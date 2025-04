Pamatę, kaip elgiasi Justinas Bieberis, gerbėjai išsigando: atlikėją sunku pažinti

Viename vaizdo įraše J. Bieberis pastebėtas rūkantis. Kitame klipe jis užfiksuotas minioje be marškinėlių, judantis pagal Kendricko Lamaro kūrinį „Not Like Us“ vakarėlio metu po festivalio. Dar kitame klipe jis matomas – rūkantis ir linguojantis, kai fone groja jo daina „What Do You Mean?“.

Jo akivaizdus atsiribojimas nuo aplinkinių iš karto sulaukė audringų reakcijų socialiniuose tinkluose – daugelis svarstė, ar atlikėjas patiria stresą, ar kovoja su rimtesnėmis problemomis.

Someone gotta save Justin Bieber. He look like he going thru it at Coachella. pic.twitter.com/xnNwU0CSzb