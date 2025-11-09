Pamačius, kiek arbatpinigių paliko garsus atlikėjas, padavėja pritrūko žodžių

Padavėja pagyrė Post Malone už tai, kad šis, kaip teigiama, paliko jai apie 2 500 eur. arbatpinigių. Savo nuostaba „Reddit“ tinkle pasidalijusi moteris teigia, kad amerikiečių reperis, prieš išeidamas iš restorano jo stalą aptarnavusiai padavėjai įteikė piniginę dovaną.
„Post Malone yra nuostabus žmogus ir dosnus arbatpinigių, – rašė padavėja ir pasidalijo savo nuostaba po to, kai amerikiečių reperis ir dainininkas paliko jai didžiulius arbatpinigius. – Padavėja dirbu jau beveik 20 metų ir iki šiol tai yra dosniausi arbatpinigiai, kokius kada nors esu gavusi.“
Paliko įspūdingą sumą arbatpinigių
Reperis restorane paliko 3 472,50 JAV dolerių, įskaitant mokesčius ir 20 proc. aptarnavimo mokestį. Iš tos sumos apie 2 500 eur. buvo arbatpinigiai padavėjai, rašo mirror.co.uk.
Post Malone, kurio tikrasis vardas yra Austinas Richardas Post už savo muziką yra pelnęs daugybę apdovanojimų, įskaitant tris Amerikos muzikos apdovanojimus, dešimt „Billboard“ muzikos apdovanojimų ir MTV vaizdo muzikos apdovanojimą. Būdamas 30-ies, jis yra tarp geriausiai parduodančių muzikos atlikėjų.
„Man įdomu, kokios įžymybės, kurias jūs aptarnavote, buvo tikrai dosnios?, – klausė moteris. – Ar yra stebėtinai šykščių įžymybių?“.
„Dirbau vienoje vietoje, kur buvo rengiami pobūviai. Post Malone atėjo su grupe, ir tą vakarą visi uždirbome nuomai. Ačiū Post!“, – rašė vienas.
„Prieš daugelį metų Paris Hilton atvyko į vietinį prekybos centrą reklamuoti savo kvepalų. Buvo galima jų įsigyti, o ji su pirkėju nusifotografuodavo ir pasirašydavo, – rašė kitas. – Mes su draugėmis atėjome, kad galėtume ją nors pamatyti, nes nė viena iš mūsų negalėjo sau leisti įsigyti kvepalų, todėl tiesiog džiūgavome kitoje atitvarų pusėje. Renginio pabaigoje ji mus pasikvietė prie scenos, nusifotografavo su mumis, atspausdino kiekvienai po nuotraukos kopiją ir pasirašė. Tai buvo labai miela.“
Koncertavo Lietuvoje
Primename, kad rugpjūčio 21 d., Dariaus ir Girėno stadione Kaune įvyko vienas laukiamiausių šios vasaros renginių – pasaulinės žvaigždės Post Malone koncertas.
