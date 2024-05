Rita Ora kovoja su sveikatos problemomis: žmonės mato tik gražiąją mano gyvenimo pusę

33 metų dainininkė interviu su Jevgenijumi Lebedevu jo tinklalaidėje „Brave New World“ atvirai papasakojo apie savo kovą su sveikatos problemomis, taip pat apie įvairius metodus, kuriuos ji naudoja savo savijautai valdyti.

Rita Ora daug metų kovoja su sveikatos problemomis

Dainininkė atskleidė, kad daugelį metų kovoja su labai dideliu, nuolat pasireiškiančiu nerimu.

„Aš dažnai dėl visko nerimauju, tačiau manau, kad su tuo susiduria bet kuris šios industrijos žmogus. Džiaugiuosi, kad apie tai vis daugiau yra kalbama. Išgyvenu visokių dienų – būna ir labai gerų, ir skausmingai blogų“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau ji pasidžiaugė, jog išmoko atpažinti ženklus, rodančius, kad tuoj ištiks panikos priepuolis.

„Dabar tikrai išmokau atpažinti, kada tai ateina. Man patinka kinų medicina, stengiuosi taikyti daug įvairių metodų“, – tikino R. Ora.

REKLAMA

Rita taip pat atskleidė, kad yra „apsėsta“ Wimo Hofo metodų, į kuriuos įeina reguliari meditacija ir ledo vonios.

Anksčiau duotame interviu R. Ora užsiminė, kad aplinkiniams sunku suprasti jos problemas.

„Aš visada labai daug dirbau, kiek tik save prisimenu. Bet žmonės mato tik gražiąją mano gyvenimo pusę ir galvoja, kad aš tik linksminuosi.

Bet aš nerimauju dėl daugybės dalykų, nes man jie tiesiog rūpi. Net ir dainų įrašymas studijoje man gali iššaukti šias problemas“, – pripažino dainininkė.

REKLAMA

REKLAMA

Problemas apdainavo ir kūriniuose

Anksčiau Rita savo trečiojo albumo „You and I“ tekstuose dalijosi savo psichinės sveikatos problemomis, atskleisdama, kad po to, kai per ilgus vakarėlių metus prarado dalį savęs, jai buvo taikyta terapija.

Kūrinyje „Girl In The Mirror“ Rita dainavo: „Ji žino, ką aš jaučiu. Perėjau terapiją, kad tik pasiekčiau tokį išgijimo lygį.“