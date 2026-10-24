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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Marinos Bui dukrai Ešli Daščenkai – prabangi staigmena: vairuos rožinį „Rolls-Royce“

2026-10-24 09:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 09:43
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Buvusios „Olialia“ pupytės Marinos Bui dukra Ešli Daščenka sulaukė prabangios dovanos – nuo šiol mergina vairuos rožinį 2026 metų „Rolls-Royce Black Badge“ V12 automobilį. 

Ešli Daščenka sulaukė pabangios dovanos (nuotr. asm. archyvo)

Buvusios „Olialia“ pupytės Marinos Bui dukra Ešli Daščenka sulaukė prabangios dovanos – nuo šiol mergina vairuos rožinį 2026 metų „Rolls-Royce Black Badge“ V12 automobilį. 

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Išskirtine dovana Ešli pasidalijo su sekėjais socialiniame tinkle „Instagram“

Parodė įspūdingą dovaną

Mergina paviešino vaizdo įrašus su prabangiu automobiliu ir neslėpė negalinti patikėti, kad nuo šiol bus jo savininkė. 

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Naujienų portalui tv3.lt Ešli pridūrė, kad tai buvo labai netikėtas ir malonus siurprizas. 

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Tiesa, mergina neatviravo, kas nustebino ją tokia prabangia dovana. 

„Atsakysiu trumpai ir aiškiai – apie tokį automobilį svajojau jau seniai, visada norėjosi kažko išskirtinio ir neįprasto.

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O visas detales kol kas pasiliksiu sau, nenoriu per daug dalintis savo asmeniniu gyvenimu“, – sakė E. Daščenka. 

Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, preliminari tokio automobilio vertė gali siekti apie 500–650 tūkst. eurų. Kaina priklauso nuo komplektacijos ir individualių užsakymų, tokių kaip išskirtinė kėbulo ir salono apdaila bei kitų pasirinkimų.

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