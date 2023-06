Nuo Rokiškio iki Niujorko: įspūdingos išvaizdos buvusi krepšininkė Mona neria į realybės šou

Vos pažvelgus į įspūdingos išvaizdos Moną, ją pamiršti tampa sunku. Tokia pat intriguojanti ir jos istorija – nuo vaikystės Rokiškyje iki profesionalios krepšininkės karjeros Italijoje ar gyvenimo niekuomet nemiegančiame Niujorke. O jau visai netrukus Mona ryšis ir dar vienam neįtikėtinam savo gyvenimo nuotykiui – realybės šou Pietų Ispanijoje.

Nuo Rokiškio iki Niujorko

Į įspūdingą vilą Europoje Mona atskris tiesiai iš Niujorko – būtent čia ji gyvena jau ne vienerius metus.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, taip buvo ne visuomet – Rokiškyje gimusi mergina galbūt taip ir būtų toliau gyvenusi Lietuvoje, jei ne krepšinio agentai, pastebėję jos talentą šiai sporto šakai. Būtent todėl paauglystėje Mona sulaukė pakvietimo toliau gyventi ir žaisti krepšinį Šiaurės Karolinoje. Vis dėlto ši valstija tapo tik pirmąja jos stotele.

REKLAMA

„(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona (7 nuotr.) „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona +3 „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyvė Mona

„Vėliau keletą metų profesionalai žaidžiau krepšinį Italijoje, tačiau čia nemačiau perspektyvų ateičiai, tad galiausiai grįžau atgal į JAV, tik šįkart – Niujorką. Kadangi esu iš nedidelio miestelio, Lietuvos palikti sunku nebuvo. Tačiau atvykus į JAV, tikrai patyriau kultūrinį šoką – kontrastas buvo labai didelis. Tiesą sakant, prie pasikeitusio gyvenimo pripratau tik per du metus“, – pasakoja ji.

Dabar savo dienas Mona skiria darbui ir mokslams. Savaitgaliais ji panyra į naktinį gyvenimą, nes dirba šokėja viename iš daugybę garsenybių pritraukiančių Niujorko naktinių klubų.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, su kuo yra tekę bendrauti, Mona atskleisti neskuba. Tai – konfidencialu.

O štai kitas dienas ji skiria mokslams – nuotoliniu būdu mokosi verslo paslapčių. Ir tai – ne pabaiga.

Mona sako, kad ateityje norėtųsi mokytis ir toliau, kadangi jos svajonė – įsigyti butą tokioje šalyje, kur atostogos tęstųsi visus metus.

O ir pragyventi Niujorke nėra paprasta: „Kadangi dirbu naktinio gyvenimo sferoje, tai prideda pliusų ir papildomų pajamų. Tačiau tai tikrai nėra pigus miestas – jei dirbčiau paprastą darbą, matyt, būtų sunku.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Neslepia, jog tam tikras kūno vietas yra pasitobulinusi

Daugeliui galėtų pasirodyti, kad Monos gyvenimas – tikra pasaka. Tą galėtų patvirtinti ir pati mergina, kuri sako, kad Niujorke iš tiesų viskas yra įmanoma, o ir žmonės savo būdu neretai primena lietuvius.

Jau netrukus ji susipažins ir su dar 9 charizmatiškais ir jaunais lietuviais, su kuriais leisis į didžiausią vasaros nuotykį – realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“.

„Kadangi mėgstu keliauti, džiaugiuosi, jog projektas vyks šalyje, kurioje dar nesu apsilankiusi. Turėsiu galimybę susipažinti su naujais žmonėmis, pažinti kitokį mentalitetą. Geriausi dalykai atsitinka iš nepatogių situacijų, o šis projektas – tikrai ne pats patogiausias, tad aš čia tikiuosi atrasti iš naujo“, – sako Mona.

REKLAMA

Mergina neslepia – tai, jog visą mėnesį bus sekama kamerų 24 valandas per parą, skamba gana bauginančiai. Tačiau kartu ji sau juokaudama primena, jog nėra to blogo, kas nepavirstų į dar blogesnį: „Atmosfera, tikiu, bus visai kitokia, nei realiame gyvenime. Galbūt man patiks tie, kurie įprastai nepatiktų, ir atvirkščiai. Pati esu labai tiesmuka – nemėgstu meluoti ir sakau tiesą į akis, kad ir kokia ji bebūtų.“

Mergina neatmeta galimybės čia sutikti ir jai patiksiantį vaikiną, kadangi paskutiniai jos santykiai nutrūko prieš metus. Tąkart mergina netgi buvo susižadėjusi!

REKLAMA

Mona neslepia, kad vaikinams kelia ir vieną išvaizdos reikalavimą. Kadangi ir pati yra aukšta – 178 centimetrų ūgio – tobulu atveju vaikinas turėtų būti už ją aukštesnis.

Įspūdingai atrodo ir pati mergina. Ji atvirauja, kad įvairiems savo kūno pasitobulinimams yra išleidusi apvalią pinigų sumą – virš 20 tūkstančių.

„Esu pasikoregavusi krūtinę, sėdmenis, dantis ir lūpas. Tokios formos patinka man pačiai, taip pat to reikalauja ir mano darbo aplinka – reikia atitikti tam tikrus standartus. O kadangi turėjau finansų ir buvo galimybė išpildyti savo svajonę, aš tuo pasinaudojau. Mama prieš tokią mano svajonę iš pradžių buvo nusiteikusi neigiamai, tačiau galiausiai suprato, kad tai padarytų mane laiminga, tad mano norą priėmė. Tiesa, tai įvyko ne per savaitę, ir ne per dvi“, – atvirauja Mona.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto mergina nuo kitų projekto dalyvių skirsis ne tik savo išvaizda, bet ir pomėgiais. Štai nors savo krepšininkės karjerą jau baigė, šiai sporto šakai ji liko neabejinga iki šiol.

„Gyvenant JAV, kur yra NBA, kitaip ir nebūtų įmanoma. Taip pat kartais įrašinėju dainas. Dar turiu silpnybę apsipirkinėti ir valgyti geruose restoranuose. Stengiuosi sau nieko negailėti, nes jaunystė – geriausi metai. Negailiu pinigų kelionėms, tam tikroms grožio procedūroms ar vardiniams prekės ženklams“, – sako ji.

Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ – jau nuo birželio 5 d. pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3 ir 24/7 per Go3!