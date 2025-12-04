Operos ir baleto teatre – ypatingas vakaras: atvyko ir pasipuošusi Inga Ruginienė

„Nuostabu, kad baleto tradicijos, atėjusios iš Tyzenhauzų, Radvilų dvarų, gan atsitiktinių gastroliuojančių trupių pasirodymų, jaunoje Lietuvos valstybėje 1925 m. įgavo profesionalaus scenos meno formą. Per šimtą metų Lietuvos baleto turinys nuolat kito. Šiandien, švęsdami šimtmečio jubiliejų, džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos baleto trupe, jos pasiekimais ir galimybėmis kurti“, – sako LNOBT generalinė direktorė Laima Vilimienė.
„Kopelijos" premjeros svečiai(66 nuotr.)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
„Kopelijos" premjeros svečiai (nuotr. Vido Černiausko)
Atsigręžė į „Smėlio žmogų“
O kūryba neįmanoma be atsinaujinimo, nūdienos žmogų jaudinančių dalykų atspindėjimo. Tad šiomis dienomis teatre pristatomos premjeros choreografas Martynas Rimeikis patarė „Kopelijos“ žiūrovams atsisakyti išankstinių nuostatų ir nusiteikti visiškai naujam spektakliui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Manau, labai simboliška švęsti baleto šimtmetį tuo kūriniu, nuo kurio viskas prasidėjo. „Kopelija“ yra vienas baletų, kuris man visada buvo įdomus. Jame mane domino ne tik šviesi ir komiška klasikinio baleto pasaka, bet ir jos ištakos – E. T. A. Hoffmanno novelė „Smėlio žmogus“, kurioje slypi gilios, laikui nepavaldžios temos: žmogaus troškimas sukurti kažką tobulo, netikro, pranašesnio už save, tapatybės trapumas, baimės, traumos“, – teigia premjeros choreografas M. Rimeikis.
Lakonišką baleto libretą pagal „Smėlio žmogų“ choreografui padėjo sukurti rašytojas ir vertėjas Laurynas Katkus. Devynioliktojo amžiaus prancūzų kompozitoriaus Léo Delibes‘o muziką šiuolaikiškai rekomponavo nūdienos lietuvių kompozitorius Jievaras Jasinskis. Pastatymo muzikos vadovas – LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila. „Kopelijos“ scenovaizdžių autorius – Marijus Jacovskis, kostiumų dailininkė – Elvita Brazdylytė, šviesų dailininkas – Levas Kleinas.
Jubiliejinių renginių fejerverkas
Lietuvos baleto 100-mečio vakarą Kopeliją scenoje šoko Nora Straukaitė, Klarą – Gabrielė Marčiukaitytė, Natanaelį – Edvinas Jakonis, Kopelijų – Ernest Barčaitis. Kiti šio sezono „Kopelijos“ spektakliai – gruodžio 5, 6, 7 ir 9 dienomis.
„Kopelijos“ premjera pradėjo jubiliejinių baleto renginių paradą LNOBT scenoje. Gruodį žiūrovai dar pamatys choreografo Krzysztofo Pastoro baleto „Moving Rooms“ lietuviškąją premjerą, o jaunieji Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokėjai ruošia savo pasirodymą „Menų pašaukti. Šokio kalba“.
Gastrolinius baleto spektaklius LNOBT netrukus pristatys Klaipėdos ir Kauno valstybiniai muzikiniai teatrai: klaipėdiečiai atveža choreografų Gajaus Žmavco ir Alexanderio Ekmano vienaveiksmių spektaklių diptiką „Kaktusai+“, o kauniečiai – choreografės Anželikos Cholinos baletą „Dezdemona“.
Prieš pat Kalėdas LNOBT pakvies į šventinį Lietuvos baleto 100-mečio gala koncertą „Akimirkos lengvumas“, kuriame žavingą baleto meno grožį atskleis žymūs Lietuvos baleto solistai ir svečiai iš garsių užsienio teatrų
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA