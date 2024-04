Netyla aistros po jubiliejinio „69 danguje“ koncerto: kritikos strėlės – Egmontui Bžeskui

Gausus efektų ir emocijų šou buvo sustyguotas taip, kad ketveriukė ir 13 tūkstančių jos gerbėjų neturėjo, kada atsikvėpti.

Koncerte netrūko nei muzikos, nei netikėtumų: ant scenos pasirodė ne tik jubiliejų švenčianti grupė, bet ir Dynoro, Gabrielius Vagelis bei vienam vakarui atgimusi grupė „Naujieji lietuviai“.

Scenoje siautėjo jos narys, vienas „69 danguje“ įkūrėjų Egmontas Bžeskas. Dainos neapsiėjo ir be anaplin jau iškeliavusio Gintaro Reklaičio balso.

Dėl to socialiniuose tinkluose pasipylė kritika pačiam E. Bžeskui.

„Jeigu aš, buvęs „FOJE“ prodiuseris, jų koncertų vedėjas, dabar užlipčiau į sceną, pasileisčiau FOJE dainą su Andriaus balsu ir visiems sakyčiau, kad jums koncertuoja „FOJE“ – varžytumėtės tarpusavyje, kas iškvies man psichiatrą!

Jeigu aš, buvęs Vytauto Šapranausko prodiuseris, dabar užlipčiau į sceną ir pasileidęs dainą su Vytauto balsu sakyčiau, kad jūs matote Šapro Šou - tą psichiatrą man jau vežtų visa Lietuva

Mantai Bžeskai, tu gi gauni to dėmesio ir be tokių nesamonių. Tikrai reikėjo to lipimo į sceną su NL vardu Žalgirio arenoje?“ – rašė prodiuseris Artūras Butkevičius.

Socialiniuose tinkluose taip pat pasisakė ir atlikėja Viktorija Mauručaitė.

„Nuoširdžiai džiaugiuosi už 69 merginas, bet kam reikėjo NL, tiksliau – Bžesko, užlipimo su fone Gintaro Rėklaičio balsu, kuris iškeliavęs anapilin, tikrai sunku suprasti“, – rašė ji.