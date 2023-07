Nemokamame festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ – Aušrinė Stundytė: dovanos žinomų operų arijas

Pirmas būsimosios žvaigždės darbas – manikiūrininkės

Operos dainininkė Aušrinė Stundytė pasakoja, kad turi be galo daug širdžiai mielų prisiminimų apie gimtąjį Vilnių. Iki šiol Viršuliškėse, kur ji augo, gyvena mama, pas kurią Aušrinė apsistoja, atskridusi į Lietuvą. „Geras rajonas – daug erdvės tarp namų, aplink žaluma: medžiai, miškeliai, o ir centras netoli. Iš tikrųjų – jei linksmesnėmis spalvomis būtų įmanoma perdažyti visus namus, tai būtų puiki vieta gyventi, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Sentimentus kelia daugybė jaukių Vilniaus vietų, kurios susijusios su šiltais prisiminimais. Yra vienas kiemelis Pilies gatvėje, į kurį, atvykusi į Vilnių, būtinai užsuku – ten buvo mano pirmoji darbo vieta: kirpykloje dirbau manikiūrininke. Pats darbas visai patiko, tik bėda, kad nelabai mokėjau užiminėti klienčių maloniais pokalbiais. Taigi, teko gerinti karjeros situaciją ir išmokti dainuoti!“ – juokauja solistė.

Mano Vilnius – miestas be makiažo

Iš kaimų ir miestelių atvykusiems studijuoti ir pasilikusiems Vilniuje, jis greitai tampa savas, o čia gimusiems miestas jau nuo vaikystės tarsi draugas, su kuriuo esi neišskiriamas daugybę metų. „Vilnius – mano jaunystės miestas – nuo to laiko be galo pasikeitė. Mano Vilnius – tai autentiškas, romantiškas, tikras, be makiažo. Jis nesistengia niekam įtikti, jis tiesiog yra.

O mano buvimas jame susijęs ir su jaudinančiomis pirmų kartų emocijomis: pirmasis mano koncertas su „Liepaitėmis“ bažnyčioje, S. Sondeckio orkestrui atliekant G. B. Pergolesi „Stabat Mater“ – jaučiausi tarsi kitame pasaulyje, kuriame tiek grožio ir harmonijos, kad net užgniaužia kvapą. O dar pirmoji Dainų šventė, pirmasis kartas, kai išgirdau būsimąją mano dėstytoją, profesorę Ireną Milkevičiūtę, dainuojančią Normos ariją ir dar daug daug kitų,“ – šviesiais prisiminimais dalijasi A. Stundytė.

Vingio parke – solistės debiutas

Nors vaikystėje ir paauglystėje ji dažnai užsukdavo į Vingio parką, taip pat su „Liepaitėmis“ dalyvaudavo Dainų šventėse, liepos 25-tąją bus pirmas kartas, kai jame Aušrinė Stundytė dainuos kaip solistė: „Atvirai prisipažinsiu, kad labai jaudinuosi, bet prisimenu, jog vilniečiai yra puiki ir labai atvira publika. Tik keletą kartų dainavau Vilniuje, tada mano programa nebuvo lengva klausytojams, bet jie – mano nuostabai ir džiaugsmui – viską priėmė be mažiausio nuobodulio ar suirzimo ženklo, tad viliuosi, kad liko patenkinti. Labai lauksiu klausytojų Vilniaus gimtadienio šventėje. Palinkėsiu mano miestui išlikti savimi, o vilniečiams – gyventi, kurti ir gražinti sostinę.“

Klasikos koncerto dalyje operos solistai atliks ištraukas iš G. Puccinio operos „Tosca“, Dz.Verdžio „Otelo“, G. Bizet operos „Karmen” ir kitų žinomų kūrinių.

Savo karjerą Aušrinė Stundytė pradėjo Leipcigo operos teatre, tačiau netrukus jau dainavo garsiausiuose Europos operos teatruose – Austrijos, Vokietijos, Olandijos, Suomijos, Lenkijos, Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos operose, taip pat Sietlo operoje JAV. 2020 m. A. Stundytė tapo prestižinio Zalcburgo festivalio žvaigžde, atlikusi pagrindinį vaidmenį Krzysztofo Warlikowskio režisuotoje Richardo Strausso „Elektroje“, kurioje dainavo kartu su Asmik Grigorian.

A. Stundytės pasirodymai nepalieka abejingų: žiūrovus ir kritikus keri solistės profesionalumas, talentas, charizma ir naujas požiūris į operą. Pasirodymai didžiausiose pasaulio scenose jau tapo solistės kasdienybe, o tarp naujausių darbų – specialiai jai rašoma opera pagal italų kino genijaus, rašytojo ir intelektualo Piero Paolo Pasolini dramą „Orgija“. Užtat Lietuvoje A. Stundytė – reta, bet itin laukiama viešnia. Dabar ji savo balsu ruošiasi nustebinti Lietuvos publiką.

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ prasidės ypatingu reginiu – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro su Edgaru Montvydu, Kostu Smoriginu, Ieva Prudnikovaite ir Aušrine Stundyte koncertu. Diriguoja maestro Ričardas Šumila.

Netikėti lietuvių duetai ir atlikėjų kolaboracijos

Festivalyje taip pat bus galima išgirsti specialiai šiam renginiui paruoštus Lietuvos populiariausių muzikos atlikėjų duetus. Ant scenos lips Benas Aleksandravičius, Algirdas Kaušpėdas, Monika Liu, Jessica Shy, Evgenya Redko, Mantas Jankavičius, Igoris Kofas („Lemon Joy“), Vaidas Baumila, Aleksandras Ivanauskas-Fara ir kiti žinomi šalies muzikos atlikėjai. Jie atliks tiek žinomas ir publikos mėgstamas dainas, tiek naujai interpretuotus legendinius kūrinius. Vakaro kulminacija taps išskirtiniai užsienio žvaigždžių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ koncertai.

Daugiau apie festivalio programą galite skaityti: www.700vilnius.lt/jaunaskaipvilnius

Vilniaus gimtadieniui skirtų renginių bus visame mieste Vilniaus 700-mečiui paminėti skirta Vilniaus performanso meno bienalė jau pristatė ilgai lauktą pagrindinę vasaros programą. Liepos 23 d. – rugpjūčio 6 d. vyksiančiame tarptautiniame renginyje miestiečiams ir miesto svečiams bus pristatyti 38 menininkai, iš viso surengsiantys 31 pasirodymą. Bienalės renginiai pasklis po įvairias sostinės erdves, atspindinčias gimtadienį švenčiančio miesto unikalumą ir įvairiapusiškumą. Daugiau informacijos čia: www.700vilnius.lt/vilniausbienale

Daugybė partnerių visoje sostinėje jungiasi prie festivalio, Vilniaus jubiliejui dedikuodami šventines pramogas - ekskursijas, edukacines veiklas, parodas, restoranai siūlo paragauti vilnietiškos virtuvės patiekalus ar pasinaudoti specialiais jubiliejiniais pasiūlymais.

Liepos mėnesio partnerių pasiūlymai čia: https://www.700vilnius.lt/jubiliejaus-programa/vilniaus-700-jubiliejaus-liepos-menesio-programa/

