  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris parodė, kaip jos tatuiruotė atrodo po 2 metų: tokio vaizdo nesitikėjo

2025-08-09 12:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 12:10

Tatuiruotė atostogų metu daugeliui atrodo kaip smagus ir kūrybingas būdas įamžinti kelionės prisiminimus. Vis dėlto specialistai visada pataria gerai pasidomėti pasirinktu meistru.

Moteris parodė, kaip jos tatuiruotė atrodo po 2 metų: tokio vaizdo nesitikėjo

Tatuiruotė atostogų metu daugeliui atrodo kaip smagus ir kūrybingas būdas įamžinti kelionės prisiminimus. Vis dėlto specialistai visada pataria gerai pasidomėti pasirinktu meistru.

1

To, deja, nepadarė viena britė Nancy Gill. Jos 2020 metais Tailande pasidaryta tatuiruotė jau po dvejų metų atrodė visai kitaip nei tuomet, kai ant odos nugulė pirmosios linijos.

Parodė savo tatuiruotę

Kaip rašo mirror.co.uk, 2020 metais atostogų Tailande prisiminimus norėjusi įamžinti Nancy nusprendė pasidaryti minimalistinę tatuiruotę. Moteris pasirinko subtilų dizainą – mažą lėktuvėlį, besisukantį aplink ploną begalybės ženklą.

Iš pradžių piešinys atrodė tvarkingas ir gražus, tačiau vos po dvejų metų linijos gerokai sutirštėjo, o formos tapo sunkiai atpažįstamos.

Dabar miniatiūrinis lėktuvas toks neryškus, kad kai kurie jį palaiko net... pingvinu.

Nancy savo „netikėtą meno kūrinį“ paviešino savo „TikTok“ paskyroje, o jos vaizdo įrašas akimirksniu sulaukė populiarumo.

„Kai 2020-aisiais Tailande pasidarai gražią tatuiruotę, o po dviejų metų ji atrodo taip“, – šmaikščiai rašė moteris.

@nancygill99

♬ original sound - Whatsername

Sekėjai į jos istoriją reagavo įvairiai – vieni sakė, kad tokioje situacijoje „verktų“, kiti juokavo, jog piešinys dabar labiau primena angelą ar net „neblaivią musę“.

Pati Nancy į nesėkmę žiūri su humoru: atsakydama vienam komentatoriui ji parašė, jog „visada svajojo apie pingviną ant kulkšnies“.

