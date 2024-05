Nicki Minaj prakalbo apie jai mestus kaltinimus: 6 valandas praleido kalėjime

Gegužės 25-osios vakarą gerbėjai buvo įleisti į Mančesterio areną, nors 41-erių JAV dainininkė ir reperė buvo sulaikyta Amsterdamo Schipholio oro uoste dėl kaltinimų gabenus marihuaną, rašo portalas „Metro“.

Netrukus susirinkusiems klausytojams buvo pranešta, kad pasirodymas atšaukiamas.

Gerbėjams buvo nurodyta pasilikti bilietus į perkeltą pasirodymą, nes „Live Nation“ patvirtino, kad koncertui numatyta kita data.

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti gerbėjų nusivylimas išgirdus žinią, jog Nicki scenoje nepasirodys.

Po koncerto atšaukimo reperė socialiniuose tinkluose išreiškė savo pyktį dėl šio incidento.

„Ačiū visiems, kurie šiandien už mane meldėsi. Tegul Dievas apglėbia jus ir visus, kas su jumis susiję. Tegul būna palaiminti labiau, nei įsivaizduojate.

Į Mančesterį atvykau šiek tiek daugiau nei prieš valandą. Po 5-6 valandų sėdėjimo kalėjimo kameroje, mano lėktuvas vis tiek nepakilo dar 20 minučių. Skrydis truko 50 minučių.

Jiems pavyko įgyvendinti savo planą neleisti man šįvakar užlipti ant scenos. Man pavyko prasiskverbti į viso to esmę – įrašiau juos ir viską paskelbiau realiuoju laiku. Turiu tiek daug vaizdo įrodymų. Jūs nepatikėsite, jei jums pasakysiu.

Aš liepsiu advokatams ir Dievui, kad jie viską sutvarkytų“, – paslaptingai rašė N. Minaj.

Primename, kad reperė pasidalijo suėmimo detalėmis tiesioginiame vaizdo įraše socialiniame tinkle „Instagram“, kuris vėliau buvo pašalintas.

Pranešimuose teigiama, kad viskas prasidėjo, kai oro uosto pareigūnai susidūrė su Nicki Minaj, teigdami, kad ji gabena narkotikus. Policijos pareigūnai liepė jai įlipti į automobilį ir pranešė, kad ji turi būti palydėta į policijos nuovadą.

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.



Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…