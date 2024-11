„Man-go“ narė Rima Petrauskytė atskleidė, kokia 1 pramoga suvienija visą šeimą

„Mūsų šeimoje auga trys dukros. Visos skirtingo amžiaus, tad, renkantis, kaip praleisti laisvalaikį, reikia gerokai pasukti galvą, kad būtų patenkinti visi šeimos nariai“, – su šypsena pasakoja atlikėja, grupės „Man-go“ narė Rima Petrauskytė-Paulauskienė.

Anot jos, pramogų pasirinkimas priklauso nuo oro sąlygų bei tuometinės savijautos, rašoma pranešime spaudai.

„Bet, galiu pasakyti, kad dažniausiai pirmenybę teikiame aktyvioms pramogoms, – patikina ir du tūkstančius kvadratinių metrų ploto pramogų centrą aplankiusi trijų vaikų mama, – Kartais pramogas renkasi vaikai, kartais siūlome mes, tėvai.

Mūsų šeima mėgsta boulingą, nes jį gali žaisti visi – tiek maži vaikai, tiek mūsų paauglė, tiek suaugę. Straikus dažniausiai numuša vyras ir vyriausia dukra“.

Žinomos dainininkės teigimu, pastaruoju metu boulingas jos aplinkoje tapo gimtadienių žaidimu.

„Vyriausios dukters rate šiuo metu draugai gimtadienius švenčia tik boulinge, nes jame yra suderinta viskas – kolektyvinė pramoga, maistas, gimtadienio tortas ir, svarbiausia, dėl nieko nereikia rūpintis“, – patikina pašnekovė.

Tai, kad mažus vaikus auginančios šeimos pirmenybę teikia toms erdvėms, kuriose mažieji turi ką veikti ir yra sudominti, pastebi ACTION! by APOLLO, „O‘Learys“ ir „Apollo boulingas“ generalinis direktorius Alvydas Donėla.

Jo teigimu, atnaujinant pramogų erdvę uostamiestyje, 24-iuose boulingo takeliuose įdiegta naujausia pramogų valdymo sistema su keliomis dešimtimis žaidimo vizualizacijų ir stilių. Čia taip pat yra septyni biliardo stalai bei ištisa žaidimų alėja – ją nuo pirmų atidarymo dienų suskubo įvertinti tiek vaikai, tiek mamos ir tėčiai.

„Moderniame pasaulyje paprastas susitikimas su draugais jau tampa ypatingas. Tikime, kad nėra per jaunų, per senų, per rimtų ar per daug užsiėmusių, kad negalėtų atsipalaiduoti ir kartas nuo karto pasilinksminti. Visi to nusipelnėme!. Mūsų užduotis pasirūpinti pramogomis, geru maistu ir atmosfera, kad tokie susitikimai būtų pilni veiksmo ir įsimintinų akimirkų“, – sako A. Donėla.

Kad „Apollo“ grupė, kuriai priklauso ir kino teatrai, knygynai, pramogų centrai, restoranai bei sulčių barai, moka džiuginti tiek suaugusius, tiek vaikus, atidarymo svečiai įsitikino ne kartą.

Boulingą mėgstamu šeimos žaidimu vadina ir šventėje viešėjusi nuomonės formuotoja, verslininkė Inga Žuolytė. Prieš mėnesį būtent tokioje aplinkoje savo gimtadienį minėjo jos sūnus – šešiametis Gabrielius.

„Man, beje, tai buvo vienas šauniausių vaiko gimtadienių, nes, pagaliau, jo metu pramogauti galėjo ir suaugusieji“, – šypsosi pašnekovė.

Jeigu laisvalaikį jos šeima leidžia kartu, yra stengiamasi atsižvelgti į vaikų norus bei daryti tai, kas juos džiugina.

„Dažnu atveju tai būna animacinis filmukas, mėgstamas žaidimas namuose, boulingas ar, dabar šaltuoju metų laikotarpiu, šviečiančių parkų lankymas“, – sako žinoma moteris.

Su bičiuliais nuomonės formuotoja laiką leidžia labai įvairiai. Didžiausią įtaką sprendimui, kur pramogauti, anot jos, daro oras.

„Šiltuoju metų laikotarpiu laiką norisi leisti gamtoje, o atėjus rudeniui renkamės uždaras erdves. Neseniai įsikėlėme į naujus namus, tad, smagu draugus pasikviesti ir į svečius. O, norint pakeisti aplinką, pasimatyti restoranuose ar kitose vietose“, – sako I. Žuolytė.

Atnaujinto boulingo atidaryme kalbinti pašnekovai pripažino, jog sprendimus, kaip leisti laisvą laiką, labiausiai įtakoja mažieji šeimos nariai, randantys įvairiausių būdų įtikinti tėvus, kad būtent jų nuomonė yra aktualiausia.

„Jie mums pavadovauja“, – sutartinai šmaikštavo šventinio vakaro Klaipėdoje svečiai.