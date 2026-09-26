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Loreta Matijošaitė – apie santuoką su Visvaldu Matijošaičiu ir ką veikia jos dukros: „Matyt, jos matė...“

2026-09-26 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 18:30
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TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasaulis pagal moteris“ pašnekovais tapo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis su žmona Loreta. Pokalbio metu jie ne tik papasakojo apie darbus Kaune, bet ir atsivėrė apie asmeninio gyvenimo detales.

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasaulis pagal moteris“ pašnekovais tapo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis su žmona Loreta. Pokalbio metu jie ne tik papasakojo apie darbus Kaune, bet ir atsivėrė apie asmeninio gyvenimo detales.

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Pokalbio vieta šįkart pasirinkta neatsitiktinai: Kristina Rimienė su Matijošaičiais susitiko Kauno „Mokslo saloje“. Tai – vienas didžiųjų pastarojo dešimtmečio miesto projektų, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo ir Kauno miesto savivaldybė. Kaip atskleidė V. Matijošaitis, jam buvo svarbu, jog Nemuno sala neprarastų savo grožio ir erdvės.

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„Savivaldybėje radome daug projektų, idėjų, pasiūlymų, ką būtų galima padaryti Nemuno saloje. Bet juos visus taip gražiai nuleidome į apatinius stalčius, kad saloje nebūtų aukštų gyvenamųjų namų, biurų ir neprarastų ši vieta savo grožio. Todėl ir nutarėme, kad geriau užstatysime ją tvarkingai ir saikingai. Taip atsirado baseinas ir „Mokslo sala“, – pasakojo V. Matijošaitis.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Pasaulis pagal moteris“ akimirkos

Matijošaičio žmona apie Kauną nė nesvajojo

V. Matijošaičio šeimos šaknys Kaune siekia mažiausiai šešias kartas. O štai jo žmonos Loretos santykis su miestu iš pradžių buvo visai kitoks. Kaip atskleidė moteris, jaunystėje jos svajonėse buvo tik Vilnius.

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„Kaunas pasikeitė neapsakomai. Kai buvau studentė, visos mintys buvo tik apie Vilnių. Bet studijos nunešė mane į Kauną, nors sakiau, kad čia niekada negyvensiu. Patys žinome, koks Kaunas buvo... Pažiūrėkite, kaip dabar atrodo Laisvės alėja vasaros vakarais, kai nelyja – eilės prie kavinių. Ar galėjome įsivaizduoti, kad Kaune taip gali būti?“ – džiaugsmo neslėpė ji.

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Loreta pasakojo, kad juodu su Visvaldu dažnai kartu važiuoja per miestą – į darbus, o po to ir namo. Anot jos, Visvaldas per miestą važioja taip, tarsi kiemo šeimininkas.

„Mes važiuojame ne šiaip kaip šeima – Visvaldas važiuoja kaip miesto šeimininkas. Bet ne kaip miesto meras, o savo kiemo šeimininkas. Jis vis stebi ir sako: ir čia reikia patvarkyti, ir ten reikia sutvarkyti, ir čia, žiūrėkit, nepadažyta... Viską mato“, – pasakojo laidos viešnia.

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Anksčiau Loreta yra sakiusi, kad politika – ne jai. Tokį pati požiūrį ji buvo išreiškusi ir apie santuoką. Tad kodėl galiausiai pora nusprendė tuoktis?

„Kai mes pradėjome su Visvaldu draugauti, niekada negalvojome apie santuoką. Bet po to sakome, kad abu esame šiek tiek senamadiško mąstymo, tad kaip ir reikia įtvirtinti mūsų santykius. Tas senamadiškumas, matyt, mus ir pastūmė į santuoką“, – pripažino ji.

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Būsimą žmoną pamatė dar vaikystėje

Kaip pasakojo V. Matijošaitis, pirmą kartą Loretą jis pamatė, kai jai buvo vos 5-eri. Tuomet Visvaldas su dviem draugais atvažiavo į Plungę pas moters brolį, su kuriuo mokėsi vienoje universiteto grupėje. Tuo metu jam buvo 19-olika.

„Mūsų darbo ir romantiniai santykiai niekada nebuvo persipynę, net nebuvo apie tai minčių. Bet gyvenimo keliai pakrypo taip, kad pas vieną nutiko viena nelaimė, pas kitą – kitokia ir mes likome vieni. Juk kažkokio šiaudo žmogus vis tiek ieško, nori... Man nebuvo geriausias laikotarpis, nėjau ir nesigyriau, kad gyvenu viena. Bet mano brolis matomai kažkada Visvaldui papasakojo, jis sužinojo, taip ir pradėjo megztis mūsų santykiai.

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Praėjo nemažai laiko, jo žmona buvo mirusi jau du su puse metų, aš gal pusantrų metrų buvau išvažiavusi kitur. Bet kadangi „Vičiūnuose“ mūsų keliai vis susikirsdavo, vis sužinodavome apie vienas kito gyvenimus“, – prisiminė L. Matijošaitė.

Kartą Visvaldas paskambino Loretai ir pasiūlė kartu nuvykti į lenktynes Palangoje. Moteris sutiko, tačiau pasakė, kad reikia dar vieno bilieto dukrai. Tai V. Matijošaičiui netrukdė – visi nuvyko į renginį, kuris tapo gražios draugystės pradžia.

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„Vėliau buvo Klaipėdos Jūros šventė, Visvaldas pasiūlė eiti kartu. Bet aš pasakiau, kad gal ne, viskas per daug greitai. Jis pasakė: užsidėk juodus akinius ir keliaujame. Tai buvo pirmas mūsų viešas išėjmas kartu. Aišku, sutikome ten ir bendradarbių, bet niekas nė negalėjo įtarti, kad mūsų santykiai perėjo šiek tiek kita linkme.

Jis tuo metu jau buvo meras, du metus važinėjome savaitgaliais vienas pas kitą. O po dvejų metų sako: gal jau tu atvažiuok pas mane ir lik? Taip 2017 m. atvažiavome su dukra ir likome Kaune“, – dalijosi Loreta.

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Laidoje V. Matijošaitis juokavo, kad dėl jaunesnės žmonos natūraliai norisi pasitempti, tačiau Loreta tikino kitaip.

„Aš visada sakau – esu dviem žingsniais atgal. Man atrodo, kad gyvenu labai greitai, viską darau greitai. Bet, pasirodo, ne. Pas Visvaldą idėjos ir darbai veja vieni kitą“, – vyro tempą apibūdino Loreta.

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O ar Loreta turi savybę, kuri erzina Visvaldą?

„Galbūt kartais erzina nutylėjimai – kai palinguoja galva, bet greitai negauni nei pritarimo, nei paneigimo. Bet šiaip mums nėra dėl ko bartis – vaikai užauginti, anūkai – jau jų reikalas, o mes galime leisti sau pagyventi“, – teigė V. Matijošaitis.

Pokalbiui pasisukus apie vaikus, laidos vedėja K. Rimienė pasidomėjo, kuo užsiima L. Matijošaitės dukros. Moteris atskleidė, kad į verslą jos nepasuko.

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„Matyt, jos matė, koks sunkus darbas yra „Vičiūnuose“, kiek daug reikia kantrybės, pastangų ir jėgų. Vyriausioji dukra pasirinko ekonomiką ir verslą, studijavo ISM universitete, dirba audito kompanijoje. O mano jaunėlė – dar studentė, Berlyno universitete studijuoja iliustraciją. Ji linkusi į menus“, – šyptelėjo moteris.

Nors darbų Visvaldo ir Loretos kasdienybėje netrūksta, laisvalaikiu jie mėgsta keliauti. Kaip atskleidė pora, juodu turi gražią tradiciją.

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„Mėgstame kartą per metus išskristi kažkur toliau – į egzotines šalis ar salas. O antrą kartą kažkur arčiau. Vasaras mėgstame leisti Lietuvoje. Tiesa, jau pasižadėjome, kad kitą vasarą kažkur keliausime. Bet galimai liksime čia“, – juokėsi L. Matijošaitė.

Visą pokalbį galite išgirsti straipsnio pradžioje. 

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