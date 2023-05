Liverpulyje – Ukrainos žvaigždė Verka Serdiučka: paaiškėjo, ar kada nors vėl bandys jėgas „Eurovizijoje“

Menininkas antradienį parodė pirmuosius kadrus iš oro uosto. Nuotraukoje jis sėdi šalia savo „scenos mamos“, skelbė unian.ua.

„Registracija Liverpulyje“, – brūkštelėjo jis.

Ką Andrijus Danilko pasakė apie „Euroviziją 2023“

Kalbėdamas apie būsimą Tvorchi pasirodymą dainų konkurse, atlikėjas pažymėjo, kad nėra tokios muzikos gerbėjas, tačiau tikisi, kad jie pasirodys gerai.

Anot muzikanto, ukrainiečiai neturėtų bijoti pralaimėjimo „Eurovizijoje“. Jis pažymėjo, kad daug svarbiau laimėti ne varžybose, o kare.

Be to, atlikėjas pasakė, ar sutiks dar kartą atstovauti Ukrainai „Eurovizijoje“. Paaiškėjo, kad muzikantas nenori to daryti ir niekada to nedarys.

Primename, kad „Eurovizijos“ finale savo vietą jau užsitikrino didžiojo penketo šalys – Ispanija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Jungtinė Karalystė bei Ukraina, kuri 2022-aisiais tapo dainų konkurso nugalėtoja.

Gegužės 9 d. įvyko pirmasis pusfinalis, kurio metu paaiškėjo, kad į konkurso finalą pateko: Kroatija, Moldova, Šveicarija, Suomija, Čekija, Izraelis, Portugalija, Švedija, Serbija, Norvegija.