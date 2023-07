Nemokamame festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ laukia išskirtinis pasirodymas: ant scenos žengs legendinė grupė

Stiprūs ryšiai su Lietuva

Šv. Kristoforo dieną vyksiantis festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ atskleis skirtingus muzikos žanrus. Šalia klasikinės muzikos atlikėjų pasirodys įvairiausi populiariausių Lietuvos muzikos žvaigždžių duetai ir visame pasaulyje žinomi atlikėjai. Vieni iš jų – legendinė grupė „Bastille“.

Grupė susibūrė 2010 metais ir netruko pakilti į populiarumo viršūnę: tais pačiais metais pasirodęs debiutinis jų singlas „Flaws“ tapo hitu, o 2013 m. dienos šviesą išvydęs grupės albumas „Bad Blood“ aplink „Bastille“ subūrė minias gerbėjų. Šio albumo singlas „Pompeii“ tapo žinomiausiu grupės kūriniu ir dar labiau ją išgarsino visame pasaulyje. Iki šios dienos „Bastille“ yra išleidusi dar 3 albumus, o naujausias jų – 2022 m. pasirodęs „Give Me the Future“. Grupė su Lietuva turi jau susiformavusią istoriją: „Bastille“ du kartus čia koncertavo, o prieš dešimtmetį Vilniuje ir Kėdainiuose filmavo vaizdo klipą kūriniui „Things We Lost in The Fire“.

Įdomu, kad visi keturi grupės nariai groja skirtingais instrumentais ir atlieka įvairias vokalo partijas. Grupės lyderis Dan Smith pradėjo kurti muziką dar 15 metų.

Kurdamas jis niekam nerodė savo kūrybos iki lemtingos akimirkos, kai draugas paskatino jį sudalyvauti vietiniame talentų renginyje. Atlikdamas savos kūrybos dainas jis pateko į finalą, o vėliau, studijuodamas Lidso universitete, dirbo kartu su grupės „To Kill a King“ lyderiu Ralph Pelleymounter. Baigęs studijas jis persikėlė į Londoną, kur sutiko savo būsimus grupės narius ir su jais suformavo grupę „Bastille“.

Visą pasaulį sužavėję kūriniai

Didžiausias „Bastille“ hitas „Pompeii“ iki šiol sulaukė per 730 mln. peržiūrų „Youtube“ platformoje. Ši daina keletą savaičių užėmė aukščiausias vietas įvairių šalių populiariausių dainų sąrašuose ir grupei pelnė geriausio šalies singlo nominaciją prestižiniuose Jungtinės Karalystės apdovanojimuose. Per savo karjerą grupė išleido tokias hitais tapusias dainas kaip „Good Grief“, „Happier“ ir „Quarter Past Midnight“, o už savo kūrybą „Bastille“ įvertinta visame pasaulyje žinomais „Ivor Novello“, ir „Q“ apdovanojimais.

Grupės pavadinimas kilo iš Bastilijos paėmimo dienos šventės paminėjimo Prancūzijoje, todėl nenuostabu, kad ir „Bastille“ dainų žodžiuose girdimos įvairios, pop muzikai nevisai neįprastos temos. Dažname jų kūrinyje atsispindi pasaulinės aktualijos, klasikinės mitologijos tematikos ir jau ikoniškais tapusių filmų motyvai.

Grupė jau spėjo palikti įspaudą ne tik savo muzika, bet ir pasirodymu įvairiuose projektuose. „Bastille“ pasirodė tokiuose ikoniškuose serialuose kaip: „Finding Carter“, „The Vampire Diaries“ ir „Rookie Blue“. Grupės nariai filmavosi ir viename iš populiariausiu pasaulio serialų „Sostų karai“, kuriame pasirodė kartu su „Negyvėlių armija“. Atlikėjai yra šio serialo fanai, tad anot jų – jiems didelė garbė sudalyvauti tokiame didžiuliame projekte.

Koncertas Vilniuje – viena iš turo, skirto paminėti albumo „Bad Blood“ dešimtmetį, stotelių. Gastrolių metu grupė aplankys tokias šalis kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Ispanija, Nyderlandai ir kitos. „Bastille“ pakvies savo gerbėjus prisiminti ir paminėti grupei į populiarumą kelią ištiesusį albumą, kartu dainuoti jo dainas ir švęsti Vilniaus gimtadienį.

Netikėti lietuvių duetai ir atlikėjų kolaboracijos

Vienas pagrindinių Vilniaus 700 metų gimtadienio renginių prasidės koncertu, kuris suvienys klasikinės muzikos gerbėjus. Kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru, diriguojamu R. Šumilos, pasirodys garsiausi Lietuvos operos solistai Edgaras Montvidas, Ieva Prudnikovaitė, Aušrinė Stundytė ir Kostas Smoriginas.

Festivalyje taip pat bus galima išgirsti specialiai šiam renginiui paruoštus Lietuvos populiariausių muzikos atlikėjų duetus. Ant scenos lips Benas Aleksandravičius, Algirdas Kaušpėdas, Monika Liu, Jessica Shy, Evgenya Redko, Mantas Jankavičius, Igoris Kofas („Lemon Joy“), Vaidas Baumila, Aleksandras Ivanauskas-Fara ir kiti žinomi šalies muzikos atlikėjai. Jie atliks tiek žinomas ir publikos mėgstamas dainas, tiek naujai interpretuotus legendinius kūrinius. Vakaro kulminacija taps išskirtiniai užsienio žvaigždžių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ koncertai.

Vilniaus gimtadieniui skirtų renginių bus visame mieste

Vilniaus 700-mečiui paminėti skirta Vilniaus performanso meno bienalė jau pristatė ilgai lauktą pagrindinę vasaros programą. Liepos 23 d. – rugpjūčio 6 d. vyksiančiame tarptautiniame renginyje miestiečiams ir miesto svečiams bus pristatyti 38 menininkai, iš viso surengsiantys 31 pasirodymą. Bienalės renginiai pasklis po įvairias sostinės erdves, atspindinčias gimtadienį švenčiančio miesto unikalumą ir įvairiapusiškumą.

Daugybė partnerių visoje sostinėje jungiasi prie festivalio, Vilniaus jubiliejui dedikuodami šventines pramogas - ekskursijas, edukacines veiklas, parodas, restoranai siūlo paragauti vilnietiškos virtuvės patiekalus ar pasinaudoti specialiais jubiliejiniais pasiūlymais.

Nemokamas festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ – vienas svarbiausių 2023 metų renginių, švenčiant Vilniaus 700 metų jubiliejų. Jubiliejinę programą inicijavo Vilniaus miesto savivaldybė ir kuruoja oficiali Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra „Go Vilnius“.