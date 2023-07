Palangos barui – ultimatumas iš valdžios: „Lietuvoje prasideda žaidimai be taisyklių“

Kaip socialiniuose tinkluose teigia „Kablys+Jūra“ atstovai, toks institucijų sprendimas juos nustebino.

„Savo vasaros rezidenciją Palangoje atsidarėme prieš gerus dešimt metų. Tuo metu kurortas sprendė ne „koncertų keliamo triukšmo“, o kur kas rimtesnes problemas.

Kalbame apie minias marozų, suvažiavusių savaitgaliui Basanavičiaus gatvėje padaužyti kriaušę, hipsterių ar vienas kitą. Išsinuomavę apleistą parodų paviljoną, savo jėgomis jį sutvarkėme ir pradėjome daryti tai, ką labiausiai mylime ir ko labiausiai trūko – po tiek laiko galime sakyti – mūsų miestui. Tai kokybiška ir aktuali muzika, šokiai, menas ir geras maistas. Esame nemaža dalis tos dabartinės Palangos, kuri tokia virto mūsų ir draugų, tokių kaip „I Love Palanga“, „Rąžė“, „Vaidilutė“ bei kitų dėka.

Todėl itin gaila, kad miestui galų gale tapus šiuolaikinio išsilavinusio ir liberalaus jaunimo traukos centru, tenka baigti savo gyvos muzikos koncertų istoriją. Kalbame apie ultimatumą, kurį gavome iš tam tikrų institucijų atstovų.

Šiems atrodo, kad kelių valandų koncertai, nepažeidžiantys jokių galiojančių įstatymų dėl triukšmo ir garsios muzikos laiko apribojimų, ar tai sužlugdys šalia įsikūrusį viešbutį, ar tai išgąsdins Birutės parke perinčius kormoranus. Ultimatumo pasirinkimai labai aiškūs, tad siekdami išlaikyti „Kablio“ ambasadą Palangoje turime atsisakyti visos vasaros koncertų planų.

Gaila dešimties metų darbo, gaila atlikėjų, kurie kaskart džiaugiasi galėdami pas mus sugrįžti, gaila jų gerbėjų, gaila reguliarių lankytojų, kasmet klausinėjusių apie programą, bet labiausiai gaila, kad 2023 metais Lietuvoje prasideda žaidimai be taisyklių, be argumentų, be kompromisų, ir tik su viena taisykle – „nes aš taip pasakiau“.

Taigi, šį savaitgalį vyksiantis palangiškės Gintės koncertas gintė | Palanga bus paskutinysis, o visus kitus koncertus tenka atšaukti. Tačiau paskutinįjį mes jums dovanojame – įėjimas nekainuos. O pats „Kablys“ bus, tylesnis, ramesnis, tačiau vis dar jaukus, skanus ir kvepiantis. Bent jau kol vėl nesulauksime „nes aš taip pasakiau“ apie viešbučiams, kormoranams ar biurokratams kenkiančius bandelių kvapus“, – rašoma oficialiame „Kablys+Jūra“ instagramo puslapyje.