Modelis išklojo atvirai, ką matė Diddy vakarėlyje: sunku suvokti protu

Praėjusį mėnesį Niujorke buvo suimtas 54 metų „Bad Boy“ kompanijos įkūrėjas Diddy, kuriam vėliau buvo pateikti kaltinimai dėl prekybos žmonėmis, reketo, žmonių gabenimo ir įtraukimo į prostituciją. S. Combsas neigė visus jam pateiktus kaltinimus ir teigė esąs nekaltas, rašo mirror.co.uk.

Po šios žinios dėmesys nukrypo į Diddy „freak off“ vakarėlius, kuriuose, kaip įtariama, dalyvavo sekso paslaugų teikėjai ir nepilnametės merginos, buvo naudojami nelegalūs narkotikai ir filmuojama paslėptomis vaizdo kameromis.

Viena iš dalyvių, Miss Tanea, neseniai socialiniuose tinkluose atskleidė, ką matė viename iš vakarėlių. Tinklalaidėje „Soft White Underbelly“ ji teigė, kad atvykus į vakarėlį apsaugos darbuotojai atėmė iš jos mobilųjį telefoną, o vienintelis jos apsilankymo įrodymas yra kelios nuotraukos iš fotobūdelės.

Tanea sako, kad įvykiai muzikos magnato namuose ją traumavo ir ji prieš dvejus metus bandė papasakoti savo istoriją.

I attended Diddy's secret inner party at "freak off" event – no one believed what I saw' Model Miss Tanea told the Soft White Underbelly podcast that she thought her invitation to one of P Diddy's events could be her big break in showbusiness but that all changed when she looked pic.twitter.com/NVGShtt5Ja