ prasidės lapkričio 29-ąją Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Aštuoni nemokami festivalio koncertai klausytojus nuo pirmosios Advento savaitės palydės iki Trijų Karalių, iki sausio 10-osios.
Šių metų festivalio tema – simboliai, o programoje skambės ir senoji sakralinė muzika, ir šiuolaikiniai kūriniai, ir Kalėdų giesmės bei įvairių muzikos stilių interpretacijos.
„Simboliai šiemet atsiranda ir kūrinių pavadinimuose, ir muzikoje: saulė, rožė, šviesa, fanfaros, net Naujųjų metų konfeti. Kiekvienas kūrinys ir koncertas turi savą istoriją, bet visi vienaip ar kitaip kalba apie viltį ir bendrystę. Norėčiau, kad festivalio koncertai taptų proga bent trumpam atsitraukti nuo kasdienio skubėjimo, pabūti kartu“, – sako R. Marcinkutė-Leseur.
Muzika, teigia vargonininkė, visada yra daugiau nei švenčių fonas. Ji dažnai išreiškia tai, kam pritrūksta žodžių: „Gera muzika, profesionalūs atlikėjai paliečia klausytojų širdis, jas atveria, iš koncerto išeiname tarsi perkeisti“.
Pirmąjį Advento sekmadienį prasidėjusi „Betliejaus žvaigždė“ tęsis visą Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpį. Meno vadovė pastebi, kad toks ilgas, visą šventinį laikotarpį apimantis koncertų ciklas Europoje nėra dažnas įvykis.
„Koncertuodama įvairiose pasaulio salėse ir bažnyčiose pastebiu pavienius koncertus, bet tokie dideli festivaliai gana reti. Didžiuojuosi Vilniaus klausytojais – į „Betliejaus žvaigždę“ jų susirenka labai daug. Žinau, kad laukia koncertų – jie prasmingai papildo švenčių laiką“, – sako festivalio meno vadovė.
Muzikiniai festivalio susitikimai vyks Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. R. Marcinkutė-Leseur šią ypatingą vietą apibūdina kaip Vilniaus širdį, kurioje į bendrą audinį susilieja architektūra ir vargonų muzika. Vargonai, anot jos, ir patys yra muzikos architektūra, ne tik užpildanti erdvę, bet ir leidžianti į ją pasinerti klausytojams.
Festivalį lapkričio 29 dieną atidarys koncertas „Šviesus ilgesys“. Jame gros vargonininkai Nabilas Hanna iš Jeruzalės ir lietuvis Benas Jonušas. Kartu su jais pasirodys violončelininkas Julius Jonušas. Trijų talentų programos centre – sunkiai nusakomas jausmas, kuris mus aplanko artėjant Kalėdoms. Svarbiausia jame – tikėjimas, kad net tamsiausiu metų laiku yra vietos šviesai.
Ypatingas šio vakaro akcentas – kompozitoriaus ir vargonininko N. Hannos kūrinio „Desiderium“ („Ilgesys“) premjera. Advento įkvėptoje kompozicijoje violončelė perteikia nerimastingą žmogaus troškimą atrasti prasmę, meilę ir atsakymus, o vargonai kuria platų, kintantį garsinį peizažą.
Koncerte nuskambės meditatyvus Arvo Pärto „Fratres“ ir „Žodis“ iš Olivierio Messiaeno ciklo „Viešpaties gimimas“. Koncertą užbaigs Johanno Sebastiano Bacho choralinis preliudas „Prabuskite, šaukia mums balsas“.
Gruodžio 6 dieną Vilniuje pirmą kartą bus atlikta Japonijoje jau nuskambėjusi Jurijaus Kalco kantata „Saulės giesmė“. Ją atliks Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“, diriguojamas Audronės Steponavičiūtės-Zupkauskienės. Vargonais gros R. Marcinkutė-Leseur.
„Premjerai sunku įsivaizduoti tinkamesnį laiką: pasauliui minint šv. Pranciškaus Asyžiečio metus, kantatoje atgis šventojo eilės. Aštuonis šimtmečius skaičiuojantis tekstas stebėtinai aktualus ir šiandien: žmogus – ne pasaulio valdovas, o šeimos narys. Jo šeima – gamta: sesuo Saulė, brolis Mėnulis, brolis Vėjas, sesuo Žemė. Choro programa atvers duris į šviesos, gerumo ir vilties kupiną šv. Pranciškaus Asyžiečio pasaulį“, – sako festivalio meno vadovė.
Gruodžio 13-ąją Šv. Kazimiero bažnyčią užpildys muzikuojantis jaunimas. Koncerte „Kalėdų gėlės“ pasirodys Vilniaus jėzuitų gimnazijos mišrus choras „Krantas“, kuriam vadovauja Neringa Sidaugaitė, ir vargonininkai Jarūnė Barkauskaitė, Akvilė Šlepetytė, Saulius Aleksandravičius.
Daugiau nei du dešimtmečius gyvuojantis, Lietuvos ir užsienio scenose laukiamas kolektyvas šiemet sukomponavo muzikinių kalėdinių gėlių puokštę. Koncerto pavadinimą įkvėpė Vaclovo Augustino daina „Kalėdų gėlės“.
Kalėdų žinią prieš pat Kūčias, gruodžio 20-ąją, paskleis Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“, vadovaujamas Imanto Jono Šimkaus. Kartu su Broniaus Jonušo muzikos mokyklos styginių orkestru choras parengė muzikinę kelionę, kurioje skambės ir iškilmingas Antonio Vivaldi „Magnificat“, ir įvairių šalių kalėdinės giesmės. Tarp jų – senoji Michaelo Praetoriaus harmonizuota vokiečių giesmė „Pražydo rožė“. Vargonais koncerte gros Dovilė Savickaitė.
Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, į bažnyčią kvies styginių kvartetas „Šeštą vakare“.
Smuikininkės Gabrielė Lokominaitė, Miglė Kalinauskaitė, altininkas Justinas Važnevičius bei violončelininkas Audrius Ažubalis tęsia Vilniaus universiteto kamerinio orkestro įkūrėjo ir ilgamečio vadovo Pauliaus Bernardo Koncės puoselėtą tradiciją Kalėdų dieną susiburti ir švęsti su muzika.
Koncerte skambės tradicinės Kalėdų giesmės, baroko įkvėptos variacijos, šiuolaikinės kompozicijos ir skandinavų liaudies muzika.
„Pakeliui į Naujuosius“ – taip vadinsis gruodžio 27-osios koncertas, kuriame pasirodys į duetą „Perfect Nemesis“ susibūrę muzikantai – akordeonistė Girmantė Bubelytė ir gitaristas Mantas Ralas. Muzikos virtuozai kartu su klausytojais leisis į kinematografišką, kontrastų kupiną muzikinę kelionę. Programos viešnia – charizmatiškasis sopranas Jomantė Šležaitė-Paukštė. Didžiosiose scenose nugludintas jos balsas papuoš koncertą ypatingais šventiniais akcentais.
Metų pradžią, sausio 3 dieną, balsais nuspalvins muzikuojanti Seilių šeima – tenoras Edmundas Seilius, sopranas Kristina Zmailaitė, jų dukros Barbora Seiliūtė ir Elžbieta Seiliūtė.
Koncerte „Naujametinis konfeti“ skambančias Wolfgango Amadeus Mozarto, Giulio Caccini, Giuseppe Verdi ir kitų kompozitorių melodijas papildys kerintys arfos garsai.
Festivalio „Betliejaus žvaigždė“ finalas sausio 10 dieną skambės itin iškilmingai. Programą uždarymo koncertui parengė vyrų choras „Ąžuolų klubas“, sopranas Vaiva Jakštaitė, vargonininkas Rimvydas Mitkus ir varinių pučiamųjų kvartetas. Joje skambės kelių šimtmečių muzika – nuo Renesanso polifonijos iki šiuolaikinių sakralinių kūrinių. Ypatingas programos akcentas – amerikiečių kompozitoriaus Danielio Pinkhamo „Kalėdų kantata“.
Nemokami festivalio „Betliejaus žvaigždė“ koncertai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje – nuo gruodžio 28 d. iki 2027 metų sausio 10 d. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.