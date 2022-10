Londone – išpuolis prieš karaliaus Karolio III vaškinę skulptūrą: siekė atkreipti dėmesį į klimato kaitą

Klimato aktyvistai pirmadienį Londono „Madame Tussauds“ muziejuje šokoladiniu pyragu ištepė Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III vaškinį modelį.

Nerimstantys „Just Stop Oil“ demonstrantai savo pareiškime teigė reikalaujantys, kad vyriausybė sustabdytų „visas naujas naftos ir dujų licencijas bei sutikimus“.

Policija pranešė, kad buvo sulaikyti keturi asmenys.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB