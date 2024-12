„Netflix“ TOP kalėdiniai filmai ir serialai: ką žiūrėti šventiniu laikotarpiu

„Netflix“ siūlo daugybę filmų ir serialų, kurie džiugina kalėdine magija, šiluma ir juoku. Rekomenduojame keletą kūrinių apie Kalėdas ir Naujuosius metus, kurie padės įkvėpti teigiamų emocijų, šventinės dvasios ir suartins visą šeimą“, – sako „Netflix“ partnere Lietuvoje tapusios „Go3“ turinio vadovas Justinas Docka.

„Klausas“ (angl. „Klaus“)

Šis šiltas ir vizualiniu išpildymu stulbinantis animacinis nuotykių filmas pasakoja apie neįprastą draugystę tarp paštininko ir paslaptingo žaislų gamintojo. Paštininkas Jesperas yra paskiriamas į tolimą, niūrų miestelį Smeerensburgą. Čia žmonės gyvena nuolatiniuose nesutarimuose, o laiškų beveik niekas nesiunčia. Jesperas netikėtai sutinka paslaptingą žaislų gamintoją Klausą, kuris gyvena vienišas miško trobelėje. Kartu jie pradeda dalyti vaikams žaislus, skatindami miestelio gyventojus keistis, užmegzti draugiškus ryšius ir kurti bendruomenę.

„Klausas“ sulaukė tarptautinio pripažinimo ir yra ideali šventinė istorija apie dosnumo galią, draugystę bei šventinį stebuklą.

„Kalėdų kronikos“ (angl. „The Christmas Chronicles“)

Tai nuotykių kupinas filmas apie Kalėdų Senelį ir du vaikus, kurie bando išgelbėti Kalėdas. Filmas pasakoja apie brolį Tedį ir seserį Keitę, kurie nusprendžia nufilmuoti Kalėdų Senelį veiksme. Jų planas pavyksta, tačiau netikėtai sukelia grandininę įvykių reakciją: Senelio rogės sudūžta, o dovanos – išsibarsto. Dabar vaikams kartu su charizmatišku Kalėdų Seneliu, kurį vaidina Kurtas Russellas, tenka suskubti, kad Kalėdos būtų išgelbėtos ir vaikai visame pasaulyje gautų savo dovanas.

Jei pirmoji dalis sužavės, būtinai pažiūrėkite ir tęsinį – „Kalėdų kronikos 2“.

„Dešas ir Lilė“ (angl. „Dash & Lily“)

Šis serialas – romantiškas ir žaismingas pasakojimas apie du jaunuolius, kurie susirašinėja palikdami vienas kitam žinutes užrašų knygelėje viename Niujorko knygyne. Lilė, optimistiška ir švenčių dvasią mėgstanti mergina, palieka raudoną užrašų knygutę mėgstamame knygyne, kviesdama nepažįstamuosius prisijungti prie žaidimo ir užrašyti savo mintis. Dešas, ciniškas Kalėdų skeptikas, atranda knygutę ir nusprendžia įsitraukti. Taip jie pradeda rašyti vienas kitam, dalindamiesi savo jausmais ir nuotykiais, kurie juos suartina, nors jie nė karto nesusitinka.

Filme tvyranti kalėdinė atmosfera, humoro jausmas ir miela istorija puikiai tinka šventiniams vakarams.

„Kalėdų princas“ (angl. „A Christmas Prince“)

Jei esate karališkų istorijų gerbėjas, ši „Netflix“ klasika tapusi romantinė komedija bus kaip tik jums. Istorija pasakoja apie jauną žurnalistę Amber, kuri gauna užduotį parašyti straipsnį apie paslaptingą princą Ričardą. Ji išvyksta į nedidelę Europos karalystę Aldoviją, kur, apsimesdama vaikų aukle, patenka į karališkąją šeimą. Amber netikėtai atranda tikrąją princo asmenybę – jis ne tik maištingas, bet ir nuoširdus žmogus, turintis abejonių dėl savo pareigų karūnai. Tuo pačiu metu Amber įsivelia į rūmų intrigas ir vis labiau įsimyli Ričardą.

Šis filmas turi net tris dalis – puikus pasirinkimas Kalėdų maratonui.

„Naujųjų metų vakaras“ (angl. „New Year’s Eve“)

Tai romantinis filmas, kuris sujungia daugybę istorijų apie skirtingus žmones, švenčiančius Naujuosius metus Niujorke. Filme susipina gyvenimai ir istorijos – nuo romantiškų santykių iki draugystės, šeimos dramų ir netikėtų susitikimų. Kiekvienas veikėjas išgyvena savo emocijas, siekia užbaigti metus svarbiu pasiekimu ar pradėti naują etapą.

Su garsiais aktoriais, tokiais kaip Robertas De Niro, Halle Berry ir Zac Efronas, šis filmas puikiai perteikia šventinę dvasią, viltingas permainas ir žmogiškus ryšius, kurie įkvepia švęsti gyvenimą ir jo netobulumus.

„Knyga apie Kalėdas“ (angl. „A Boy Called Christmas“)

Nuotykių kupinas filmas apie berniuką Nikolasą, kuris leidžiasi į magišką kelionę į šiaurę ieškoti savo dingusio tėvo ir netikėtai atranda Kalėdų džiaugsmą. Kelionėje Nikolasas susiduria su įvairiais iššūkiais, tačiau jam padeda jo ištikimas draugas pelė ir skraidantis elnias.

Berniuko atkaklumas ir gerumas tampa pagrindiniu šventinės dvasios atradimo simboliu. Tai pasakojimas apie viltį, draugystę ir tikėjimą stebuklais.

„Kalėdinis jungtukas“ (angl. „The Holiday Calendar“)

Šiltas ir romantiškas filmas apie fotografę Abby, kuri paveldi stebuklingą Advento kalendorių. Jo lapeliai kiekvieną dieną atskleidžia naują siurprizą, kuris, rodos, pranašauja svarbius įvykius Abby gyvenime. Galiausiai Abby pastebi, kad kalendoriaus atveriami langeliai stebuklingai susiję su jos kasdieniais įvykiais, įskaitant ir romantinius nuotykius bei tikrąją meilę.

Šis filmas – puikus pasirinkimas tiems, kurie mėgsta šviesias, romantiškas istorijas.

Laukia ir premjeros

„Visi šie filmai ir serialai yra puikus būdas sukurti šventinę nuotaiką ir įkvėpti magijos. Ar leisite vakarą su šeima, ar mėgausitės jaukiu laiku vieni, jie padės įsijausti į Kalėdų ir Naujųjų metų dvasią. Nepamirškite karštos kakavos ir jaukaus pleduko – tai geriausi šventinio kino kompanionai. Be to, „Go3“ tapus „Netflix“ partnere Lietuvoje, abiejų platformų turinį, įskaitant „Setanta Sports“ sporto transliacijas, galėsite žiūrėti geresne kaina ir per vieną prenumeratą“, – sako Baltijos šalyse pirmaujančios transliacijos paslaugų teikėjos „Go3“ turinio vadovas.

Na, o jei šie žiūrovus visame pasaulyje sužavėję šventiniai filmai jau matyti, „Netflix“ šiemet tradiciškai serviruoja ir pluoštą kalėdinių filmų premjerų. Nuo lapkričio galima išvysti romantinę komediją su Christina Milian ir Kofi Siriboe, kuri nukelia į snieguotąjį Niujorką – „Meet Me Next Christmas“. Žiūrovų dėmesio laukia ir šventinis filmas „Hot Frosty“ apie moterį, kuri atgaivina sniego senį, paversdama jį žaviu vyru, atnešančiu šilumą ir džiaugsmą į jos gyvenimą.

Šią savaitę žiūrovams pristatytas animacinis filmas „That Christmas“, pasakojantis apie meilę, šeimą ir vieną didžiausių Kalėdų Senelio klaidų. Na, o melomanus turėtų sudominti savaitgalį ekranus išvysiantis pirmasis popmuzikos ikonos Sabrinos Carpenter kalėdinis muzikinis šou „A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter“.