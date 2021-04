Nauja „Didžojo šou burbulas“ dalyvė pribloškė senbuvius: tapo staigmena visiems

Taip pat šiandien atskleistas ir paslaptyje laikytas žmogus, kuris jau nuo šio vakaro papildys „Didžiojo šou burbulas“ dalyvių gretas.

„Didžojo šou burbulas“ vedėjai Mindaugas Rainys ir Mindaugas Stasiulis paskelbė, kad tai – atlikėja Irena Starošaitė.

Moters atėjimas į projektą nustebino senbuvius, jie nesitikėjo išvysti tokios stiprios varžovės.

Prasidėjus naujai savaitei, dalyviai pradėjo ruoštis savaitgaliui. Antradienį Mindaugas Rainys dalyviams atskleidė, jog pasirodymų tema šią savaitę – meilė.

Traukiant burtus paaiškėjo, kurie dalyviai yra laisvi, jiems suteikta kūrybinė laisvė. Laimė nusišypsojo šiems projekto dalyviams: Radžiui, Žygiui ir Gabijai, Gabrielei Rutkauskienei-Vashai, Mariui Jampolskiui, šokėjams Violetai DaQueen ir Auggi, Aleksandrui Ivanauskui-Farai.

Atlikėja Mia išsitraukė Lady Gagos „Million Reasons“ dainą, Justinui Mejeriui ir Ievai Riepšaitei atiteko filmo „Purvini šokiai“ daina „Time of my life“. Norbertui Liatkovskiui teks dainuoti Jason Derulo „Savage Love“ dainą. Justinas Lapatinskas turės sudainuoti Justino Timberlake „Say Something“ dainą. Projekto naujokui Ruslanui Kirilkinui atiteko Samo Smitho „I'm not the only one“.

Naujienų portale tv3.lt balsavimo pradžia skelbiama kiekvieną sekmadienio naktį, pasirodžius visiems dalyviams ir šou vedėjams pranešus, jog balsavimas portale yra pradėtas. Balsavimas tęsiasi iki kito sekmadienio 19:00 val.

Vienam dalyviui galite skirti vieną balsą per dieną.

Portale tv3.lt atiduoti balsai sudaro 50 proc. rezultato – kitą dalį nulems žiūrovai, skambinantys trumpuoju numeriu sekmadienį, „Didžiojo Šou Burbulas“ transliacijos metu.

