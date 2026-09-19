Visvaldas Matijošaitis prabilo apie santykius su žmona Loreta: prisiminė lemtingą skambutį

Pokalbio vieta šįkart pasirinkta neatsitiktinai: Kristina Rimienė su Visvaldu ir Loreta Matijošaičiais susitiks Kauno „Mokslo saloje“. Tai – vienas didžiųjų pastarojo dešimtmečio miesto projektų, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo ir Kauno miesto savivaldybė. O kokias dar idėjas anksčiau buvo svarstoma įgyvendinti Nemuno saloje, V. Matijošaitis papasakos laidoje.
Meras laidoje sakys, kad miesto pokyčius mato ne tik per didžiuosius projektus. O jo žmona Loreta pridės, kad net paprasta jų kelionė automobiliu per Kauną retai būna tiesiog kelionė.
Anot jos, Visvaldas per miestą važioja taip, tarsi kiemo šeimininkas: „Ir čia reikia patvarkyti, ir ten reikia sutvarkyti, ir čia, žiūrėkit, nepadažyta... Viską matom“, – pasakos ji.
Tačiau pačios Loretos santykis su Kaunu iš pradžių buvo visai kitoks. Į šį miestą ją pirmą kartą atvedė studijos, nors tuomet savo ateitį ji įsivaizdavo kitur.
„Kai buvau studentė, visos mintys buvo tik apie Vilnių. Bet studijos nulėmė, kad atsidūriau Kaune, nors sakiau, kad niekada Kaune negyvensiu“, – prisimins ji, tačiau šiandien jos nuomonė visai kitokia.
V. Matijošaitis pasakos, kad jo šeimos šaknys Vičiūnuose ir Vaišvydavoje siekia mažiausiai šešias kartas – tiek jis suskaičiuoja pats. O giminės istorija, tikėtina, yra dar senesnė.
Matijošaičių meilės istorija
Laidoje daugiau sužinosime ir apie poros meilės istoriją. Pasirodo, pirmą kartą būsimą žmoną Visvaldas pamatė tada, kai pačiam buvo 19 metų, o Loretai – vos penkeri. Tąkart Visvaldas buvo atvykęs pas Loretos brolį, su kuriuo mokėsi vienoje universiteto grupėje.
Tuomet jų gyvenimai pasuko skirtingais keliais, o po studijų Visvaldas su draugu ėmėsi verslo. Loreta taip pat kūrė savo profesinį kelią: baigusi studijas gilino žinias ir keliavo į tarptautinius mokymus, kuriuose iš pradžių mokėsi pati, o vėliau tapo lektore.
Tik po daugybės metų Visvaldo ir Loretos keliai susikirto visai kitaip. Abu jau buvo patyrę skaudžių asmeninio gyvenimo pokyčių, o apie tai, kas vyksta vienas kito gyvenime, vis išgirsdavo per bendrus pažįstamus ir artimuosius.
Galiausiai pirmąjį žingsnį žengė Visvaldas. Jis paskambino Loretai ir pasiūlė vykti į Palangoje vykstančias 1006 kilometrų lenktynes. Tačiau ji turėjo vieną sąlygą. „Sakau taip, bet man reikia dviejų bilietų, nes esu su dukra“, – prisimins Loreta.
Visvaldui tai nesutrukdė – į lenktynes jie išvyko trise. Netrukus sekė dar vienas kvietimas – šįkart į Jūros šventę Klaipėdoje. Loreta iš pradžių dvejojo, ar jau metas kartu pasirodyti viešumoje, tačiau Visvaldas rado paprastą sprendimą: „Užsidėk juodus akinius ir keliaujam.“
Tai tapo vienu iš pirmųjų jų viešų išėjimų, nors, kaip prisimins Loreta, sutikti pažįstami tuo metu dar nė neįtarė, kad jųdviejų santykiai jau pasikeitę.
Vėliau dvejus metus pora gyveno tarp dviejų miestų – Loreta savaitgaliais važiuodavo į Kauną, Visvaldas – į Klaipėdą. Kol galiausiai nuskambėjo pasiūlymas, pakeitęs jų kasdienybę: gal jau metas nebevažinėti vienam pas kitą? Taip 2017 metais Loreta kartu su dukra persikėlė gyventi į Kauną.
Laidoje V. Matijošaitis juokaus, kad dėl jaunesnės žmonos natūraliai norisi pasitempti, tačiau Loreta tikins kitaip. „Aš visada sakau – esu dviem žingsniais atgal. Man atrodo, kad gyvenu labai greitai, viską darau greitai. Bet, pasirodo, ne“, – vyro tempą apibūdins Loreta.
Šeimoje, anot Loretos, nėra griežtos taisyklės, kad vienas kitam negalima patarti ar išsakyti savo nuomonės. Vis dėlto, vienoje srityje jų charakteriai išsiskiria itin aiškiai – apie tai sužinosite laidoje.
Ir nors darbo poros gyvenime daug, laisvalaikiui vietos taip pat atsiranda. Pora mėgsta keliauti – kartą per metus stengiasi išvykti kur nors toliau, tačiau vasaras mielai leidžia Lietuvoje. Savaitgaliais Visvaldą galima sutikti miške arba Palangoje kartu su žmona.
Laidoje V. Matijošaitis atskleis ir tai, ar ketina siekti dar vienos mero kadencijos? Anot jo, šį tikslą jis turi, tačiau galutinį žodį vis tiek tars Kauno gyventojai. Apie visa tai – jau šio sekmadienio laidoje.
„Floristinis desertas“ – instaliacija Giraitės parko atidarymui
Šio sekmadienio „Pasaulis pagal moteris“ floristiniame deserte Kristina Rimienė kurs šventinę instaliaciją Giraitės parko atidarymui. Šįkart jos pagrindu taps ne tik gėlės, bet ir tai, ką padovanojo pati gamta – vėjo nulaužtos žagrenio šakos.
„Man labai pasitarnauja žagrenio šaka, kurią visai neseniai išlaužė Lietuvoje praūžusi didžiulė vėtra. Po tokių įvykių floristai randa tikrai nemažai įvairių šakų, kurias galima panaudoti“, – pasakos Kristina.
Instaliacijos centre atsidurs aukso spalvos tuščiaviduris stačiakampis, į kurį floristikos dizainerė įkomponuos nuvalytą žagrenio šaką. Kompozicijai bus naudojama ir floristinė kempinė, o aplink ją išsidėstys žalios bei sodrios raudonos ir bordo spalvų augalai.
„Žagrenis apskritai labai gražus medis – jis vadinamas lietuviška palme“, – pasakos Kristina, atkreipdama dėmesį ir į išskirtinę šakos struktūrą.
Kompozicijoje susijungs hortenzijos, kalijos, smulkiažiedės rožės, burnočio šakos, monsterų, melsvių, azalijų ir salalų lapai bei anturiai. Ryškūs atspalviai bus pasirinkti neatsitiktinai – jie derės prie šventės erdvėje dominuojančių spalvų.
Taip vėjo nulaužta šaka, kuri kitomis aplinkybėmis galbūt būtų likusi nepastebėta, Kristinos rankose taps pagrindine šventinės instaliacijos dalimi – dar vienu priminimu, kad floristikoje netikėčiausios medžiagos gali įgauti visiškai naują gyvenimą.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val. per TV3.
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