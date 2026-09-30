Netikėtas akibrokštas: aktorius Nerijus Gadliauskas nori išskirti Larisos Kalpokaitės šeimą?

Spektaklyje, jo kaimynams, švelniai tariant, nepasisekė: mat jis kartu su savo žmona aktore Gabija Jaraminaite bandys išskirti kaimynų – Larisos Kalpokaitės ir Vytauto Kanišonio šeimą. Ir viskas dėl to, kad pora sugalvojo tokiu būdu užgrobti kaimynų butą! Aktorė Larisa Kalpokaitė džiaugiasi, kad tokių širdies lašų reikalaujančių situacijų jos realiame gyvenime kol kas nebuvo: „Turėjome kaimynus, su kuriais taip šauniai sutarėme, kad net pakeitus gyvenamąją vietą, bičiuliaujamės iki šiol“, – šypsosi žinoma moteris.
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Pasak aktorės: kaimynų tema visuomet buvo aktuali: „Kaimynai – pagrindiniai žmonės, šalia kurių praeina visas gyvenimas, neskaitant artimiausio žmonių rato. Tavo gyvenimo kokybė priklauso nuo to, koks kaimynas šalia. Geras kaimynas – dovana, o blogas kaimynas, tai neduok Dieve. Gyvenimo kokybė krenta ir Tavo vieno pastangos nieko negali lemti: kartais net norisi pasikeisti gyvenamąją vietą. O jei geras kaimynas: gali draugauti, pasidalinti rūpesčiais, džiaugsmais ir vargais – jis tarsi tavo gyvenimo dalis”, – įsitikinusi Larisa.
Nerijus, paklaustas, ar gyvenime turi panašių būdo bruožų, kaip jo personažas, atsakė: „Žinoma, kad turiu, nes mano personažai kuriami nuoširdžiai, o kai darbas nuoširdus, įdedi dalį savęs. O ar aš geras, ar blogas – čia jau kaimynai tegu sprendžia. O štai mano kaimynas tai pasakyčiau koks”, – intriguoja aktorius, taip ir neatskleidęs, koks gi tas jo kaimynas – kad žiūrovas, atėjęs į spektaklį, neturėtų susidaręs išankstinės nuomonės.
O ar Larisa turi bendrų būdo bruožų su savo heroje? Aktorė nusijuokia: „Kaip jums pasakyti, aš tikiuosi, kad ir turiu, ir neturiu: šiaip ar taip, tų charakterio savybių ieškau iš savo gyvenimo arsenalo. Ir visos intonacijos bei vidinės peripetijos – taip pat pirmiausia išieškotos per savo patirtį, savo vidų. Kuo įvairiapusiškesnis vidus, tuo geriau. O ar aš gera? Gera, bet geriau palikti mane ramybėje. Tokia it barškuolė – gyvatė kuri guli: geriau neliesti, bet iš tikrųjų tai ji geras žmogus”, – juokiasi pašnekovė, čia pat atskleidusi vieną būdo bruožą, kurio tikrai gyvenime neturi: „Nesu tokių ryškių žingsnių dariusi: kai kažką rezgi, o tas žmogus nieko nežino: turiu minty, kad neteko būti intrigante, ir duok Dieve, kad nereikėtų”, – sako Larisa.
Abu aktoriai it susitarę tvirtina: sulaukę kvietimo prisijungti prie naujo spektaklio trupės, labai apsidžiaugė. „Su gera kompanija dirbti visada smagu“, – sako Nerijus, o Larisa paaiškino, kodėl itin vertina šį vaidmenį: „Aš nebuvau išlepinta vaidmenimis, o su amžiumi vaidmenų mažėja, tuo labiau moterims, ir dar vyresnio amžiaus, retai kada atsiranda vaidmenų. Tikrai malonu buvo, kad mane pakvietė, Kompanija labai miela, todėl labai mielai sutikau”, – šypsosi aktorė ir kartu su scenos kolegomis kviečia bent kartą pasižiūrėti naujausią režisieriaus Justino Krisiūno spektaklį „Geri kaimynai“.
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