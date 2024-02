Mirė legendinis Vokietijos rinktinės gynėjas, atnešęs šaliai pasaulio čempionų titulą

Pranešama, kad futbolininkas mirė dėl širdies smūgio.

A. Brehme Vokietijos rinktinėje sužaidė 86 rungtynes ir pelnė 8 įvarčius.

Pats garsiausias iš jų buvo pelnytas įvartis 1990 m. pasaulio čempionato finale su Argentina, kai gynėjas realizavo 11 m baudinį ir nulėmė rinktinės pergalę čempionate.

Per savo karjerą jis taip pat yra atstovavęs „FC Kaiserslautern“, Miuncheno „Bayern“ ir Milano „Inter“ klubams.

On behalf of the entire European football community, we are deeply saddened to hear that Germany's Andreas Brehme has passed away.



Having netted the winning goal in the 1990 World Cup final, he also lifted a UEFA Cup with Inter in 1991.



Our thoughts are with his family and… pic.twitter.com/RIMm3bt2VS