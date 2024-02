Jis dalyvavo „BBC One“ šou nuo 2010 iki 2013 m., kartu su Patsy Kensit, Anita Dobson, Lisa Riley ir Deborah Meaden.

„Strictly Come Dancing“ vedėja Claudia Winkleman žinią apie L. Windsoro mirtį pavadino širdį veriančia.

Laidos vedėja Tess Daly sakė, kad tai labai liūdna žinia, ir pridūrė, kad Windsoras išėjo per jaunas.

„Tavo užkrečiančios asmenybės, energijos ir talento labai trūks visiems, kurie tave pažinojo, – sakė Daly. – Šiuo metu mano širdis yra su tavo artimaisiais.“

Šoko nuo vaikystės

R. Windsoras gimė Suffolke, o šokti pradėjo būdamas trejų, kai tėvai jį užrašė į pamokas Ipsviče, rašoma jo interneto svetainėje.

Būdamas 15 metų jis persikėlė į Londoną, kad galėtų tęsti šokėjo karjerą, ir vėliau atstovavo Anglijai daugybėje šalies ir tarptautinių čempionatų.

Be „Strictly“, Windsoras pasirodė „Dancing with the Stars Australia“ ir „So You Think You Can Dance“ laidose Olandijoje.

Pastaruoju metu Windsor vaidino „Come What May“, „Moulin Rouge“ šou.

2014 m. jis buvo priverstas pasitraukti iš „Strictly Come Dancing“, nes turėjo nuolatinių nugaros problemų.

Windsoras buvo psichikos sveikatos aktyvistas ir glaudžiai bendradarbiavo su labdaros organizacija „Sane Charity“.