TV3 naujienos > Žmonės

Masiškai plinta siaubą keliantis vaizdo įrašas: specialistai įspėja

2025-08-12 18:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 18:15

Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose praskriejo šokiruojantis vaizdo įrašas, kuriame matėsi, kaip orka sudrąskė jūrų gyvūnų dresuotoją Jessicą Radcliffe per gyvą pasirodymą. Šis šokiruojantis vaizdo įrašas sukėlė pasipiktinimą ir liūdesį. Paaiškėjo netikėta atomazga. Tyrėjai teigia, kad visa istorija – nuo dresuotojos vardo iki jūrų parko – buvo sugalvota. Kažkas pastelkė dirbtinį intelektą, kad apgautų milijonus žmonių.

Orka (Nuotr. stop kadras ir Scanpix)

Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose praskriejo šokiruojantis vaizdo įrašas, kuriame matėsi, kaip orka sudrąskė jūrų gyvūnų dresuotoją Jessicą Radcliffe per gyvą pasirodymą. Šis šokiruojantis vaizdo įrašas sukėlė pasipiktinimą ir liūdesį. Paaiškėjo netikėta atomazga. Tyrėjai teigia, kad visa istorija – nuo dresuotojos vardo iki jūrų parko – buvo sugalvota. Kažkas pastelkė dirbtinį intelektą, kad apgautų milijonus žmonių.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Economictimes.indiatimes.com rašo, jog ineternete, plačiai paplitusiame vaizdo įraše, matyti jauna moteris vardu Jessica Radcliffe, šokanti ant orkos „Pacific Blue Marine Park“ parke. Žmonės ploja, kai orka išnyra iš vandens, tačiau netrukus nuotaika pasikeičia – orka šoka link dresuotojos, pagriebia ją ir traukia po vandeniu, o vėliau išnyra ir matoma, kaip orka drąsko moterį.

Internautai rašo, kad 23 metų Radcliffe mirė vos po kelių minučių, kai buvo ištraukta iš vandens, o liudininkai buvo sukrėsti. Vaizdo įrašas greitai išplito „TikTok“ ir kitose platformose, sukeldamas audringas diskusijas apie gyvūnų laikymą nelaisvėje ir jūrų parkų saugumą.

@.beauty6712 Jessica Orca attack Incident | Realistic footage from Marine Part Show | Shocking and Emotional Moment #jessicaradcliff #orca ♬ Kamin - EMIN & JONY

Vaizdo įrašai paplitę internete, surinko tūkstančius peržiūrų.

Tyrėjai išsiaiškino, kad šis vaizdo įrašas buvo netikras

Skaitmeninės kriminalistikos ekspertai ir faktų tikrintojai greitai aptiko įtartinų požymių. Pirmiausia – nebuvo jokių patikimų naujienų šaltinių, nekrologų ar oficialių jūrų parko pranešimų, kurie patvirtintų įvykį. Tikrose gyvūnų atakų situacijose vietos valdžia ir parko administracija įprastai greitai pateikia informaciją. Čia to nebuvo.

Antra – vaizdo įraše girdimi balsai skamba monotoniškai, su keistomis pauzėmis – būdingas dirbtinio intelekto sugeneruotam garsui. Judesių analizė parodė, kad vandens purslų ir veikėjų judesių modeliai nesutampa, o tai dar vienas ženklas, kad vaizdai sukurti dirbtinio intelekto.

Įtarimų sukėlė ir parko pavadinimas – „Pacific Blue Marine Park“ nėra registruotas joks jūrų parkas.

Visi šie aspektai rodė, kad vadinamoji tragedija tėra labai realistiška klastotė.

Tikros orkų atakos

Jessica Radcliffe istorija – išgalvota, tačiau orkos nelaisvėje yra sukėlusios mirtinus incidentus, nors jie pasitaiko itin retai.

Vienas garsiausių atvejų – Tilikumas, milžiniškas patinas, nužudęs tris žmones. 1991 m. dresuotoja Keltie Byrne įkrito į Tilikumo baseiną „Sealand of the Pacific“ parke ir nuskendo, nes orka ją pagriebė. 2009 m. orka vardu Keto, Ispanijoje per repeticiją sudrąskė dresuotoją Alexisą Martinezą.

 

