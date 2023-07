Moters transformaciją įkvėpė lemtingas įvykis: šeima kartoja tik vieną

Maddison Fox (30 m.) dienraščiui „Daily Star“ papasakojo apie tai, kaip jos šeima reagavo į jos norą pasidaryti operaciją, ir teigė, kad neleis neigiamam nusistatymui jos sulaikyti.

Maddison Fox teigė, kad šeimos nariai jai sakė, jog ji yra „psichiškai nesveika“ ir jai „reikia pagalbos“ dėl plastinių operacijų.

Maddison, kuri yra natūrali brunetė, pirmą kartą krūtinę pasididino būdama 21 metų, o trečią kartą ją pasididino praėjusį birželį.

Jos transformaciją iš dalies įkvėpė jos iškilimas suaugusiųjų industrijoje po to, kai ji buvo atleista iš darbo likus vos kelioms dienoms iki atostogų paskelbimo.

„Man pradėjo gerai sektis suaugusiųjų industrijoje ir tai visiškai pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę“, – teigė ji.

Kalbėdama apie tai, kiek geriau ji jaučiasi dėl to, ji pridūrė: „Iš tikrųjų viskas pasikeitė. Man visiškai nebekankina jokie skausmai. Man 30 metų, pagaliau atradau, kas esu, ir jaučiuosi ypatinga. Aš myliu save ir myliu tai, kas esu, ne tik dėl to, kaip atrodau, bet ir dėl to, kas esu kaip žmogus.“