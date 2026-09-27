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TV3 naujienos > Gyvenimas > Meilės istorijos

1 data vestuvėms Lietuvoje – pati populiariausia: ar atspėsite, kokia ji?

2026-09-27 10:00 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-27 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Renkantis vestuvių datą paprastai vienas svarbiausių kriterijų yra oras, tad nieko keisto, kad daugiausiai santuokų Lietuvoje vyksta vasaros savaitgaliais. Šiemet rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje siaubusi audra, panašu, neišgąsdino jaunavedžių – tą savaitgalį žiedus sumainė beveik 400 porų.

Vestuvės (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (11)

Renkantis vestuvių datą paprastai vienas svarbiausių kriterijų yra oras, tad nieko keisto, kad daugiausiai santuokų Lietuvoje vyksta vasaros savaitgaliais. Šiemet rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje siaubusi audra, panašu, neišgąsdino jaunavedžių – tą savaitgalį žiedus sumainė beveik 400 porų.

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Be to, šie metai buvo ypatingi dar ir tuo, kad planuojant vestuves nemažai įtakos datai galėjo turėti ir patrauklūs skaičių deriniai, skelbia Registrų centras.

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FOTOGALERIJA. Vestuviniai žiedai

Atskleidė populiariausias tuoktuvių datas

„Kiekvienais metais daugiausiai porų šalyje susituokia vasaros savaitgaliais, o absoliutūs lyderiai poroms renkantis datą savo gyvenimo šventei – rugpjūčio savaitgaliai. Be abejo, nemaža dalis jaunavedžių nori šią ypatingą datą dar labiau įprasminti ir tuoktuvių datą derina pagal tam tikrą įsimintiną skaičių derinį. O 2026-ųjų birželis numerologijos mėgėjams tam buvo itin palankus“, – sako Registrų centro Duomenų sprendimų departamento vadovė Džeineta Muliuolė.

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Registrų centro tvarkomos Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS), apjungiančios duomenis iš skirtingų šalies metrikacijos įstaigų, duomenimis, populiariausios šių metų tuoktuvių datos buvo trijų vasaros mėnesių – birželio, liepos ir rugpjūčio – savaitgaliai. Tačiau į dešimtuką taip pat pateko ir vienas rugsėjo šeštadienis.

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Registrų centro duomenimis, populiariausia santuokos sudarymo data šiais metais buvo rugpjūčio 8-oji, šeštadienis – šią dieną amžinos meilės įžadais apsikeitė net 466 poros. Palyginti, pernai populiariausia vestuvių data buvo rugpjūčio 23-oji, kai susituokė 318 porų.

„Šių metų rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje praūžusi audra, panašu, nepakoregavo jaunavedžių planų – rugpjūčio 22-ąją susituokė net 367 poros“, – teigia Dž. Muliuolė.

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Jaunavedžiai tiki skaičių magija

Skirtingai nei praėjusiais metais, 2026-ieji buvo palankūs jaunavedžiams, tikintiems skaičių magija. Šių metų birželio 26-ąją ir 6-ąją žiedus sumainė atitinkamai 430 ir 413 porų.

Beveik 300 jaunavedžių susituokė birželio 20-ąją.

Jau ne vienerius metus pastebima tendencija, kad vis populiaresni santuokai tampa rugsėjo savaitgaliai. Pavyzdžiui, šiemet rugsėjo 5 dieną santuokos įžadais apsikeitė net 272 jaunavedžių poros.

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Iš viso šiais metais MGVDIS jau įregistruota 11,7 tūkst. santuokų. Iš jų kiek daugiau nei penktadalis buvo sudarytos bažnyčioje, o didžioji dalis – kitur.

Absoliuti dauguma santuokų sudarytos Lietuvoje, tačiau apie 600 Lietuvoje įregistruotų santuokų buvo sudarytos užsienyje.

Šaltinis: Registrų centras

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