Cukriniu diabetu sergantis Fara atvirai prakalbo apie ligą

Vis tik, Aleksandras pripažįsta, jog jo profesijoje gyventi pagal gydytojų nustatytas taisykles yra be galo sunku, todėl ėmė domėtis brokoliuose, granatuose, ciberžolėje ir žaliojoje arbatoje esančiais polifenoliais ir jų nauda organizmui.

Cukrinis diabetas yra viena sparčiausiai plintančių neinfekcinių lėtinių ligų visame pasaulyje, tiesiogiai susijusi su daugelį kitų sveikatos problemų. Pasaulyje šia liga serga beveik 470 mln. žmonių, o iš jų net 90 proc. II tipo diabetu.

Prieš aštuonerius metus tokią diagnozę išgirdo ir legendinės grupės „Rondo“ lyderis Aleksandras Ivanauskas-Fara. Sekmadienį TV8 televizijos medicinos laidoje „Sveikatos medis“ žinomas vyras atviraus, jog liga užklupo netikėtai, o apie cukrinį diabetą iki tol nežinojo nieko.

„Aš nieko nepajutau, nuėjus atlikti eilinių profilaktinių kraujo tyrimų, išgirdau, jog situacija – nėra gera. Žinoma, jeigu prisilaikai sveiko gyvenimo būdo, į kurį įeina tinkamas maistas, sportas, tai stabilizuojasi ir svoris. Vis tik, liga, manau, atsirado nuo neteisingo maitinimosi, gyvenimo būdo, kadangi pagal savo profesiją negaliu gyventi teisingai. Prieš kiekvieną koncertą yra stresas ir didžiulis adrenalinas“, – laidoje atviraus Aleksandras.

Sergant cukriniu diabetu, sutrinka insulino gamyba kasoje. Iš pradžių žmogus jokių simptomų nejaučia, tačiau ilgainiui gali išsivystyti ligos komplikacijos, kurios pažeidžia akis, inkstus, periferines galūnių kraujagysles ir nervus, širdies bei smegenų kraujagysles.

„Cukrinis diabetas yra klastinga liga, ypač jeigu kalbame apie II jo tipą ir klastingas komplikacijas, kaip miokardo infarktas, insultas, lėtinė inkstų liga. Net pusė II tipo cukrinio diabeto sergančiųjų vaikšto net nežinodami, jog jie serga“, – laidoje teigs VUL Santaros klinikų Endokrinologijos centro vadovė doc. dr. Žydrūnė Visockienė.

REKLAMA

II tipo cukriniu diabetu dažniau serga vyresnio amžiaus žmonės, mat su amžiumi kasoje gaminamo hormono insulino pasisavinimas organizme sutrinka, todėl gliukozė iš kraujo nepatenka į ląsteles ir pavalgius jos kiekis kraujyje ima didėti, o organizmas – negauna energijos iš suvalgyto maisto. Gydytojai tvirtina, jog be galo svarbus dalykas yra gliukozės kiekio kraujyje matavimas ir jo reguliavimas kaip galima artimesniam rekomenduojamam tikslui.

„Tai sudėtinga liga, mat sergant diabetu, net du trečdaliai pacientų susiduria su metaboliniu sindromu: kada mes randam padidintą kraujospūdį, lipidų apykaitos sutrikimus, kada yra centrinio tipo nutukimas ir hiperglikemija. Organizmas pradeda nereaguoti į insuliną, o lėtinis uždegimas vyksta be jokių pojūčių. Nejaučiam nieko, bet pažeidžiamos kraujagyslės, organai“, – laidoje pasakos Lietuvos Bendrosios Praktikos Šeimos Gydytojų Asociacijos prezidentas, šeimos gydytojas prof. hab. dr. Julius Kalibatas.

Anot gydytojų, pacientai, sergantys cukriniu diabetu, turi ligos kontrolės tikslo siekti vartodami vaistus, laikydamiesi dietos ir režimo rekomendacijų bei kontroliuodami tuos rodiklius, matuojant gliukozės kiekį kraują, arterinį kraujo spaudimą ir atliekant laboratorinius tyrimus, kuriuos privalu atlikti, tada, kada gydytojas rekomenduoja.

„Aš visuomet klausausi gydytojų rekomendacijų, tačiau ir draugai man patarė vartoti maisto papildą su polifenoliais, kuris man puikiai sureguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai unikalus preparatas, kurio sudėtyje esantys polifenoliai išgaunami iš brokolių, granatų, ciberžolės ir žaliosios arbatos. Tai veiksminga priemonė, nes per dieną tiek daržovių, tiek maistingų medžiagų nesuvalgytum, o ten visas koncentruota“, – laidoje teigs Aleksandras.

Mityba, kurioje gausu polifenolių turinčių produktų, siejama su mažesne diabeto, vėžinių ligų, senatvinės demencijos, artrito, širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Polifenoliai padeda kovoti su cukriniu diabetu, nutukimu, aukštu kraujo spaudimu, hiperlipidemija, pasižymi antiuždegiminiu ir antinavikiniu poveikiu. Didžiosios Britanijos mokslininkai sukūrė maisto papildo kapsules iš polifenolių gausių visadalių brokolių, granatų, ciberžolių ir žaliosios arbatos ir atliko nacionalinį klinikinį Pomi-T tyrimą, kuriuo pirmąkart pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir kitus uždegimo procesus.

REKLAMA

„Šis maisto papildas buvo ruoštas padėti gydyti onkologines ligas, tačiau vėliau, po ilgų tyrimų, paaiškėjo, kad šis papildas – universalus. Veikdamas per žmogaus imuninę sistemą, ją stiprinant, galima lengvai išvengti įvairių diabeto komplikacijų. Žinau, kad viskas bus gerai, nes šalia savęs turiu draugą dėžutėje su polifenoliais“, – atviraus Aleksandras.

Hepatitas C – mirtinas virusas, kurį nešioja, platina ir to neįtaria net 2 iš 100 šalies gyventojų

Gegužės 19-tąją dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje buvo minima hepatito C diena. Tai klastinga kepenų liga, sukelta hepatito C viruso, kuri ilgainiui gali išsivystyti į kepenų cirozę ar net pirminį kepenų vėžį. Manoma, kad Lietuvoje šiuo metu lėtinis hepatitas C diagnozuotas 20-30 proc. visų užsikrėtusiųjų, o mirtiną virusą šalyje nešioja, platina ir to neįtaria 2 iš 100 gyventojų. Visgi gydytojai ramina, jog hepatitą C galima išgydyti ir išskiria pagrindines rizikos grupes visuomenėje ir nurodo, kokiems žmonėms reiktų susirūpinti dėl savo sveikatos.

„Rizikos grupėje yra tie asmenys, kuriems iki 1994-ųjų metų buvo perpiltas kraujas arba patys buvo kraujo donorais, nes tuo metu nebuvo pakankamai medicinos priemonių, užtikrinančių idealią apsaugą. Išsitirti dėl hepatito C turėtų asmenys tuo laikotarpiu turėję didelės apimties operacijas, taip pat ir tatuiruočių mylėtojai bei turintys ar turėję priklausomybę intraveniniams narkotikams. Reikia atkreipti dėmesį, kad pedikiūrų bei manikiūrų salonai taip pat tais laikais neužtikrindavo privalomo sterilumo ir procedūrų metu buvo galima užsikrėsti šiuo virusu“, – laidoje teigs LSMU KK Gastroenterologijos klinikos Hepatologijos sektoriaus vadovas, gydytojas gastroenterologas, prof. hab. med. m. dr. akad. Limas Kupčinskas.

Kaip įveikti sausų akių sindromą?

Įprasta, kad sausų akių sindromas vargina vyresnio amžiaus pacientus, tačiau paskutiniais metais šia liga ėmė skųstis vis jaunesni žmonės. Karantino sąlygos taip pat pakeitė daugelių gyvenimo įpročius, kuomet darbas ar mokymasis persikėlė į nuotolinį būdą ir laikas, praleidžiamas prie kompiuterio ekrano, gerokai išaugo.

REKLAMA

„Žmonės vis daugiau laiko praleidžia prie kompiuterių, ekranų. Kuomet mes į juos žiūrime iš arti, turime fiksuotą žvilgsnį ir labai suretėja mirksėjimo dažnis. Jeigu žmogus per minutę turėtų sumirksėti apie 12-14 kartų, tai kada mes žiūrime į kompiuterio ekraną, mirksėjimas suretėja iki 3-4 kartų“, – laidoje informacija dalinsis gydytojas oftalmologas Almantas Makselis.

Netaisyklingas sąkandis gali paveikti kūno sveikatą

Klaidinga manyti, kad išsikraipę dantys yra tik estetinė problema. Ilgai negydomas netaisyklingas sąkandis, gali turėti kur kas rimtesnių pasekmių. Kai dėl nuolatinės apkrovos pažeidžiami žandikaulio sąnariai ir dėl to tampa sunkiau kramtyti, juntamas maudimas, skausmas, greičiau dyla ir susidėvi dantys. Dėl netaisyklingo sąkandžio gali atsirasti kaklo, sprando, migreniniai galvos skausmai, veido asimetrija ar net laikysenos sutrikimai.

„Kai pacientas įeina pro duris, jam kartais net nereikia išsižioti, mat viskas parašyta ant jo kūno. Pastaruoju metu daugiau kreipiasi žmonių dėl varginančios migrenos, netobulos šypsenos, dantų susigrūdimo, bet dažnai žmonės nesusieja tokių dalykų, jog sąkandžio patologija gali būti tiesiogiai atsakinga už laikysenos sutrikimus, už jų veido bruožus“, – laidoje pasakos odontologas gyd. Paulius Deineka.

Artimojo slauga namuose – ką būtina žinoti.

Žmonių gyvenimo trukmė ilgėja dėl ligų profilaktikos ir naujų gydymo metodų bei gerėjančių gyvenimo sąlygų. Tačiau kartu daugėja ir žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, kuriems reikalinga slauga ir vis mažėja tų, kurie pajėgus ją suteikti. Slaugymas – sudėtingas procesas, o slauga namuose dažnai tampa nemenku iššūkiu, nes tam reikia ne tik papildomų resursų ir slaugos priemonių, bet ir žinių.

„Ne paslaptis, jog Lietuvoje vis dar didelė dalis mūsų bendruomenės pasirenka senti ir būti slaugomiems savo namuose, prižiūrimi savo artimųjų. Tačiau čia susiduriame su didžiule problema, jog artimieji nėra slaugai, nėra profesionaliai pasiruošę asmenys, kurie žino nuo ko pradėti, kaip slaugyti, kaip prižiūrėti“, – laidoje patarimais dalinsis slaugos konsultacijų centro vadovė Nereta Stanislovienė.

REKLAMA

Devintąjį sezoną medicinos laida „Sveikatos medis“ pradėjo atsinaujinusi – prie ilgametės laidos vedėjos, gydytojos Irenos Pivoriūnienės prisijungė veikli ir aktyvi mama, iniciatyvos „60+“ įkūrėja Laura Balčiūtė. Ilgametė medicinos laida ir toliau džiugina žiūrovus nuoširdžiomis ir jautriomis padėkomis gydytojams tiesiai iš pacientų lūpų, dalina naudingus patarimus, kaip užkirsti kelią klastingoms ligoms, pažindina su naujausiais pasiekimais medicinoje ir atsako į visiems rūpimus klausimus apie sveikatą.

„Sveikatos medis“ – tai laida, nestokojanti svarbiausių medicinos aktualijų bei patarimų, jautrių ir abejingų nepaliekančių gyvenimiškų istorijų tiek iš gydytojų, tiek iš pacientų lūpų.

Medicinos laida „Sveikatos medis“, kurioje susivienijo ilgametė gydytojos Irenos Pivoriūnienės patirtis ir prodiuserės, laidų kūrėjos Vaidos Skaisgirės jaunatviškas veržlumas – sekmadieniais, 12 val. per TV8!