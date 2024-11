Trumpai ir aiškiai: kuo naudinga „Go3“ ir Netflix partnerystė vartotojams

„Go3“ yra pirmoji vietos įmonė, tapusi „Netflix“ partnere Baltijos šalyse. Nuo lapkričio 6 d. „Netflix“ Lietuvoje bus galima prenumeruoti kartu su „Go3“ ir už geresnę kainą. Dėl partnerystės susitarta bendradarbiaujant su „Setanta Sports“.

„Go3“ turinio vadovas Baltijos šalims Justinas Docka pasakoja, kad ši partnerystė, žiūrintiems turinį tiek „Go3“, tiek „Netflix“ atneš dar daugiau komforto atsiskaitant, o pasirinkusieji 24 mėnesių sutartis pajaus ir didesnę naudą šeimos biudžetui.

„Žiūrovams tai suteikia dar didesnes galimybes pamatyti dar daugiau puikaus turinio, visi esantys „Go3“ klientai gali prisijunti esamas „Netflix“ paskyras ir žiūrėti visą įmanomą geriausią turinį Baltijos šalyse su viena prenumerata“, – pasakoja J. Docka.

Turėję „Netflix“ paskyras gali įsigyti „Go3“ pasinaudodami specialiais pasiūlymais, o turintys „Go3“ gali susieti savo esamą „Go3“ paskyrą su „Netflix“ ir atsiskaityti už paslaugas patogiau- viena sąskaita.

Pavyzdžiui, jei „Go3“ buvo įsigyta per išorinius partnerius, reikėtų kreiptis į juos, bet kur kas paprasčiau „Go3“ rasti plano pasirinkimo skiltį ir ten pasirinkti iš kelių galimų komplektų kartu su „Netflix“.

„Manau, be finansinių naudų viena didelė nauda yra tas pats prisijungimas ir slaptažodis abiem platformoms, yra gaunama viena sąskaita, nereikia daryti dviejų mokėjimų. Kai kurie moka per „Apple Pay“, tuomet žmonės turėtų jau patys nutraukti mokėjimus, visi kiti galės savo turimas „Netflix“ paskyras, jei jas turi, prijungti prie „Go3“. Viskas įvyksta per kelias sekundes, su kolegomis išbandėme ir užtrukome gal 10 sekundžių, išlieka visa žiūrėto turinio istorija“, – paaiškina jis.

Mokėjimai persiskaičiuoja ne nuo einamojo, kada pasidaryti pasirinkimai dėl bendrų planų, o nuo kito mėnesio.

Nors ir pasirinkę bendrą „Go3“ ir „Netflix“ planą žiūrovai turinį galės žiūrėti įprastai – abiejų tiekėjų programėlėse ar tinklalapiuose – abu tiekėjai nėra sujungiami principu „po vienu stogu“.

