 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pamačius, kiek arbatpinigių paliko garsus atlikėjas, padavėja pritrūko žodžių

2025-11-09 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 12:30

Padavėja pasidalijo savo nuostaba, kai amerikiečių reperis ir dainininkas Post Malone paliko jai didžiulius arbatpinigius, sakydama, kad jis yra „toks nuoširdus ir šaunus vyrukas“.

Piniginė (nuotr. SCANPIX)

Padavėja pasidalijo savo nuostaba, kai amerikiečių reperis ir dainininkas Post Malone paliko jai didžiulius arbatpinigius, sakydama, kad jis yra „toks nuoširdus ir šaunus vyrukas“.

REKLAMA
0

Padavėja pagyrė Post Malone už tai, kad šis, kaip teigiama, paliko jai apie 2 500 eur. arbatpinigių. Savo nuostaba „Reddit“ tinkle pasidalijusi moteris teigia, kad amerikiečių reperis, prieš išeidamas iš restorano jo stalą aptarnavusiai padavėjai įteikė piniginę dovaną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Post Malone yra nuostabus žmogus ir dosnus arbatpinigių, – rašė padavėja ir pasidalijo savo nuostaba po to, kai amerikiečių reperis ir dainininkas paliko jai didžiulius arbatpinigius. – Padavėja dirbu jau beveik 20 metų ir iki šiol tai yra dosniausi arbatpinigiai, kokius kada nors esu gavusi.“

REKLAMA
REKLAMA

Paliko įspūdingą sumą arbatpinigių

Reperis restorane paliko 3 472,50 JAV dolerių, įskaitant mokesčius ir 20 proc. aptarnavimo mokestį. Iš tos sumos apie 2 500 eur. buvo arbatpinigiai padavėjai, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

Post Malone, kurio tikrasis vardas yra Austinas Richardas Post už savo muziką yra pelnęs daugybę apdovanojimų, įskaitant tris Amerikos muzikos apdovanojimus, dešimt „Billboard“ muzikos apdovanojimų ir MTV vaizdo muzikos apdovanojimą. Būdamas 30-ies, jis yra tarp geriausiai parduodančių muzikos atlikėjų.

„Man įdomu, kokios įžymybės, kurias jūs aptarnavote, buvo tikrai dosnios?, – klausė moteris. – Ar yra stebėtinai šykščių įžymybių?“.

REKLAMA
REKLAMA

Post Malone (nuotr. SCANPIX)

„Dirbau vienoje vietoje, kur buvo rengiami pobūviai. Post Malone atėjo su grupe, ir tą vakarą visi uždirbome nuomai. Ačiū Post!“, – rašė vienas.

„Prieš daugelį metų Paris Hilton atvyko į vietinį prekybos centrą reklamuoti savo kvepalų. Buvo galima jų įsigyti, o ji su pirkėju nusifotografuodavo ir pasirašydavo, – rašė kitas. – Mes su draugėmis atėjome, kad galėtume ją nors pamatyti, nes nė viena iš mūsų negalėjo sau leisti įsigyti kvepalų, todėl tiesiog džiūgavome kitoje atitvarų pusėje. Renginio pabaigoje ji mus pasikvietė  prie scenos, nusifotografavo su mumis, atspausdino kiekvienai po nuotraukos kopiją ir pasirašė. Tai buvo labai miela.“

Koncertavo Lietuvoje

Primename, kad rugpjūčio 21 d., Dariaus ir Girėno stadione Kaune įvyko vienas laukiamiausių šios vasaros renginių – pasaulinės žvaigždės Post Malone koncertas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų