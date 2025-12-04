 
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė 39-erių TV šou žvaigždė: be mamos liko 3 vaikai

2025-12-04 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 19:40

Realybės televizijos žvaigždė ir buvusi profesionali sportininkė mirė sulaukusi vos 39-erių, po ilgos ir skausmingos kovos su smegenų naviku. Roxana Moise, išgarsėjusi dalyvaudama „Exatlon Romania“  šou, įkvėptame pasaulinio „Survivor“ formato  paliko gilų pėdsaką tiek sporte, tiek televizijoje.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Realybės televizijos žvaigždė ir buvusi profesionali sportininkė mirė sulaukusi vos 39-erių, po ilgos ir skausmingos kovos su smegenų naviku. Roxana Moise, išgarsėjusi dalyvaudama „Exatlon Romania“  šou, įkvėptame pasaulinio „Survivor“ formato  paliko gilų pėdsaką tiek sporte, tiek televizijoje.

0

Prieš pasirodymą projekte Roxana buvo profesionali rankininkė. Ji žaidė „Olchim Râmnicu Vâlcea“ komandoje, tačiau jos sportinę karjerą nutraukė 2012-aisiais patirta kelio trauma. Vėliau moteris dirbo rankinio teisėja, o dar vėliau – sporto ir fitneso trenere, pranešė Mirror.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai Roxana prisijungė prie „Exatlon Romania“ dalyvių. Šou dalyviai buvo skirstomi į komandas, o ji priklausė „Warriors“ grupei, kuri užėmė penktąją vietą ištvermės varžybose.

Kovojo su sunkia liga

Šeima, pranešusi apie Roxanos mirtį, nenurodė tikslios priežasties, tačiau pastaraisiais mėnesiais moteris kovojo su smegenų augliu ir dažnai dėvėdavo turbaną, kad paslėptų po gydymo sutrumpėjusius plaukus. Jos buvusi trenerė Nicoleta Lazar Rumunijos sporto portalui „Fanatik“ pasakojo, kad Roxana buvo „labai serganti“, tačiau vis tiek išliko „optimistiška“.

„Paskutinį kartą su ja kalbėjau prieš tris mėnesius. Turėjome susitikti vakarienės su keliais sportininkais, kuriuos treniravau. Kai atvykome vakare, ji parašė, kad negalės ateiti, nes labai prastai jaučiasi. Prieš tai buvome ilgai kalbėjusios, mažiausiai valandą. Ji man sakė: Ponia, aš pasveiksiu. Pamatysite. Tačiau jau buvo matyti, kad ji pamiršta, apie ką kalba. Ji buvo labai optimistiška“, – prisiminė trenerė.

Socialiniuose tinkluose liejasi pagarba ir prisiminimai. Vienas iš draugų rašė: „Tu išėjai į dangų po sunkios kovos ir palikai tuštumą, kurios niekas neužpildys. Išėjai per anksti, bet tavo meilė, gerumas ir šviesa visada liks su mumis.“

Kita artima bičiulė pridūrė, kad Roxana buvo „retas žmogus“: „Tu buvai reta, gera, švelni ir stipri moteris, su tokia šiluma, kokią labai retai sutinki.“

Po dalyvavimo „Exatlon Romania“ Roxana tapo „Kangoo Jumps“ fitneso instruktore ir kūno kultūros mokytoja vidurinėje mokykloje Râmnicu Vâlcea, Šiaurės Vakarų Bukarešte. Ji taip pat įkūrė tik moterims skirtą sporto centrą.

Roxana Moise paliko tris vaikus.

