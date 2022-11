Martynas Starkus sako gyvenime pataikęs su trimis pasirinkimais, vienas jų – „Panasonic“

REKLAMA

„Dėl to man reikia oro kondicionavimo sistemos. Praėjusiais metais, kada reikėjo rinktis šilumos siurblį, bendravau su „Panasonic“, likau absoliučiai patenkintas jų veikla, jų produkcija“, – sakė M. Starkus.

Pasak jo, šildyti namą yra kuo – tam buvo pasirinktas net ir per didžiausius šalčius patikimai veikiantis (tuo Martynas jau praktiškai įsitikino) „Panasonic“ T-CAP oras–vanduo šilumos siurblys, dabar reikia rasti, kuo jį vėsinti. M. Starkus daug nesvarstė, kur ieškoti kondicionavimo sistemos ir vyko pas jau pažįstamą ekspertą.

„Važiuoju pas Rolandą, mano pažįstamą „Panasonic“ specialistą, kuris, aš esu įsitikinęs, ras sprendimų mūsų situacijoje ir mes gyvensime per karščius vėsiau, negu kad dabar“, – dėstė jis.

Ekspertas patarė M. Starkui, kad, norint pasiekti didžiausią efektyvumą, geriausia patalpas kondicionuoti kiekvienoje iš jų įrengiant po vidinį bloką, kitaip tariant: trys kambariai – trys vidiniai blokai. Bet išorinis blokas, kuris bus statomas lauke, bus tik vienas.

„Įprastai su oro kondicionavimo sistema galima daryti dvi funkcijas: vėsintis, esant poreikiui, arba šildytis, o su „Panasonic“ oro kondicionavimo sistema mes turime dar ir trečią funkciją – turime galimybę gerinti oro kokybę patalpoje, su sąlyga, jeigu pasirinksime modelį, kuriame yra integruota unikali „nanoe™ X“

technologija. Šiuo atveju, mes būtent tokį Jums ir siūlome įsigyti, nes jūs turėsite ne du-viename įrenginį, bet trys-viename“, – patarė ekspertas Rolandas.

Rekomenduojamas oro kondicionierius yra aukščiausios energetinio efektyvumo klasės A+++. O tai reiškia, kad elektros suvartojimas bus minimalus, o jei dar tiksliau – mažiausias koks tik šiai dienai įmanomas.

Oro kokybės gerinimo funkcija užtikrina, kad oras patalpoje būtų toks pat geras kaip ir lauke; ši technologija turi gebėjimą slopinti 5 tipų teršalus, įskaitant tam tikrus virusus ir bakterijas, pelėsius, žiedadulkes, alergenus, taip pat dezodoruoja (naikina blogus kvapus) bei drėkina odą ir plaukus. „nanoe™ X“ yra tarptautiniu mastu bandymų įstaigose patvirtinta technologija (išsamūs bandymų rezultatai pateikiami čia)

Naudinga ir tai, kad šią funkciją galima naudoti atskirai, t. y. net ir tuomet, kai nėra poreikio patalpą šildyti arba vėsinti, bet galima naudoti ir įrenginiui veikiant vėsinimo arba šildymo režimais – jūsų valia rinktis. Aktyvuoti (ar išjungti) ją galima tiek nuotolinio valdymo pulteliu, tiek per programėlę savo mobiliajame telefone. Be to, „nanoe™ X“ technologijai nereikia jokios techninės priežiūros, tad naudotojui ji ne tik naudinga, bet ir naudojimasis ja yra itin patogus.

Be to, galvojantiems apie šildymo ir vėsinimo sprendimus „Panasonic Heating & Cooling Solutions“ ekspertai siūlo apsvarstyti galimybę įsirengti ir saulės elektrinę, tokiu būdu papildomai sumažinant išlaidas šildymui ir (arba) vėsinimui bei karšto vandens ruošimui. Ją kaip tik yra įsirengęs ir M. Starkus

„Kaip pas mane, vienas iš tų dalykų, su kuriuo pataikiau gyvenime. Nedažnai pataikau: su žmona pataikiau ir su saulės energija, na ir su „Panasonic“, – juokiasi M. Starkus.