Meghan Markle tėvas kovoja dėl savo gyvybės: būklė – itin rimta

Šią žinią pranešė jo sūnus, rašoma portale „Daily Mail“.
81-erių Thomas Markle, kuris atitolo nuo dukros po jos santuokos su princu Harry 2018 metais, antradienį buvo skubiai nugabentas į ligoninę po to, kai namuose jam staiga pablogėjo.
Trečiadienį jam buvo atlikta maždaug trijų valandų operacija, o šiandien jis lieka intensyviosios terapijos skyriuje. Dabar jo laukia antra procedūra, kurios metu bus pašalintas kraujo krešulys.
Jo sūnus Thomas Jr. sakė: „Nuvežiau tėtį į netoli mūsų namų esančią ligoninę, ten jam atliko įvairius tyrimus, ir gydytojai pasakė, kad jo gyvybei gresia pavojus.
„Greitosios pagalbos automobiliu su sirenomis mus nuskraidino į daug didesnę ligoninę miesto centre. Mano tėvui buvo atlikta skubi operacija. Prašyčiau visų visame pasaulyje prisiminti jį savo mintimis.“
Thomo dukra Samantha sakė mananti, kad pastarųjų kelerių metų įtampa pakenkė jos tėvui ir prisidėjo prie jo trapumo. Ji teigė: „Jis stiprus žmogus, bet jam teko tiek daug patirti. Meldžiuosi, kad jis būtų pakankamai stiprus, kad tai išgyventų.
Širdies smūgiai dukters vestuvių išvakarėse
„Mano tėvas patyrė du širdies smūgius, insultą ir žemės drebėjimą. Tikiuosi, kad jis išsikapstys“, – sakė sūnus.
Pono Markle sveikata ilgus metus buvo prasta. Jam ištiko du širdies smūgiai dukters vestuvių išvakarėse, dėl kurių jis negalėjo skristi lėktuvu iš savo namų Los Andžele į Londoną.
Karalius Charlesas galiausiai palydėjo Meghan dalį kelio prie altoriaus Šv. Jurgio koplyčioje Vindzore – tai, ką ponas Markle vėliau pavadino „maloningiausiu ir geriausiu poelgiu. Būsiu amžinai jam skolingas“, – sakė jis „The Mail on Sunday“.
Ponas Markle, kuris niekada nėra susitikęs su savo žentu ar anūkais Archie (6 m.) ir Lilibet (4 m.), 2022 m. patyrė didelį insultą, dėl kurio negalėjo kalbėti. Po kelių mėnesių terapijos jis iš dalies atgavo kalbą, tačiau pastaraisiais metais tapo vis trapesnis. Šios savaitės medicininė krizė ištiko maždaug tuo metu, kai princas Harry Kanadoje sakė kalbą nekilnojamojo turto agentų grupei.
Trečiadienį Meghan išleido savo „Netflix“ laidos „Su meile, Meghan“ šventinį leidimą, kuriame pabrėžė šeimos ir draugų svarbą.
Tomas Markle jaunesnysis (59 m.), kuris po insulto buvo pagrindinis savo tėvo globėjas, sakė: „Vienintelis mano noras yra, kad Meghan parodytų mano tėvui šiek tiek atjautos. Jis tiesiogine prasme kovoja už savo gyvybę.“
Atitrūko nuo viešumo
Ponas Markle ir jo sūnus persikėlė į Filipinus šių metų sausį, iš dalies, pasak pono Markle, norėdamas „ištrūkti“ nuo nuolatinių priminimų apie atitolimą nuo dukros.
Jis sakė „Mail on Sunday“: „Kiekvieną dieną būdavo kokių nors istorijų apie Meghan ir Harry. Tai buvo nuolatinis priminimas, kad mano dukra su manimi nebekalba. Aš vis dar nesuprantu, kodėl ji ir toliau mane ignoruoja. Vienintelis mano noras – pamatyti anūkus prieš mirtį.“
Įsiutusi Meghan Markle
Ponas Markle, pensininkas, „Emmy“ apdovanojimą pelnęs Holivudo apšvietimo režisierius, sakė, kad dukra ant jo įsiuto, kai jis vestuvių išvakarėse pozavo fotografų nuotraukoms.
Vėliau jis sakė buvęs įtikintas pozuoti nuotraukoms, nes tikėjo, kad jos parodys jį „geresnėje šviesoje“.
Jis teigė: „Meghan ir Harry nieko nepadarė, kad paruoštų mane dėmesiui, kurio sulaukiau. Fotografai kasdien darydavo mano nuotraukas, ir jos buvo labai nepatrauklios. Patikėjau fotografu, kai jis pasakė, kad gražių nuotraukų išleidimas parodys mane geresnėje šviesoje.“
Ponas Markle gulėjo ligoninėje po dviejų širdies smūgių – jam buvo įdėtas stentas į užblokuotą arteriją – kai jis tvirtino, kad princas Harry paskambino ir jam priekaištavo dėl bendradarbiavimo su nuotraukomis.
„Jis ir Meghan pyko ant manęs, ir kai pasakiau, kad guliu ligoninėje ir vos nemiriau nuo dviejų širdies smūgių, jie net nepaklausė, kaip aš jaučiuosi“, – sakė ponas Markle.
„Aš kreipiausi visais būdais. Kreipiausi į juos viešai ir rašiau privačius laiškus. Jie mane visiškai atstūmė. Tai sudaužė man širdį.“
Santykiai vaikystėje
Ponas Markle išsiskyrė su Meghan motina Doria – vieninteliu jos šeimos nariu, dalyvavusiu vestuvėse ir su kuria ji tebėra artima – kai Meghan buvo treji metai.
Tačiau pora išliko draugiška, ir Meghan gyveno su tėvu nuo 11 iki 18 metų, kol jos motina keliavo po pasaulį.
Vėliau ponas Markle apmokėjo 250 000 JAV dolerių (apie 215 tūkst. eurų) mokslą Meghan Šiaurės vakarų universitete.
Jis ir toliau mokėjo skolą net tada, kai ji gavo vaidmenį TV dramoje „Suits“. Paskutiniame sezone ji uždirbo apie 40 000 JAV dolerių (apie 35 tūkst. eurų) už seriją.
Ponas Markle sakė: „Aš sakiau, kad apmokėsiu jos mokslus, ir tai padariau. Ji lankė privačias mokyklas nuo darželio. Baigiau mokėti jos universiteto skolą, kai ji jau buvo gerai įsitvirtinusi aktorė ir uždirbo nemažus pinigus. Bet aš tikėjau, kad mano pareiga kaip tėvo yra suteikti jai geriausią išsilavinimą ir geriausią įmanomą pradžią gyvenime.“
Buvo labai artimi
Prieš susitikdama su Harry, Meghan tinklaraštis „The Tig“ buvo pilnas pagyrų tėvui.
Ji papasakojo istoriją apie tai, kaip per Kalėdas jis nupirko du rinkinius Barbie ir Ken lėlių, vieną juodą ir vieną baltą. Jis sumaišė rinkinius, kad sukurtų mišrią šeimą, atspindinčią jų pačių.
Vėliau, kai mokykloje jos paklausė apie jos etninę kilmę ir jai buvo duotos dėžutės su užrašais „juodaodė ar baltaodė“, ji paklausė tėvo, kurį langelį turėtų pažymėti.
Jis atsakė: „Nusipiešk savo langelį.“
Ponas Markle sakė: „Mes visada buvome labai artimi. Buvimas atstumtas iš jos gyvenimo yra didžiausia mano gyvenimo tragedija. Nesuprantu, ką aš padariau taip blogai, kad ji su manimi daugiau nebekalbėjo. Aš buvau nusiminęs dėl savo dukros, kartais pykau ant jos – bet niekada nenustojau jos mylėti.“
Pono Markle sūnus sakė manantis, kad tėvas liks ligoninėje „ilgą laiką“ ir kad jo lauks „varginantis“ sveikimas.
Jis sakė: „Paprašyčiau Meg, kuri savaitę išleido TV laidą, kalbančią apie meilės ir šeimos galią, susisiekti su mūsų tėčiu. Ji turi pradėti rodyti atjautą, apie kurią skelbia.“
