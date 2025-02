36 metų „OnlyFans“ žvaigždė praėjusių metų spalio mėn. pateikė 88 puslapių ieškinį prieš 47 metų reperį, kuriame teigė, kad dalyvaudama viename iš Seano „Diddy“ Combso vakarėlių buvo apsvaiginta narkotikais ir išprievartauta.

Ieškinys pateiktas praėjus keliems mėnesiams po to, kai praėjusių metų birželio mėnesį ji padavė jį į teismą dėl tariamo seksualinio priekabiavimo ir persekiojimo. Tuo metu K. Westas atmetė šiuos teiginius kaip „nepagrįstus“ ir apkaltino L. Pisciottą „šantažu ir šmeižtu“, rašo metro.co.uk.

Padėjėja išklojo apie Kanye Westo ir jo žmonos priklausomybę

Ji taip pat teigė, kad K. Westas „dažnai rengdavo savo sekso vakarėlius įvairiuose prabangiuose viešbučiuose“, kuriuose bandydavo privilioti L. Pisciottą.

Tarp tokių viešbučių buvo Nobu Ryokan Malibu, Beverli Hilso Waldorf Astoria ir San Ysidro Ranch Montecito, Kalifornijoje.

Teisiniuose dokumentuose taip pat teigiama, kad kartą K. Westas griebė ją už gerklės savo žmonos akivaizdoje. L. Pisciotta 2021-2022 m. dirbo Westo padėjėja.

Atlikėjas slapta vedė B. Censori 2023 m., praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai jis, kaip pranešama, siuntė buvusiai padėjėjai žinutes apie tai, kad nori pasimylėti su jos motina jai stebint.

Buvusios „Yeezy“ darbuotojos teiginiai apie tariamą išprievartavimą Combso vakarėlyje taip pat išsamiai išdėstyti ieškinyje, kurį gavo dailymail.com.

Seanas „Diddy“ Combsas šiuo metu yra kalėjime po to, kai praėjusį mėnesį buvo suimtas dėl prekybos žmonėmis, prekybos žmonėmis, reketo ir transporto. Be to, šeši žmonės jį apkaltino seksualiniu priekabiavimu ir išžaginimu, kuriuos jis neigė.

Pisciotta paaiškino, kad pirmą kartą su Westu susipažino vakarėlyje, į kurį ją pakvietė Combsas ir kuriame jis jai padavė gėrimą.

Netrukus ji ėmė „jaustis sutrikusi“, o paskui pateko į „labai beviltišką būseną“, kai jautėsi „mažiau kontroliuojanti savo kūną ir kalbą“.

Po šio įvykio ji prarado atmintį, todėl jai buvo „gėda“. Tiesą ji sužinojo tik paskutinėmis Westo, kaip jos viršininko, darbo savaitėmis.

Ieškinyje Pisciotta apibūdino Westą kaip „grobuonišką, agresyvų, kompulsyvų, vulgarų, iškrypėlišką“.