Neseniai išsiskyrusi nuomonės formuotoja pasirodė su nauju mylimuoju: jis – kur kas jaunesnis

„Ei, žmonės, aš smagiai leidžiu laiką, o jis sugrąžino man šypseną. Jūsų mergina gyvena geriausią savo gyvenimą – tiesiog leiskite man tai daryti, gerai? Ačiū, iki“, – rašė ji.
Sulaukė komentarų dėl amžiaus skirtumo
Vis dėlto internautai nepraleido progos pakomentuoti naujųjų Bunnie Xo santykių.
„Bunnie, juk jis dar vaikas, palik jį ramybėje“, – juokavo vienas žmogus.
„Šiandien mokslo diena, nelaikyk jo lauke per ilgai“, – šmaikštavo kitas.
Dar vienas internautas sukritikavo knygos „Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic“ autorę dėl to, kad, jo nuomone, ji po nutrūkusios santuokos naujus santykius pradėjo pernelyg greitai.
„Nesuprantu, kaip žmonės gali būti kartu daugiau nei dešimt metų, o paskui iš karto judėti pirmyn, tarsi tie santykiai nieko nereikštų“, – rašė komentatorius.
Tačiau atsirado ir Bunnie Xo užstojusių žmonių.
„Niekas nesako, kad ji ketina už jo tekėti. Leiskite jai gerai praleisti laiką“, – teigė vienas internautas.
Nauji Bunnie Xo santykiai užsimezgė po to, kai liepą buvo oficialiai užbaigtos jos skyrybos su dainininku Jelly Roll.
41-erių dainos „Save Me“ atlikėjas gegužę pateiktuose skyrybų dokumentuose kaip santuokos iširimo priežastį nurodė nesutaikomus skirtumus. Bunnie Xo ir Jelly Roll pradėjo susitikinėti 2015 metais, o po metų susituokė.
Bunnie Xo savo tinklalaidėje yra sakiusi, kad buvęs vyras neprieštarauja tam, jog ji po skyrybų kuria naują gyvenimą.
„Jis tai supranta. Dėl to nėra jokių problemų“, – liepą sakė ji.
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