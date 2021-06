Moteris 20-mečius traukia it medus: sužinoję amžių – nustemba

Moteris tikino, kad jos „Instagram“ paskyra 20-mečius vaikinus traukia it medus, nepaisant to, kad iš tiesų ji už juos kur kas vyresnė.

Tiesa, pažiūrėjus į Sheilos nuotraukas, retas galėtų pasakyti, kad moteriai – net 62 metai.

Būdama 30 metų Sheila ėmė domėtis sveikata ir sportu. Ją visuomet domino būti raumeninga, o ne liekna, todėl sulaukusi 40 metų ji ėmė sportuoti ir netgi kilnoti didelius svorius.

Nuo to laiko ji ėmė laikytis specialios rutinos – 6 dienas per savaitę ji sportuoja net po 2 valandas per dieną. Per tą laiką, kai pradėjo laikytis šios rutinos, ji ėmė stiprinti savo kūną, todėl sulaukusi 62 metų ji gali didžiuotis savo lankstumu ir patvarumu.

Šiuo metu į Balį persikėlusi gyventi moteris niekuomet neskaičiuoja kalorijų ir vengia svarstyklių, mat po to, kai ėmė užsiiminėti lengvuoju kultūrizmu, anot jos, pasikeitė visas jos mąstymas – ji nuoalt jaučiasi itin stipri.

Dabar socialiniuose tinkluose kiekvieną Sheilos žingsnį seka net daugiau nei 55 tūkst. gerbėjų. Juokingiausia Sheilei tai, kad daugybė vyrų, anot jos, maišo jos „Instagram“ puslapį su pažintim skirta programėle „Tinder“, mat 20-mečiai vaikinai nuolatos ją kviečia į pasimatymus.

Moteris pridėjo, kad sporto klube ji nuolat sulaukia pagyrų ir iš kitų moterų, kurios giria jos jaunatvišką išvaizdą. „Jos sako, kad kai pasidarys senesnės, norėtų būti tokios, kaip aš“, – šypteli ji.

„Jos visuomet tikina, kad esu joms įkvėpimas, o man patinka, kad jau būdamos 20 metų jos supranta, kaip svarbu savo kūną padaryti stipriu, sveikinu ir sportišku – tai padeda jaustis savimi pasitinkinčiai“, – pridėjo ji.

O štai į ją bespoksančius vyrus sporto salėje ji nekreipia dėmesio ar jų perdėtą susidomėjimą nuleidžia juokais. „Juokiausi sau paslapčia, nes esu pakankamai sena, kad galėčiau būti jų motina. Jie maišo mano „Instagram“ paskyrą su „Tinder“. Kai man parašo 27 metų jaunuoliai, aš jų žinutes paprasčiausiai ištrinu“, – sakė Sheila.