Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo Nijolė, nors šiemet gimtadienio proga nebuvo surengta didelė šventė, dukra neliko be dėmesio ir staigmenų.
Ypatinga diena
Pradėdama pokalbį apie dukrą ir jos neseniai atšvęstą 14-ąjį gimtadienį, Nijolė atviravo, kad nors tuo metu su vyru buvo toli nuo namų, su dukra susisiekė vaizdo skambučiu ir ją pasveikino.
„Siuntėme vaizdo įrašą, skambinomės per „FaceTime“. Patricija buvo pas senelius, tad su jais atšventė, buvo ir su draugais susitikusi. Žinoma, jai privežėme įvairiausių lauktuvių. Paklausiau, ar mamos pasiilgo, sako: „Pasiilgau, o ką man nupirkai?“ Tai buvo pirmas klausimas, kai atėjau jos pasiimti iš mokyklos“, – juokėsi ji.
Paklausta, ar dukrai nebuvo liūdna gimtadienio dieną likti be tėvų, Nijolė pripažino, kad šiemet šeima pirmą kartą atsisakė įprastos didesnės šventės. Vis dėlto Patricija neliko viena – ja pasirūpino seneliai:
„Ji turi senelius, džiaugiamės, kad jie yra, tad jie ją ir pasveikino, paglobojo, pasirūpino, kai buvome išvažiavę. Tad lyg ir viskas gerai, o gal kažko ir nepasako iki galo. Bet iš esmės vėliau su ja pavakarieniavome, pasveikinome. Tai buvo pirmi metai, kai nedarėme kažkokio didelio gimtadienio, kai sukvieti visus draugus, nes visada neriamės iš kailio – kaip čia ją nustebinti, kur nusivesti. Šiemet turėjau būtinai važiuoti į Kiniją ir galvojau, kad gal nieko neatsitiks, bus dar tų gimtadienių.“
Ruošiasi svarbiam etapui
Kalbėdama apie dukros paauglystę, dainininkė tikino, kad šis laikotarpis šeimai didelių sunkumų nesukėlė. Pasak moters, Patricija į mokslus žiūri atsakingai, o tėvai nuo mažens stengėsi jai įskiepyti, kad mokymasis yra viena svarbiausių pareigų:
„Man toks jausmas, kad jai jau praeina ta paauglystė. Šiaip dėl mokslų, kad maištautų ir nenorėtų daryti pamokų, mes neturėjome tos problemos. Nuo pat mažens jai buvo sakyta, kad mokslai yra svarbu, kad reikia mokytis. Sakome, kaip tėveliai turi savo darbelius, taip ir ji turi savo. Kaip galime, taip ir padedame. Ji turi korepetitorius – kiekvieną dieną dar grįžusi iš mokyklos mokosi papildomai su korepetitoriais. Mums visada buvo labai svarbūs mokslai ir tai visuomet akcentavau. Žinoma, kartais būna lengviau, kartais – sudėtingiau. Bet iš esmės ji rimtai žiūri į mokslus. Gal buvo tokie metai, kai ji buvo 5-6-oje klasėje – buvo visko“, – atviravo ji.
Tiesa, jau kitais metais jos dukros laukia naujas etapas – Patricija žengs į gimnaziją, todėl šie metai ypač svarbūs:
„Šiemet ypač ją spaudžiu dėl mokslų, prižiūriu, klausinėju, nes kitais metais reikės stoti į gimnaziją, į 9 klasę, todėl šie metai mums labai svarbūs. Visą laiką jai tai primenu ir labai ruošiamės stojamiesiems jau nuo pat rugsėjo mėnesio. Na ir nieko, kažkaip laikosi.
Anksčiau visada reikėdavo sutikrinti, priminti, kada jai papildoma pamoka ir t. t., o dabar žiūriu, kad pati viską prisimena, nėra maža mergaitė, turi savo grafiką ir žiūri, kada reikia jungtis į papildomą pamoką. Kai buvome išvykę į Kiniją, žinau, kad prisijunginėjo prie pamokų tvarkingai, nepraleido nė vienos pamokėlės. Vieną pamoką paprašė perkelti dėl savo gimtadienio. Pasakiau, kad gerai, sutinku, bet ne atšaukti, o perkelti.“
Nijolė atviravo, kad dėl dukros mokslų tenka ir pačiai įsitraukti – trimestro pabaigoje ji net apsilankė mokykloje ir su mokytojais tarėsi dėl galimybės perlaikyti prasčiau parašytus kontrolinius.
„Labai stebime pažymius, dabar trimestro pabaiga, tad net ėjau į mokyklą su mokytojais tartis, kad leistų perlaikyti kai kuriuos kontrolinius, kurie nevykusiai pavyko. Tai, žodžiu, pavyko – perlaikė tai, ką reikėjo pasitaisyti. Tikrai stengiamės.
Man pačiai labai patiko mokytis, mokiausi labai gerai, baigiau mokyklą 9-10 balų. Man nėra suprantama, kaip galima gauti 5. Čia jau turi iš viso nieko neparašyti, dundukas būti. Bet tada pagalvojau, kad pažymiai pradeda gerėti, kai tu jau subręsti, atrandi savo mokymosi sistemą. Matau, kad ir Patricijai po truputį lengvėja“, – tikino pašnekovė.
Baigdama pokalbį, dainininkė atskleidė, kad Patricija turi savo nuomonę, yra užsispyrusi ir ne iš tų, kurios lengvai išsipasakoja:
„Patricijos charakteryje gal yra kažkiek mano to užsispyrimo, bet kadangi ji yra Skorpionė, gimusi Drakono metais, tai ji yra visiškai savo charakterio. Savo pasaulio atstovė, turi tvirtą nuomonę. Ją sunku prakalbinti, tokia intravertė, reikia labai stengtis, kad ji išsipasakotų ar kažką pasakytų. O vizualiai ji tai visiškai yra mano vyras, ji net mimikuoja vienodai.“