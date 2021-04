Nauja „Didžojo šou burbulas“ dalyvė pribloškė senbuvius: tapo staigmena visiems

Taip pat šiandien atskleistas ir paslaptyje laikytas žmogus, kuris jau nuo šio vakaro papildys „Didžiojo šou burbulas“ dalyvių gretas.

„Didžojo šou burbulas“ vedėjai Mindaugas Rainys ir Mindaugas Stasiulis paskelbė, kad tai – Indrė Launikonytė.

Prasidėjus naujai savaitei, dalyviai pradėjo ruoštis savaitgaliui. Antradienį Mindaugas Rainys dalyviams atskleidė, jog pasirodymų tema šią savaitę – sportas.

Traukiant burtus paaiškėjo, kurie dalyviai yra laisvi, jiems suteikta kūrybinė laisvė. Laimė nusišypsojo šiems projekto dalyviams: Aleksandrui Ivanauskui-Farai, Mariui Jampolskiui, Miai, Norbertui, Gabrielei Rutkauskienei-Vashai, šokėjams Violetai DaQueen ir Auggi.

Dainininkui Radžiui burtai lėmė, kad šis turės atlikti Stasio Povilaičio dainą „Žirgai“. Justinas Lapatinskas išraukė Marijono Mikutavičiaus dainą „3 milijonai“. Irenai Starošaitei atiteko Shakiros daina „Waka Waka“. Šokėjai Justinas ir Ieva ištraukė Eurolygos himną. Žygiui ir Gabijai burtai lėmė, kad šie atliks Skamp dainą „Sportas“.

