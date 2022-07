Olena Zelenska nerimauja dėl devynemčio sūnaus ateities: „Jis nebeturi vaikystės“

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žmona Zelenska, kalbėdama televizijai NBC News, sakė, kad jų mažasis sūnus Kyrylo prarado susidomėjimą savo pomėgiais, kurių turėjo prieš prasidedant karui. Ji sakė, kad negali grąžinti jo prie „meno ir humanitarinių mokslų“. Paklausta, kuo jis nori būti užaugęs, Zelenska atsakė: „Akivaizdu, kad jis nori būti kariu. Jis nebeturi vaikystės“.

Dabar, pasak jos, apie tai svajoja visi ukrainiečių berniukai. „Prieš karą mano sūnus lankė tautinių šokių ansamblį. Grojo pianinu. Jis išmoko anglų kalbą. Žinoma, jis lankė ir sporto būrelius, – sakė ji. – Tačiau po beveik penkių mėnesių karo su Rusija, vienintelis dalykas, kurio jis nori išmokti, yra kovos menai ir kaip naudotis šautuvu“, – sakė ji.

Zelenska ištekėjo už savo vyro 2003 m. ir susilaukė dviejų vaikų.

Be sūnaus Kyrylo jie taip pat augina 18-metę Oleksandrą. Zelenska buvo priimta kaip pirmoji Ukrainos ponia po to, kai Zelenskis buvo išrinktas prezidentu 2019 m. Interviu buvo duotas Zelenskos diplomatinės misijos Vašingtone metu, kai buvo siekiama tiesiogiai kreiptis į JAV Kongresą dėl daugiau oro gynybos sistemų.

REKLAMA

Trečiadienį emocingoje kalboje ji ragino padėti, kad ginklų sistemos išgelbėtų „vaikus vežimėliuose“ nuo tragiškos mirties.

„Tai yra Rusijos bado žaidynės – taikių žmonių medžioklė“, – sakė Zelenska, rodydama nuotraukas, kuriose trimetis vaikas, kuris dabar naudojasi protezinėmis galūnėmis, buvo sučiuptas per vieną iš Rusijos išpuolių.

„Jie niekada to netransliuos per savo žinias. Štai kodėl aš jums tai rodau čia. Noriu kreiptis į jus ne kaip pirmoji ponią, o kaip dukra ir motina, – sakė Zelenska. – Prieš mano šalį vyksta neišprovokuotas teroristinis karas. Rusija naikina mūsų žmones“, – pridūrė ji. Ji taip pat priminė didelio atgarsio sulaukusią keturmetės Lizos mirtį, kuri praėjusią savaitę žuvo per ataką Vinicos mieste.

REKLAMA

REKLAMA

„Būtent dabar tai mums yra norma. Ar mano sūnus galės grįžti į mokyklą rudenį? Nežinau, taip pat kaip milijonai kitų motinų Ukrainoje.“

Ir prezidentas Joe Bidenas, su kuriuo ji susitiko antradienį, ir JAV Kongresas rūpinosi ginklų tiekimu Ukrainai, gegužę patvirtinęs 40 mlrd. dolerių paketą. Tačiau Rusijos pajėgoms veržiantis į rytus, Ukraina siekia užtikrinti pastovesnį ginklų, įskaitant ilgesnio nuotolio tiksliųjų raketų, srautą. JAV įstatymų leidėjai plojo Zelenskai, kai ji padėkojo už pagalbą ir pasakė: „Kol Rusija žudo, Amerika gelbsti“.

Pentagono vadovas Lloydas Austinas trečiadienį pareiškė, kad Vašingtonas atsiųs dar keturias M142 didelio mobilumo artilerijos raketų sistemą (Himars), kurios žymiai padidino Kijevo pajėgumus. „Ukrainai reikia ugnies ir amunicijos, kad atlaikytų šį puolimą ir smogtų atgal“, – žurnalistams sakė Austinas ir pridūrė, kad dėl naujos siuntos į Kijevą išsiųstų JAV Himarų skaičius padidės iki 16.

Rusija perspėjo dėl ginklų tiekimo ir pareiškė, kad daugiau dėmesio bus skirta tik Rytų Ukrainos Luhansko ir Donecko regionams, kuriuos daugelį metų iš dalies kontroliuoja promaskvietiški sukilėliai. Didesnė parama Ukrainai buvo paskelbta ketvirtadienį, kai Didžiosios Britanijos vyriausybė pareiškė, kad artimiausiomis savaitėmis į Ukrainą atsiųs šimtus bepiločių orlaivių ir prieštankinių ginklų bei daugybę artilerijos pabūklų, kad padėtų atremti Rusijos invaziją.

REKLAMA

REKLAMA

Gynybos sekretorius Benas Wallace'as paskelbė, kad po to bus sukurtos priešpriešinių baterijų radarų sistemos ir daugiau nei 50 000 šovinių, skirtų esamai Ukrainos sovietmečio artilerijai. Gynybos ministerija teigė, kad ginklai padės sustiprinti Ukrainos gynybą nuo Vladimiro Putino „beaotdairiško“ artilerijos naudojimo.

Tuo tarpu Rusijos artilerijos smūgiai ketvirtadienį smogė antrajam pagal dydį Ukrainos miestui Charkivui po to, kai Maskva paskelbė plečianti savo karinius tikslus. Išpuoliai rytiniame mieste, kurį ištiko kelias savaites trukę Rusijos apšaudymai, buvo įvykdyti po 10 dienų suplanuotų darbų ties „Nord Stream“ dujotiekiu, kuris sukėlė baimę dėl nuolatinio atjungimo.

Charkivo regiono gubernatorius sakė, kad du žmonės žuvo ir 19 buvo sužeisti, iš kurių keturių būklė sunki. Trys žmonės žuvo dieną anksčiau per antskrydžius Charkive, kur pastarosiomis savaitėmis po to, kai Ukrainos pajėgos išstūmė Rusijos kariuomenę iš miesto ribos, vėl grįžo normalus gyvenimas.

REKLAMA

REKLAMA

Prezidento patarėjas Mykhaylo Podolyak sakė, kad taip pat buvo padaryta žala mečetėje Charkive, apkaltindamas Rusiją „niekšiškais veiksmais“ po Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito Irane šią savaitę.

Kramatorske, Donbaso regione, Rytų Ukrainoje, kur vyksta įnirtingos kovos, taip pat buvo padaryta žala mokyklai, kuri, pasak Ukrainos pareigūnų, buvo naudojama kaip maisto saugojimo vieta.