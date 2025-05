Macrono žmonai trenkus vyrui per veidą užkliuvo 1 detalė: to nesupranta

Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono spaudos komanda sulaukė kritikos dėl to, kaip suvaldė skandalą, kilusį po to, kai internete išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip pirmoji ponia Brigitte Macron tarsi trenkia savo vyrui per veidą. Šis incidentas įvyko, kai pora atvyko į valstybinį vizitą Vietname.