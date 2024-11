Atskleidė, koks yra normalus širdies pulsas: daugelis to nežino

Manoma, kad kuo šis rodiklis mažesnis, tuo esate sveikesnis, nes organai efektyviai dirba ir pumpuoja kraują po kūną, kai nesportuojate, rašoma dailymail.co.uk.

Dabar milijonai iš mūsų kiekvieną dienos minutę žinos savo širdies dūžių skaičių, nes prie riešo yra prisitvirtinę išmaniuosius laikrodžius.

Kai kurie prietaisai netgi įspėja, jei skaičius viršija tam tikrą lygį, tačiau ekspertai įspėja, kad širdies ritmas ramybės būsenoje, kurį matome savo įrenginyje, nėra toks patikimas širdies sveikatos rodiklis kaip jums gali atrodyti.

Nors NHS teigia, kad suaugusiems žmonėms normalus širdies susitraukimų dažnis ramybės būsenoje yra 60-100 dūžių per minutę, tyrimai rodo, kad idealus širdies susitraukimų dažnis gali skirtis priklausomai nuo amžiaus.

REKLAMA

REKLAMA

Vyrų ir moterų širdies pulsas

Vienas tyrimas parodė, kad penkiasdešimtmečiai vyrai, kurių širdies ritmas viršijo 75 dūžius per minutę, turėjo dvigubai didesnę tikimybę mirti per ateinančius 20 metų, palyginti su vyrais, kurių širdies ritmas buvo 55 dūžiai per minutę ar mažiau.

REKLAMA

Rezultatai taip pat parodė, kad kiekvienas papildomas dūžis per minutę susijęs su trimis procentais didesne mirties rizika, vienu procentu didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika ir dviem procentais didesne koronarinės širdies ligos rizika.

Tuo tarpu JAV Ligų prevencijos ir kontrolės centro (CDC) duomenys rodo, kad optimalus širdies pajėgumas – tai mažesnis nei 60 dūžių per minutę skaičius, t. y., maždaug 47-57 dūžiai per minutę.

REKLAMA

REKLAMA

Manoma, kad į šią kategoriją patenka tik apie 10 proc. žmonių, kurių dauguma yra profesionalūs sportininkai.

Kiti duomenys rodo, kad 18-25 metų amžiaus vyrų širdies ritmas ramybės būsenoje yra 40-52 dūžiai per minutę, o vyresnių nei 65 metų vyrų – 52-55 dūžiai per minutę.

Vidutinis visų amžiaus grupių vyrų širdies susitraukimų per minutę skaičius yra 70, o prastos arba prastesnės nei vidutinės sveikatos grupių vyrų širdies susitraukimų per minutę skaičius siekia daugiau nei 80.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sportuojančios 18-25 metų amžiaus moterys turėtų pasiekti 40-48 dūžius per minutę ramybės būsenoje, o sportuojančios 65 metų ir vyresnės moterys – 52-55 dūžius per minutę.

Vidutinis moterų rezultatas buvo 74-78 dūžiai per minutę jaunesnėms ir 73-76 dūžiai per minutę vyresnėms moterims.

Kaip ir vyrams, moterims 70-ies ar daugiau nei 80-ies metų dūžių per minutę rodiklis buvo laikomas žemesniu už vidutinį arba prastu.

REKLAMA

Kada dūžiai per dažni?

Nors 60-100 tvinksnių per minutę yra normali suaugusiųjų riba ir daugelis išmaniųjų laikrodžių jums pasakys, kad tai yra sveika, bendras sutarimas yra toks, kad kuo žemesnis žmogaus širdies pulsas šioje skalėje, tuo geriau.

Pavyzdžiui, daugiau nei 100 dūžių per minutę ramybės būsenoje daugumai žmonių laikoma per greitu širdies plakimu ir tai gali būti ženklas, kad organizme vyksta kažkas negero.

REKLAMA

Specialistai nori atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kai kurių žmonių širdies ritmas ramybės būsenoje yra kitoks, ypač jei jie serga širdies ligomis.

Širdies ritmo kintamumas (HRV), reiškiantis laiko tarp širdies dūžių kitimą, taip pat yra širdies sveikatos kintamasis, kurį stebi išmanieji prietaisai.

Kai kurie ekspertai mano, kad aukštas HRV yra toks pat svarbus, kaip ir širdies ritmas ramybės būsenoje, nes parodo organo gebėjimą greitai reaguoti į organizmui keliamus iššūkius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Senstant HRV natūraliai mažėja. Sveikų dvidešimtmečių žmonių HRV yra apie 50-105 milisekundės, o 60-65 metų žmonių HRV paprastai būna 25-45 milisekundės.

Ar galima pasitikėti išmaniuoju laikrodžiu?

Nepaisant to, kad išmanieji sveikatos prietaisai siūlo už mus stebėti širdies sveikatos rodiklius, ekspertai įspėja pernelyg nepasikliauti šiais prietaisais, nes jie turi trūkumų.

Dauguma dėvimų prietaisų širdies ritmą stebi naudodami mažą jutiklį, esantį prietaiso nugarėlėje. Tačiau tai reiškia, kad nepakankamai glaudus arba per glaudus dėvėjimas gali turėti įtakos duomenų tikslumui.

REKLAMA

Be to, kai kurie prietaisai, taupydami energiją, išjungia širdies ritmo stebėjimo funkcijas, kai išsikrauna akumuliatorius.

Galiausiai, kaip ir bet kurio kito prietaiso gedimai gali atsirasti dėl gamybos ar programinės įrangos defektų, pažeidimų arba paprasčiausio nusidėvėjimo.

Būtent dėl šių priežasčių medikai ragina žmones, kuriems pasireiškia bet kokie širdies sutrikimų simptomai, kreiptis į gydytoją, net jei jų išmanusis prietaisas rodo normalius rodmenis.