Mergaitė iš filmo „Spąstai tėvams“ užaugo: pamatykite, kaip ji atrodo dabar

L. Lohan pradėjo savo aktorės karjerą dar vaikystėje ir sparčiai tapo viena iš populiariausių jaunų talentų Holivude. Būtent filmas „Spąstai tėvams“ tapo vienu iš pirmųjų jos didesnių darbų. Šioje kino juostoje, būdama vos 12-os, ji iškart žengė į dvigubą vaidmenį – įkūnijo abi identiškas dvynes Hallie Parker ir Annie James.

Lindsay Lohan sėkmingai tęsė karjerą

Po darbo sėkmės sulaukusiame filme L. Lohan toliau tęsė savo aktorės karjerą. 2003 m. ji atliko vaidmenį komedijoje „Keistas penktadienis“, o po metų – ir dar viename klasika tapusiame filme „Naujokė“. Šis vaidmuo jai atnešė dar neregėtą populiarumą.

Ji taip pat filmavosi kino juostose „Herbis. Lenktynių asas“ (2005) ir „Just My Luck“ (2006). L. Lohan taip pat bandė save realizuoti muzikos industrijoje ir išleido keletą muzikinių albumų, tokių kaip „Speak“ (2004) ir „A Little More Personal (Raw)“ (2005).

Persekiojo skandalai

Tačiau su laiku jos asmeninės problemos ir teisės nusižengimai pradėjo temdyti karjerą. Lindsay ne kartą buvo suimta už vairavimą neblaiviai, taip pat dėl girtumo viešose vietose. Dėl šių įvykių L. Lohan sulaukė daug spaudos dėmesio, o jos aktorės karjera galiausiai sustojo.

2014 m. L. Lohan persikėlė į Dubajų ir dirbo epizodiškai, daugiausia televizijos serialuose. 2002 m. lapkritį „Netflix“ paskelbė apie dviejų filmų sutartį su žvaigžde. Pirmasis filmas „Falling for Christmas“, kuriame Lohan suvaidino viešbučio paveldėtoją, ištiktą amnezijos, pasirodė tą patį mėnesį.

Sukūrė šeimą

2021-aisais L. Lohan susižadėjo su verslininku Bader'iu Shammas, o po metų pora susituokė.

2023-ųjų vasarą sutuoktiniai susilaukė pirmosios atžalos – jiems gimė sūnus, kurį pavadino Luai.