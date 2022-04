Maksimas Galkinas prabilo apie pagalbą Ukrainai: rusai jį vadina „išdaviku“

Panašu, jog vyras ne tik kalba apie karą, tačiau ir padeda Ukrainai.

45-erių Maksimas Galkinas neslepia, kad Izraelyje jaučiasi gerai: šalia – mylima žmona ir vaikai, o koncertai suplanuoti kelis mėnesius į priekį ir bilietai išparduoti. Tuo tarpu iš Rusijos nuolat skamba žodis „išdavikas“ ir skleidžiamas melas apie jį, skelbė starhit.ru.

Vyras atskleidė, jog neliko abejingas ir tiesia pagalbos ranką Ukrainos karo pabėgėliams.

„Mieli draugai! Kadangi bilietai į jau paskelbtus koncertus, kaip ir anksčiau surengtus papildomus koncertus, yra išparduoti, kartu su turo organizatoriumi publikos pageidavimu skelbiame dar du papildomus koncertus, trečiąjį koncertą Tel Avive birželio 13 d. ir antrą papildomą koncertą Haifoje birželio 15 d. Dalį uždirbtų pinigų nusprendžiau pervesti ukrainiečių pabėgėliams. Mes kartu padarysime gerą darbą“, – instagrame rašė jis.

Primename, kad anksčiau rašėme apie M. Galkiną.

UNIAN skelbė, kad Rusijos komikas ir Alos Pugačiovos vyras M. Galkinas „buvo iškviestas į apklausą Izraelio policijoje“. Tyrėjai aiškinasi jo bičiulio mirties aplinkybes. Teigta, kad komikas prieš draugo mirtį su juo laiką leido paplūdimyje ir jis esą buvo paskutinis žmogus, matęs mirusįjį. Neva dėl to komikas apie tai buvo apklaustas.

Į melagingas publikacijas sureagavo pats M. Galkinas. Socialiniuose tinkluose vyras pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kreipėsi į rusų žiniasklaidą.

„Draugai, turbūt nutuokiate, kad per visą savo, kaip aktoriaus, karjerą esu spaudoje skaitęs daug melo apie save ir prie to pripratau. Dabar negaliu to nepakomentuoti, nes užsakyto Rusijos spaudoje melo jau per daug. Antradienį gerbiama spauda, televizijos kanalai pranešė, kad mane čia, Izraelyje, įtaria žmogžudyste, buvo liudininkų, mane sulaikė. Suprantu, kad gavote įsakymą mane juodinti, sumaišyti su purvais ir parodyti, kaip man čia blogai.

Rašėte, kad net vaikštau pas kirpėjus ir jais skundžiuosi, kad vaikai nepriimti į mokyklą, kad Alai infarktas. Paimkite tą popieriaus lapą, patrinkite jį tarp rankų ir nusivalykite užpakalį. Man viskas gerai. Suprantu, kad jums neleidžia rašyti apie tai, kas iš tiesų svarbu. Jums belieka tik rašyti melą apie atlikėjus. Kodėl vis dar apie mane rašote? Juk taip jaudinotės, kad užimu kažkieno vietą, kad nelieka erdvės jauniems talentams.

Apie juos rašykite, apie patriotiškai nusiteikusius, ir atstokite nuo manęs. Jūs kaip akli arkliai vaikštote ratu ir dergiate sau po kojomis. Nusiraminkite, komjaunuoliai jūs, tfu“, – rėžė M. Galkinas.