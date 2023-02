Meno mylėtojo patarimai: renginiai, koncertai, parodos – ką siūlo pirmasis pavasario mėnuo

O su pavasariu ateina ir kasmetinis jau 28-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“,- šiais metais jis vyks kovo 16–26 dienomis.

Muzika

Menų fabrike „Loftas“ kovo 1 dieną vyks Kanados ir JAV roko grupės „Palaye Royale“ koncertas, o kovo 18 dieną Apashe dj pasirodymas.

Džiazo gitaristas Mike Stern kartu su grupe koncertuos Vilniuje kovo 3 dieną Legendos klube.

Vilniuje „Paviljone“ kovo 1 dieną, kovo 3 dieną Geltonos sofos klube, o Kaune kovo 2 dieną Teatro klubas specialus The Butterflies Trio (Prancūzija) koncertas.

„Brave noises“ albumo „Meandros“ pristatymo koncertas kovo 2 dieną Ideas Block Kompresorinės galerijos erdvėje.

Po pertraukos į „Tamsta klubą“ kovo 3 dieną grįžta R&B atlikėjas Shakka, kovo 10 dieną – audringas „Los Secretos de Pablo“ koncertas, o kovo 11 dieną – Giedrės koncertas.

Išskirtiniame Vilniaus muziko salone „32 kėdės“ kovo 5 dieną ypatingas svečias – fortepijono virtuozas Alexander Paley.

Vilniaus kultūros erdvėje „Kablys“ kovo 9 dieną „Deeper Upper“ naujos dainos pristatymo koncertas, o kovo 24 dieną Darkroom: Boys Noize, Interiors, Onis, Tadas Kani x John Patter.

Robbie Williams gastrolių „The XXV Tour“ koncertas „Žalgirio“ arenoje Kaune kovo 10 dieną.

Jazz Cellar 11 klube Vilniuje kovo 2 dieną One Finger Snap Quartet, kovo 10 dieną Tribute to Charlie Parker, kovo 23 dieną SNUS (LT/Danija), o kovo 24 dieną koncertas Homage to John Coltrane kartu su Janu Maksimovičiumi.

Pianistas Richardas Claydermanas kovo 11 dieną koncertuos „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kartu su Anna Geniušiene kovo 16 dieną kviečia Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje į iškilmingą koncertą, skirtą Vilniaus 700 metų jubiliejui.

Kovo 15 dieną kultūros centre „Girstutis“ (Kaune) Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio koncertas.

Kovo 16 dieną Vilniaus rotušė kviečia į vokiečių styginių kvarteto „Amaryllis Quartett“ koncertą, kuriame nuskambės programa „Inovacijos“, o kovo 18 dieną kvarteras Užutrakio dvaro sodyboje pristatys programą „Gamta ir liūdesys“.

Kovo 17 dieną Lukiškių kalėjime 2.0 vakarėlis, įkvėptas 80-ųjų: „Danceteria“: Koneliūnas x Simas Boo x Youwin Trax.

Kovo 16-18 dienomis muzikos klubo „Tamsta“ scenoje antrą kartą vyks „Tamsta Jazz Weekend“, kurio metu gros grupės iš Jungtinės Karalystės bei Lietuvos.

Rūgštynės 2023 | 7 Muzikos, Meno ir Kultūros Erdvės kovo 17-18 dienomis Menų fabrike „Loftas“ Vilniuje.

Kovo 18 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, o kovo 31 dieną Kauno kultūros centre vyks Alinos koncertas kartu su violončelininku Tomu Ramančiūnu.

Kazimiero Likšos ir grupės koncertas kovo 25 dieną Kaune „Palėpėje“, o kovo 30 dieną Vilniuje muzikos klube „Tamsta“.

„Ladies' Circle Lietuva” kviečia kovo 18 dieną į Vilniaus rotušę, kur vyks šiuolaikinio džiazo choro „Singphonics“ labdaros koncertas.

Kovo 22 dieną australas RY X jau trečią kartą su grupe atvyksta į Vilnių, koncertas vyks koncertų salėje „Compensa“.

Po šešerių metų pertraukos į Vilnių grįžta moteriškoji Leonardo Coheno versija – kanadietė Michelle Gurevich, - jos koncertai kovo 21 ir 22 dienomis Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Kovo 25 dieną Opera Social House (Vilnius) Crooked mouth (Kanada, DB, LT) koncertas.

Kovo 28 dieną kanadiečių atlikėjas bbno$ („baby no money“) surengs koncertą Menų fabrike „Loftas“ Vilniuje.

Kas nespėjo įsigyti bilietų į kovo 10 dieną bilietų į Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtą bendrą Gedimino Gelgoto ir Kristinos Sabaliauskaitės muzikos kūrinį „Vilniaus sarabandą“, – koncertas bus kartojamas spalio 14 dieną.

Parodos

Galerijoje „Vartai“ veikia Lino Jusionio personalinė paroda „Horizonto kilpa“. Paroda veiks iki balandžio 14 dienos.

Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Vilnius) iki kovo 10 dienos veikia Jūratės Kazakevičiūtės paroda „Slaunieji medeliai“.

Nacionalinėje dailės galerijoje iki kovo 15 dienos veikia Antano Sutkaus ir kt. fotografijų paroda „Ne visi. Karo pabėgėlių portretai“.

MO muziejus kviečia į Žilvino Kempino parodą, kurioje eksponuojamos vasario mėnesį dirbtuvėse nulietos gipso kaukės. Paroda veiks iki rugpjūčio 6 dienos.

VDA galerijoje Artifex iki kovo 10 dienos veikia Indrės Biekšaitės-Vilčinskienės paroda m i c r o c o s m.

„Prospekto“ galerijoje (Vilnius) veikia Vaclovo Strauko personalinė fotografijų paroda „Norėjau pasiekti saulę“. Paroda veiks iki kovo 10 dienos.

Galerijoje „Meno Parkas“ Kaune iki kovo 15 veikia menininkės Karolinos Latvytės-Bibiano paroda „Nusidirti“, o iki kovo 19 dienos veikia Kazimiero Brazdžiūno ir Kristijono Žungailos paroda „Pervargimas“ bei Dainos Pupkevičiūtės personalinė paroda „migluotie“.

VDA galerijoje „Akademija“ iki kovo 16 dienos veikia Nedos Naujokaitės paroda „Inside / Outside“.

Vilniaus miesto galerija „Meno niša“ iki kovo 17 dienos kviečia į menininko Gusto Jagmino tapybos parodą „Poetinių bandymų stotis 1“.

Vilniaus fotografijos galerijoje veikia personalinė Elenos Krukonytės fotografijų paroda „Mano bendraamžių portretai“. Paroda veiks iki kovo 18 dienos.

Nauja erdvė „InTheCloset: Vilnius“ pristato Čilės menininko Francisco Belarmino kūrybą parodoje „Neišsemiama tamsa slepiasi tarp vaivorykštinių paviršiaus blyksnių“. Paroda veiks iki kovo 19 dienos.

Lewben Art Foundation savo erdvėse Vilniuje pristato Nikitos Kadano (Kyjivas) parodą „Oda ir kiautas“ (Skin&shell). Paroda veiks iki kovo 24 dienos.

Galerija „Vartai“ SHOWROOM pradėjo šiuolaikinio kolekcinio dizaino parodų ciklą ir iki kovo 23 dienos pristato du prancūzų dizainerius – Etienne Marc ir Dorian Renard.

Iki kovo 23 dienos galerijoje „Arka“ (Vilnius) veikia Vaidoto Janulio paroda „Juodai tyli grafika“ bei grupinė paroda „Figūra 2023“.

Iki kovo 25 dienos Užupio Meno Inkubatoriaus galerijoje veikia grafikės Milenos Liutkutės-Grigaitienės kūrybos paroda „Vidinis eko“.

„The Room“ galerijoje veikia tapytojos Arūnės Tornau paroda „Svetimkūniai“, veiksianti iki kovo 25 dienos.

Vitrininio pobūdžio galerijoje „apiece“, kurios strategija yra autonomiška kūrinio raiška, 24/7 iki kovo 31 dienos veikia Eglės Pilkauskaitės vieno kūrinio paroda „Dirvos veidas #2“.

Nuo kovo 2 iki 31 dienos Pamėnkalnio galerijoje (Vilnius) veikia tapytojos Eglės Ulčickaitės kūrybos paroda „Anekdota“.

Vilniaus geležinkelio stotyje veikiančioje galerijoje „Hungry Eyes” kovo 10 dieną atidaroma menininko Ettoja personalinė paroda „Square of life”. Paroda veiks iki kovo 29 dienos.

Kauno fotografijos galerijoje iki kovo 31 dienos veikia Jono Dovydėno paroda „Sugrįžimas į paliktą kraštą“.

VDA parodų salėje „Titanikas“ vyksta dvi iš trijų parodos „Mediaramos“, skirtos Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros 25-mečio refleksijai, dalių (iki kovo 25 dienos), o trečioji — šiuolaikinio meno erdvėje „Atletika“ (kovo 3-26 dienomis).

Geležinkelių muziejuje (Vilnius) iki balandžio 1 dienos veikia kintančio pavidalo (dviejų reisų) paroda „Sugrįžimas/erdvės įveikimas. Iš R. kolekcijos“.

Trakų Vokės dvaro sodyboje nuo kovo 4 dienos iki balandžio 2 dienos veikia dvi fotografijų parodos: Gretos Skaraitienės paroda „Džiazo sluoksniai“ bei Mildos Kiaušaitės paroda „Beveidžiai, arba Intensyvios mintys“.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Kaunas) nuo kovo 3 dienos iki balandžio 8 dienos veikia Roko Mikšiūno paroda „LEGO modernizmas: nuo kaladėlės iki pastato“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į parodą „Miestas eina per laiką“, kurioje pristatomas Mindaugo Navako projektas „Vilniaus sąsiuvinis Nr. 1“ (1981–1985 m.) ir Arūno Gudaičio projektas „Vilniaus atvirukai“ (2009 m.). Paroda veiks iki balandžio 11 dienos.

Galerijoje (AV17) nuo kovo 17 dienos veiks Donato Jankausko-Duonio paroda „Vandens ženklai“. Paroda veiks iki balandžio 20 dienos.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pianistas ir tapytojas Viktoras Paukštelis pristato parodą, skirtą muzikos ir tapybos sąsajoms „Chromatika. Tapyba (2020-2023)“. Paroda veiks iki birželio 4 dienos.

Energetikos ir technikos muziejuje veikia tęstinio projekto „Salve, Vilnius“ galutinė grupės menininkų paroda „Salve, Vilnius’DCC“, skirta Vilniaus miesto unikalumui įamžinti jo 700 metų jubiliejaus proga. Paroda eksponuojama Katilų salėje ir stogo terasoje. Paroda veiks iki balandžio 30 dienos.

Kauno paveikslų galerijoje iki balandžio 4 dienos veikia paroda „Jonas Mekas iš arčiau ir iš toliau“.

Valdovų rūmuose iki gegužės 28 dienos veikia tarptautinė paroda „Lvivas sveikina Vilnių. Europos tapybos šedevrai iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio dailės galerijos“.

Vilniaus muziejuje veikia nauja paroda „Vilkas, bokštas ir bažnyčia. Vilniaus suvenyrai“.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje atidaryta nauja paroda „Roko rifai: muzika sovietmečiu 1950-1990 m.“, paroda veiks rugpjūčio mėnesio.

Laikrodžių muziejuje Klaipėdoje jau veikia paroda „Kasdienybės architektės. Gyvenamųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“. Paroda veiks iki rugsėjo 4 dienos.

Vilniaus paveikslų galerijoje vis dar veikia šiuolaikinės menininkės, vienos žinomiausių šiuolaikinės konceptualios tapybos atstovių Patricijos Jurkšaitytės paroda „Iliuzoriumas“. Paroda veiks iki gegužės 28 dienos.

Teatras, šokis, performansai

Kauno miesto kameriniame teatre kovo 1 ir 3 dienomis režisierės Larisos Faber trijų aktorių atliekamas muzikinis spektaklis „Good Girls“ apie abortų patirtis, kuris kovo 2 dieną bus pristatomas Menų spaustuvėje Vilniuje.

Naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO ir Kauno šokio teatras „AURA“ koncertinis spektaklis „(M)eilės (m)eilėse“ kovo 1 dieną Vilniuje Menų spaustuvėje, o kovo 15 dieną Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

Kovo 2 ir 25 dienomis Keistuolių teatre (Vilnius) bus rodomas spektaklis „Muzika 2“ pagal Marguerite Duras pjesę.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje kovo 2 dieną pristatomas „Puikus naujas kūnas“ - korporatyvinė distopija / probiotinė ekotopija balsams.

Teatrinė patirtis „Vegetacinė būklė“, sukurta remiantis dramaturgės Manuelos Infantės pjese, kovo 4-5 dienomis Jono Meko vizualaus meno centre (Vilnius).

Lukiškių kalėjime 2.0 kovo 5 dieną Low Air Urban Dance Theatre pristato gatvės šokio spektaklį „Vyrsmas“ apie šiuolaikinius vyrus.

Artūro Areimos teatras kovo 4 ir 5 dienomis pristato monospektaklį „Amokas“ pagal Stefan Zweig novelę, o kovo 18 ir 25 dienomis – spektaklį „Už geresnį pasaulį“ pagal Roland Schimmelpfennig pjesę.

Nacionaliniame Kauno dramos teatre kovo 2-5 dienomis Roberto Wilsono spektaklis „Dorianas“, o kovo 24 ir 26 dienomis dokumentinis spektaklis „Kauno asamblėja“.

Menų spaustuvėje kovo 8 dieną Operomanijos unikalus muzikinis performansas „Sporto grupė“ (du pasirodymai).

Kovo 8-10 ir 12 dienomis spektaklio „Raganosiai“ pagal Eugène Ionesco pjesę premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklis „Tėtis“ pagal prancūzų romanisto, dramaturgo Floriano Zellerio pjesę „Tėvas“ kovo 10 dieną Vilniaus senajame teatre.

Jau minėto „Kino pavasario“ išskirtiniai unikalūs seansai kovo 11-12 dienomis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre.

Vilniuje kovo 14 dieną Keistuolių teatre, o kovo 18 dieną Kaune VDA didžiojoje salėje bus rodomas pagal vieno ryškiausių lietuvių prozininkų Sauliaus Tomo Kondroto apsakymą Rolando Kazlo režisuotas spektaklis „1892 METŲ PROGRESO IDĖJA“.

Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre kovo 15, 16 dienomis dviejų dalių tragikomedijos „L. YRA S.“ – šiuolaikinės poetiškos V. Šekspyro „Karaliaus Lyro“ interpretacijos premjera.

Pagal A. Strindberg pjesę pastatytas spektaklis „Tėvas“ kovo 16 dieną Klaipėdos dramos teatre.

Kovo 17, 18 ir 31 dienomis Klaipėdos muzikinis teatras kviečia į išskirtinę garsiausių pasaulio teatrų scenoms kuriančio choreografo Alexander Ekman (Švedija) dviejų dalių šokio spektaklio „Sapnai ir kaktusai“ premjerą, kurioje greta A. Ekmano bus pristatytos ir Roberto Bondaros (Lenkija) choreografinės kompozicijos.

Kovo 17 dieną Menų spaustuvėje Vilniaus miesto šokio teatras Low Air pristato vizualų šokio spektaklį „Žaidimas baigtas“.

Kovo 17 dieną Valstybiniame jaunimo teatre spektaklis „Barbarai“ (režisierius garsus vengrų teatro kūrėjas Árpádas Schillingas). Spektaklis kuriamas pagal Nobelio literatūros premijos laureato J. M. Coetzee romaną „Barbarų belaukiant“.

Kovo 17 dieną Keistuolių teatre spektaklis „Čia ir dabar“ pagal Rolando Schimmelpfennigo pjesę.

Pagal A. Strindberg pjesę Jono Vaitkaus režisuotas spektaklis „Didysis kelias“ kovo 17-18 dienomis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Dmitrijaus Krymovo režisuoto spektaklio „Fragmentas“ premjera Klaipėdos dramos teatre kovo 21 ir 22 dienomis.

Šeiko šokio teatro premjera „Sound of Five“ kovo 21 dieną Vilniuje Menų spaustuvėje, o kovo 24 dieną Klaipėdos kultūros fabrike.

Sodas 2123 Vilniuje erdvėse kovo 23 dieną video ir gyvos muzikos performansas „Radvila Darius, Vytauto“.

Vis dar parodomas Eimunto Nekrošiaus spektaklis pagal Franz‘o Kafkos apsakymą „Bado meistras“ kovo 23 dieną Meno forte.

LNOBT kovo 24, 25 bei 29-31 dienomis vyks iš Ukrainos kilusio choreografo Alexei Ratmansky kuriamo spektaklio „Arlekino milijonai“ premjera. Baletui muziką sukūrė kompozitorius Riccardo Drigo.

Vilniaus senojo teatro koridoriuose ir rūsiuose kovo 25 dieną kartojamas performansas „Spektaklis, kuris neįvyko“.

Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas vaidina vienos dalies dramoje suaugusiems „Geležis ir sidabras“ kovo 30 dieną Vilniaus teatre „Lėlė“.

Pavasaris atneša ne tik šilumos, bet ir gausybę kultūrinių renginių, – nepamirškite per savivaldybių tarybų ir merų rinkimus.

p.s. Visi atrinkti renginiai yra tik asmeninis pasirinkimas.