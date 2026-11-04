Mirė mylimas rašytojas

Horstas Eckertas, rašęs Janoscho slapyvardžiu, sukūrė daugybę kultinių personažų, kuriuos iš karto atpažįsta įvairaus amžiaus vokiečiai. Tarp jų – daugybėje knygų pasirodžiusi Tigrinė antis, dryžuota medinė žaislinė antis su ratukais, traukiama už virvelės.
Jo vaikiška knyga „Panama labai graži“, pasakojanti apie dviejų draugų, Meškiuko ir Tigriuko, kelionę su Tigrine antimi, buvo išleista 1978 metais ir Vokietijoje tapo vaikų literatūros klasika.
Jo agentūros teigimu, rašytojo kūriniai išversti į daugiau nei 30 kalbų ir pelnė daugybę apdovanojimų.
H. Eckerto agentas ir leidėjas Bernhardas Feilas naujienų agentūrai AFP sakė, kad, anot žmonos, rašytojas mirė antradienį.
Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris gyrė rašytojo „nevaržomą vaizduotę“ ir teigė, kad jam išėjus „mūsų pasaulis tapo šiek tiek skurdesnis“.
„Janoschas buvo ir lieka gyvenimo pakeleivis kaip reta kuris kitas autorius ar iliustruotojas – begalei vaikų, daugybei su vaikais gyvenančių suaugusiųjų ir visiems, kurie nepamiršo, kaip stebėtis ir žavėtis“, – sakė F.-W. Steinmeieris.
H. Eckertas gimė 1931 metais Aukštutinėje Silezijoje, kuri tuo metu priklausė Vokietijai, o šiandien yra Lenkijos dalis.
Kaip ir daugelis šio regiono vokiškai kalbančių gyventojų, 1945 metais, po nacių Vokietijos žlugimo, jis su šeima persikėlė į vakarus. Rašytojas užaugo Vakarų Vokietijoje ir studijavo Miunchene.
Nors paties autoriaus kūryba buvo šilta ir dažnai joje vyravo meilės bei draugystės temos, 2017 metais interviu naujienų žurnalui „Der Spiegel“ Janoschas pasakojo apie savo vaikystę su smurtaujančiu tėvu alkoholiku ir griežta motina, o savo išgyvenimus pavadino pragaru.
Nuo 1980 metų Janoschas su žmona Ines gyveno Ispanijai priklausančio Kanarų salyno Tenerifės saloje.