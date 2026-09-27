Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su Gintautu Kirkila-Klarku

Apie tai Delfi pranešė velionio dukra Jurga.
Paaiškėjo atsisveikinimo detalės
Minėtą portalą moteris informavo, kad atsisveikinimas vyks Kaune, „Tylos namuose“ (Jonavos g. 220).
Su G. Kirkila-Klarku bus galima atsisveikinti antradienį, rugsėjo 29 d., nuo 16 iki 21 val., ir trečiadienį, rugsėjo 30 d., nuo 9 val. Trečiadienį 8 val. Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6) bus aukojamos šv. Mišios.
Urna iš „Tylos namų“ bus išnešama 14 val., laidotuvės vyks Panemunės kapinėse.
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Užuojauta artimiesiems.