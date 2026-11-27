Šią iškilmingą sukaktį minintis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, vengdamas tokioms progoms įprastos panegirikos tradicijos, kviečia nedrąsiai žvilgtelėti ten, kur užgęsta scenos rampų šviesa ir lieka tik žmogus.
„Nenoriu būti nelaimingas artistas teatre“
Nors sėkmė kino filmuose Laimonui Noreikai suteikė didžiulį žinomumą ir jis nuolat būdavo kviečiamas filmuotis, darbą kine tekdavo derinti su tuometinio Valstybinio akademinio dramos teatro kasdienybe, režisierių įnoriais ir dėmesio jo talentui stygiumi. Aktoriaus dukra Rūta Noreikaitė prisimena, kad 1968 m. teatre režisierius Henrikas Vancevičius jau repetavo pirmojoje Justino Marcinkevičiaus istorinės trilogijos dalyje „Mindaugas“, o jos tėvas, nors ir gaudavo daugiausia epizodinius, ne antraplanius vaidmenis, vis tiek spėdavo derinti darbą kine ir teatre.
1968 m., kai tuo pat metu vyko Almanto Grikevičiaus ir Algirdo Dausos filmo „Jausmai“ filmavimai bei teatro repeticijos, Noreika atsidūrė tarp dviejų darbų. Prieš pirmąjį „Mindaugo“ skaitymą aktorius (jam spektaklyje buvo paskirtas Duisburgo vaidmuo) priėjo prie H. Vancevičiaus ir pasakė, kad kitą dieną nuo aštuntos valandos turi filmuotis Lietuvos kino studijoje, o repeticija suplanuota vienuoliktą. Pasak Noreikaitės, režisierius atsakė žinantis, kad ten filmuojasi Regimantas Adomaitis, o apie Laimoną esą nieko negirdėjęs, todėl liepė atvykti į skaitymą: „Aštuntą ryto jis kino studijoje, Antakalny, grimas – visa kita. Niekas nenufilmuojama. Jis atvažiuoja į repeticiją ir dalyvauja skaityme. Kai skaitymas baigėsi, vėl grįžta į kino studiją. Grimas. Ir jau filmuojama.“
Būdamas keturiasdešimties, Noreika ryžosi savarankiškai susikurti poezijos vakarų programas. Noreikaitė prisimena tėvo ištartą nuostatą: „Nenoriu būti nelaimingas ir nereikalingas artistas teatre.“
Šios nuostatos jis griežtai laikėsi kasdienybėje. Anot Rūtos, tėvas nesimokė eilėraščių iš knygutės – kiekvieną tekstą perrašydavo savo ranka į sąsiuvinį ir ruošdavosi iš jo. Tą patį pastebėjo ir ilgametis aktoriaus bičiulis kunigas Saulius Filipavičius: vasaromis Troškūnuose Noreika kiekvieną vakarą, jau prigulęs kambaryje, kelis kartus ištisai pasikartodavo visą programą, nors tekstą tikrai žinojo atmintinai. Kunigo žodžiais, aktorius jautė didžiulę atsakomybę net prieš kiekvieną klausytoją, atėjusį į kūrybinį vakarą.
Tokios pat darbo etikos laikėsi ir pastatymų repeticijose. Eimunto Nekrošiaus spektaklyje „Trys seserys“ jis vaidino Ferapontą – personažą, kuriam, pasak režisieriaus asistento Tauro Čižo, buvo surastas autentiškas Napoleono armijos munduras, o jo ir Anfisą vaidinusios aktorės Jūratės Aniulytės duetas tapdavo viena ryškiausių spektaklio scenų. Čižas atsimena, kad vyresnės kartos artistai repeticijose elgėsi ne kaip susireikšminę autoritetai: „Jie labai klausėsi režisieriaus, kaip mokinukai. Ir užsirašinėjo, ir klausinėjo… Tikri profesionalai – atidžiai ruošdavosi repeticijoms ir spektakliams.“ Jo manymu, paprasta pareiga – ateiti laiku, mokėti tekstą, jaustis atsakingam prieš trupę – šiai kartai buvo savaime suprantama.
Vėlesniame Noreikos biografijos etape, jau Oskaro Koršunovo teatre (OKT), aktorius vaidino spektakliuose „Parazitai“ (senis Mulčia) ir „Oidipas Karalius“ (Piemuo). OKT užsienio gastrolių vadybininkė Audra Žukaitytė pasakoja, kad per repeticijas režisierius skatino atsisakyti įprasto teatrališko tono ir kalbėti paprastai: „Tiesiog prašė būti natūraliu, be jokio skaitoviško patoso... Tai vėl visai kitokia vaidyba, ne akademinė, ne dramatiška, o parodanti giliai kenčiantį žmogų tokį, kurį galėtum sutikti gatvėje.“ Kai dėl aktoriaus sveikatos rūpesčių buvo pasirinktas dubleris Piemens vaidmeniui (aktorius Viktoras Šinkariukas), Laimonas nesitraukė. Žukaitytė įsiminė, kad jis vis tiek iš ligoninės atvažiuodavo į spektaklį ir po to vėl grįždavo į palatą. Nenumaldomas aktoriaus noras vaidinti jai kėlė didelę nuostabą bei pagarbą.
„Neimu į galvą“
Pamatą Noreikos užsispyrimui, stipram asmenybiniam stuburui ir vidinei laisvei suteikė motinos nuostatos. Rūta Noreikaitė pasakoja apie savo senelę, aktoriaus motiną Kotryną Oginskaitę, kaip apie savarankiškų pažiūrų moterį, gyvenusią nepaisant įprastų taisyklių ar bažnytinių dogmų – net jos vaikai kurį laiką buvo nekrikštyti ir be dokumentų, o per Kalėdas ji sąmoningai skalbdavo ir dar garsiai dainuodavo. Šeimoje perduodamą atsakymą į įtampą ar įžeidimus Rūta priėmė kaip savotišką kraitį: „Tas „neimu į galvą“ praktiškai yra kaip testamentas, palikimas iš Babos.“
Kasdienybėje aktorius dažniausiai išlikdavo santūrus, taktiškas ir stengdavosi niekam nebūti našta. Vis dėlto, kai kas nors peržengdavo, jo nuomone, padorumo ribą, nepagarbiai atsiliepdavo apie artimuosius ar norėdavo padraskyti skaudžias praeities žaizdas, jo reakcija būdavo staigi. Rūta atsimena, kaip karštai jis gynė seserį Interną, daugelį metų slaugiusią paralyžiuotą jųdviejų motiną, kai kas nors išsakydavo priekaištą dėl Internos įpročio rūkyti.
Po žmonos mirties aktorių ilgai vargino sunkūs trišakio nervo uždegimo priepuoliai – kartais tokie aštrūs, kad sukeldavo net sąmonės netekimą. Kunigas Saulius Filipavičius atsimena, kaip skaudu ir bejėgiška buvo matyti šalia kenčiantį žmogų, kol gydytojai galiausiai parinko stiprius vaistus, padėjusius priepuolius suvaldyti. Rūta pamena, kai dėl vis atsinaujinančių stiprių neuralgijos priepuolių ligoninėje atsidūręs tėvas vis tiek ruošėsi scenai, mat vaidino Jono Vaitkaus spektaklyje „Vėlinės“ (kunigas Petras). Tąsyk dukra paskambino režisieriui ir paprašė, kad tėčiui būtų leista nerėkti egzorcistinio monologo visu garsu ir taip pataupyti sveikatai būtinas jėgas. Bet vienai iš aktorių sunkiai susižeidus, spektaklis buvo atšauktas.
Klebonija, „romiukas“ ir pokalbiai be dogmų
Nors Laimonas Noreika užaugo laisvamanės motinos šeimoje, jo ryšys su tikinčiaisiais ir su pačiu tikėjimu buvo jautrus, gyvas. Kunigas Saulius Filipavičius pamena, kad aktorių pirmą kartą išvydo būdamas moksleiviu, kai Linkuvoje šis skaitė, berods, Simono Daukanto kūrybą. Vėliau išvydo jį vyskupo Masalskio vaidmenyje „Katedroje“ ir tada dar sykį suvokė Noreikos talento jėgą. Mat kai publikos laiminimui aktorius pakėlė stambiu žiedu papuoštą ranką, berniukas pajuto, kaip ir jo ranka kyla žegnotis, tačiau greitai suprato, jog tai teatras, o ne bažnyčia. Tikra kunigo ir aktoriaus bičiulystė užsimezgė 1988-aisiais, per pirmąjį Sąjūdžio Seimo posėdį Mokslų akademijos salėje, kai šalia Laimono tebuvo viena laisva kėdė, tad teko greta atsisėsti.
Vėliau prasidėjo Noreikos vasarų viešnagės Troškūnuose, kelionės po apylinkes ir poezijos vakarai bažnyčiose, kur skambėjo Maironio, Bernardo Brazdžionio, išeivijos poetų, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio bei Vinco Mykolaičio-Putino eilės. Kunigas pasakoja, kad bet kokiame pokalbyje ar diskusijoje aktorius dalyvaudavo itin užsidegęs, visa širdimi: „Jis buvo Dievo apdovanotas žmogus tuo gyvenimo geismu.“
Kai kunigui tekdavo viešėti Vilniuje, be abejo, jis užsukdavo ir į Čiurlionio g., kur gyveno Noreika. Filipavičius prieidavo prie pirmo aukšto lango, pabelsdavo ir svečiui tekdavo į kambarį lipti pro langą. Teisingumo dėlei reikėtų skaitytojams priminti, kad pas aktorių (būtent pro langą!) į svečius traukdavo ir politikai, ir įvairių mūzų palytėtos asmenybės, nesibodėjusios aukštokos palangės. Juk durys – tik eiliniams… Aktoriaus namuose iki šiol yra išlikę kortų rinkinių, mat menininkas mėgo su bičiuliais palošti kortomis, o kunigą Filipavičių buvo išmokęs „romiuko“, kurį pats Laimonas vadino „žydišku preferansu“.
Kunigas Saulius Filipavičius atkuria, kad poezijos vakarų kaimo bažnyčiose metu buvo ir netikėtumų. Sykį Troškūnų bažnyčioje deklamuodamas poeziją Noreika padarė pauzę, priėjo prie pirmame suole sėdinčios smulkutės devyniasdešimtmetės senutės Simonavičienės, apkabino ją ir paklausė, ar ji supranta. O moterytė ramiai ir oriai tarė, kad ne vien Vilniuje žmonės geba suvokti poeziją.
Kitame pasakojime kunigas prisimena epizodą iš Šiaulių katedros, kai po kunigo Alfonso Svarinsko itin griežto pamokslo aktorius nebeištvėrė, atsistojo ir savo galingu balsu ištarė maldos apie atleidimą žodžius („Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“). Po to bažnyčioje stojo mirtina tyla.
Pasak Filipavičiaus, Noreikos dvasingumas buvo gilus ir prigimtinis. Vis dėlto kai pokalbiai neišvengiamai pakrypdavo link tikėjimo ar dvasinių būsenų, Laimonas dažnai atsakydavo V. Mykolaičio-Putino eilėmis:
Iš knygų,
Nors mokytas didžiai,
Aš melstis nemoku . . .
Nei Dievo maldauti, nei Dievui dėkoti.
Parpuolęs ant kelių nemoku.
Bet esti –
Bet esti tokių valandų ypatingų,
Kada nežinai, nei iš kur, nei dėl ko.
Užplūsta krūtinę toks lengvas ramumas.
Ir toks pragiedrėjimas,
Jog puolęs ant kelių kartoji tu vieną vienintelį žodį:
Viešpatie, Viešpatie, Viešpatie …
Kunigas mena ir Noreikos pasakojimus apie draugystę su Lietuvos lakštingala vadinta dainininke Beatriče Grincevičiūte, su kuria mėgdavo žaismingai dainuoti šmaikščias daineles. Vieną jų padainavo ir kunigas, kurios įrašas, vardan šventos davatkų ramybės, telieka muziejaus archyvuose. „Su dideliu džiaugsmu Laimonas pasakodavo apie susitikimus su Beatriče – kaip jie kartu padainuodavo, kaip jis kartais bandydavo su ja šnekėti lenkiškai. „Tai ji klauso manęs, klauso ir sako:
„Laimoneczku, zęby bolą“ (liet. „Laimonėli, dantys skauda“ – aut. past.)“, – su šypsena prisiminimu dalijasi kunigas S. Filipavičius.
Gastrolių nuotykiai ir šelmiška saviironija
Gastrolėse su Eimunto Nekrošiaus spektakliu „Trys seserys“ Bogotoje (Kolumbijos sostinė), maždaug dviejų kilometrų aukštyje, kur retesnis oras vertė nepratusius prie deguonies trūkumo lėčiau kvėpuoti, išryškėjo ir kitas gerai žinomas Laimono Noreikos įprotis – rūkymas (kai kas jį vadino tiesiog „kaminu“, o kunigas Filipavičius mena, kad viena cigaretė būdavo uždegama nuo kitos). Tauras Čižas liudija, kaip teatro užkulisiuose trupei dėl viso pikto stovėjo deguonies balionas su kauke, tačiau aktorius įsitaisė su abiem daiktais po ranka: „Žiūriu, Laimonas sėdi – vienoj rankoj užsidėjęs kaukę, o kitoj dūmui paruošęs degančią cigaretę. <...> Jeigu trūksta oro, tai reikia parūkyti ir deguonies prigriebti. Tarsi trūkstant oro padės ir dūmas, ir deguonis vienu metu.“
Užsienio kelionėse Noreika dažnai atrodydavo atsipalaidavęs, tarsi nusimetęs įprastą „nusipelniusio artisto“ įvaizdį. Audra Žukaitytė prisimena, kad gastrolėse Graikijoje, Patruose, jis prisipažino pirmąkart gyvenime pasijutęs visiškai laisvas. Laisvu nuo repeticijų metu, prie jūros kranto įkurdintame viebutyje ilsėjosi visa trupė, o kolega Arūnas Sakalauskas pajuokavo apie čia esantį nudistų pliažą. Laimonas šia žinia patikėjo ir panoro ten pasideginti. Žukaitytei teko taktiškai perkalbėti aktorių nuo šio nesusipratimo. Kitose gastrolėse po spektaklio jauno režisieriaus dovanotą juokdario kepurę (su bumbulais ir skambaliukais) jis nešiojo oriai, net keliaudamas oro uoste. Kaip sako Žukaitytė, su ja aktorius buvo ne juokingas, o išdidus kaip tikras karalius.
Aktorinis žaismingumas pasireikšdavo ir ligoninėse. Pasak kunigo Sauliaus Filipavičiaus, sykį po vakarienės jiedu išgėrė po porą taurelių naminukės, tačiau naktį aktoriui sušlubavo širdis ir teko kviesti greitąją. Kitą rytą aplankius Noreiką, šis garsiu, aktorišku balsu gydytojui apskundė bičiulį kunigą, kad „šitas klebonas mane nugirdė“.
Nepaisant visų gyvenimo negandų, sudėtingų išbandymų, nuolatinio nuovargio ir vidinių įtampų, Noreika išliko žmogumi, kuriuo galėjai pasikliauti – neįspraudžiamu į jokius rėmus, bet nuoširdžiai atviru tikram buvimui kartu, ironijai ir šviesiam žodžiui.
Laimonas Noreika stebuklu vadino gerą eilėraštį, meno kūrinį ir gyvą žmogų šalia – ir tas stebuklas, regis, niekur nedingsta, kol mūsų atmintyje tebėra šis kūrėjas.