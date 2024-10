Štai kodėl padidėja širdies pulsas: įsidėmėkite visam laikui

„Camelia“ vaistininkė Evelina Zykienė pasakoja apie galimas padidėjusio pulso priežastis, rizikos veiksnius ir galimus sprendimus šiai problemai spręsti.

Kas gali sukelti padidėjusį pulsą?

Pasak E. Zykienės, trumpalaikis, momentinis pulso pakilimas gali būti susijęs su fizine ar nervine įtampa. Pulsas gali padidėti išgėrus gėrimų su kofeinu, pavyzdžiui, kavos ar energetinių gėrimų.

Kofeinas yra stiprus centrinės nervų sistemos stimuliatorius ir jo vartojimas gali suaktyvinti širdies darbą bei padidinti kraujo spaudimą. Be kofeino, pulsą gali pakelti ir stipri emocinė reakcija, stresas, taip pat karščiuojant ar atsirandantis elektrolitų disbalansas.

Ilgalaikį padidėjusį širdies ritmą gali sukelti įvairios lėtinės ligos: „Jeigu kalbant apie ligas, kurios lemia nuolatinį padidėjusį pulsą, tai gali būti aukštas cholesterolio kiekis, cukrinis diabetas, skydliaukės ligos, rūkymas, alkoholio vartojimas, infekcinės ligos ar kai kurių vaistų vartojimas.“

Kofeino poveikis labai priklauso nuo vartojamo kiekio bei individualios organizmo reakcijos. Kai kurių žmonių organizmai į kofeiną reaguoja stipriau nei kitų. Be to, kofeino poveikį gali sustiprinti kiti veiksniai, tokie kaip rūkymas ar kofeino vartojimas tuščiu skrandžiu.

„Kai kofeinas vartojamas kartu su cigarete, poveikis tampa dvigubas“, – pastebi specialistė.

Stresas yra vienas iš dažniausių veiksnių, galinčių padidinti širdies ritmą. Pasak vaistininkės, padidėjęs pulsas nuo streso yra tikrai pavojingas. Stresas didina cholesterolio koncentraciją kraujyje, o tada jau gali vystytis kraujagyslių sluoksnių pažeidimai ir cholesterolis gali kauptis kraujagyslėse.

Tai, savo ruožtu, gali sukelti rimtų sveikatos problemų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos. Ypač lėtinis stresas labai kenkia organizmui.

Normalus pulsas ramybės būsenoje paprastai svyruoja nuo 60 iki 80 dūžių per minutę. Tačiau sportuojant ar atliekant kitą intensyvią fizinę veiklą, širdies ritmas gali padidėti iki 170 dūžių per minutę.

„Įdomu tai, kad sportininkų, kurie reguliariai sportuoja, pulsas yra mažesnis nei kitų žmonių, nes jų širdis veikia efektyviau“, – pastebi E. Zykienė.

Kaip galima apskaičiuoti, ar pulsas yra per aukštas?

Pulsą galima lengvai išmatuoti naudojant kraujospūdžio matuoklį ar pulsometrą. Jeigu tokių priemonių neturime, galima apčiuopti pulsą riešo srityje ties nykščio pagrindu arba kakle, miego arterijoje, ir skaičiuoti dūžius per minutę.

„Tiek alkoholis, tiek rūkymas, tiek kofeinas ar stresas, nesvarbu, nuolatinis ar momentinis, kelia pulsą. Be to, riebus ar nesveikas maistas ir per didelis maisto kiekis taip pat gali padidinti širdies ritmą. Pasak vaistininkės, rūkalių pulsas visada būna aukštesnis nei nerūkančiųjų, o nekokybiškas miegas ar jo trūkumas taip pat prisideda prie padidėjusio pulso. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į gyvenimo būdą, jei norite išlaikyti sveiką širdies ritmą.

Gydymo galimybės

Gydant padidėjusį širdies ritmą, gydytojai gali skirti vaistus, mažinančius širdies ritmą ar reguliuojančius kraujo krešėjimą.

„Viena iš galimybių gydyti padidėjusį pulsą yra vaistai, kuriuos jums rekomenduos kardiologas. Jis gali skirti širdies ritmą mažinančius vaistus, kraujo krešėjimą reguliuojančius vaistus, taip pat gali skirti kalio preparatus ar elektrolitų tirpalus lašelinėmis“, – pasakoja E. Zykienė.

Be vaistų, yra ir natūralių būdų mažinti širdies ritmą. Vaistininkė rekomenduoja nusiraminti, giliai kvėpuoti per nosį, išgerti arbatos.

„Gudobelės preparatai taip pat labai gerai reguliuoja širdies ritmą. Jei naudojami spiritiniai lašai, jie veikia greitai – efektas turėtų pasireikšti per 15–20 minučių“, – teigia specialistė.

Be to, stresas turi būti sumažintas, svarbu tinkamai maitintis, atsisakyti žalingų įpročių ir nepamiršti gerai pailsėti.

„Į gydytoją derėtų kreiptis tada, kai pulsas viršija 100 dūžių per minutę ramybės būsenoje arba kai pulsas sumažėja iki mažiau nei 50 dūžių per minutę“, – įspėja pašnekovė.

Jei kartu su padidėjusiu širdies ritmu jaučiate ir padidėjusį kraujospūdį, būtina kreiptis į greitąją medicinos pagalbą.

Padidėjęs širdies ritmas gali būti tiek natūralus organizmo atsakas į laikinus veiksnius, tiek ir rimtų sveikatos problemų simptomas. Svarbu atkreipti dėmesį į savo gyvenimo būdą, reguliariai stebėti širdies ritmą ir laiku kreiptis į gydytoją, jei pastebite nenormalų pulso pakilimą ar kitus simptomus.