Nuotrauka plinta it virusas: manoma, kad užfiksuotas slaptas Vladimiro Putino ir Alinos Kabajevos sūnus

Kabajeva yra buvusi olimpinė gimnastė, kurią žiniasklaida ir net JAV valstybės departamentas jau daugelį metų sieja su Rusijos vadovu, rašo newsweek.com.

Kremlius visada neigė, kad spekuliacijos, jog V.Putinas palaiko romantiškus ryšius su A.Kabajeva, yra kuo nors pagrįstos, nors jos politinė karjera per pastarąjį dešimtmetį sparčiai kilo, valdžios kritikams kaltinant ją korupcija ir nepotizmu.

70-metis Rusijos prezidentas patvirtino, kad 2013 m. po 30 metų santuokos išsiskyrė su savo pirmąja žmona Liudmila, tačiau, kalbėdamas apie savo asmeninį gyvenimą išliko itin paslaptingas ir atsargus.

Pats V.Putinas gandus, kad turi sūnų su A. Kabajeva, neigia, o savo romantinius santykius nuo Rusijos piliečių laiko po devyniais užraktais. Vis tik, berniuko, kuris nufotografuotas Maskvoje esančioje cerkvėje, panašumas į V.Putiną yra akivaizdus.

„Dmitrijus Vladimirovičius Kabajevas. Jo antrasis vardas reiškia „Vladimiro sūnus“. Galimai jis yra Putino sūnus. Ką manote jūs?“, – savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje rašė žurnalistas Jaysonas Smartas.

