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TV3 naujienos > Žmonės

Neseniai išsiskyrusi nuomonės formuotoja pasirodė su nauju mylimuoju: jis – kur kas jaunesnis

2026-09-26 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 17:15
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46-erių tinklalaidžių vedėja, nuomonės formuotoja Bunnie Xo pirmadienį socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo jaukia akimirka su savo 24-erių vaikinu Dylan Wolf. Neseniai ji išgyveno skyrybas – pasuko skirtingais keliais su dainininku Jelly Roll.

Santykiai (nuotr. 123rf.com)

46-erių tinklalaidžių vedėja, nuomonės formuotoja Bunnie Xo pirmadienį socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo jaukia akimirka su savo 24-erių vaikinu Dylan Wolf. Neseniai ji išgyveno skyrybas – pasuko skirtingais keliais su dainininku Jelly Roll.

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„Ei, žmonės, aš smagiai leidžiu laiką, o jis sugrąžino man šypseną. Jūsų mergina gyvena geriausią savo gyvenimą – tiesiog leiskite man tai daryti, gerai? Ačiū, iki“, – rašė ji.

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Vis dėlto internautai nepraleido progos pakomentuoti naujųjų Bunnie Xo santykių.

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„Bunnie, juk jis dar vaikas, palik jį ramybėje“, – juokavo vienas žmogus.

„Šiandien mokslo diena, nelaikyk jo lauke per ilgai“, – šmaikštavo kitas.

Dar vienas internautas sukritikavo knygos „Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic“ autorę dėl to, kad, jo nuomone, ji po nutrūkusios santuokos naujus santykius pradėjo pernelyg greitai.

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„Nesuprantu, kaip žmonės gali būti kartu daugiau nei dešimt metų, o paskui iš karto judėti pirmyn, tarsi tie santykiai nieko nereikštų“, – rašė komentatorius.

Tačiau atsirado ir Bunnie Xo užstojusių žmonių.

„Niekas nesako, kad ji ketina už jo tekėti. Leiskite jai gerai praleisti laiką“, – teigė vienas internautas.

Nauji Bunnie Xo santykiai užsimezgė po to, kai liepą buvo oficialiai užbaigtos jos skyrybos su dainininku Jelly Roll.

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41-erių dainos „Save Me“ atlikėjas gegužę pateiktuose skyrybų dokumentuose kaip santuokos iširimo priežastį nurodė nesutaikomus skirtumus. Bunnie Xo ir Jelly Roll pradėjo susitikinėti 2015 metais, o po metų susituokė.

Bunnie Xo savo tinklalaidėje yra sakiusi, kad buvęs vyras neprieštarauja tam, jog ji po skyrybų kuria naują gyvenimą.

„Jis tai supranta. Dėl to nėra jokių problemų“, – liepą sakė ji.

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