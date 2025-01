Liūdną naujieną apie savo sveikatą pranešęs 77-erių Eltonas Johnas siunčia žinią

„Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonijoje seras Eltonas juokavo, kad jo būklė nėra tokia bloga, kaip atrodo, nuramindamas susirinkusius. Kartu su dainininke Brandi Carlile jis įteikė apdovanojimą už geriausią originalią muziką Trento Reznoro ir Atticuso Rosso sukurtai dramai „Challengers“.

The brilliant Brandi Carlile and @eltonofficial are here to present the #GoldenGlobes award for Best Score – Motion Picture! 🎼 pic.twitter.com/SwkcdFbKJn

