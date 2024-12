Liūdną žinią pranešusio 77-erių Eltono Johno poelgis neramina bičiulius: baiminasi vieno

Tuo metu jis sakė: „Kaip kai kurie iš jūsų tikriausiai žinote, turėjau problemų, o dabar praradau regėjimą. Negalėjau matyti pasirodymo, bet man jis patiko. Savo vyrui, kuris buvo mano uola, nes negalėjau atvykti į daugelį peržiūrų... man sunku jį matyti, bet man patinka jį girdėti, o šį vakarą jis skambėjo gerai. Ačiū, kad atėjote!“

Grįžo į sceną

Praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai atskleidė naujieną gerbėjams, seras Eltonas sugrįžo į sceną, kad atliktų pasirodymą „Current at Chelsea Piers“ vakarienėje „2024 A Year in TIME“. Dainininkas „Rocket Man“ buvo paskelbtas TIME metų ikona. Seras Eltonas atrodė patenkintas sugrįžimu į sceną. Jis vilkėjo alyvinį kostiumą ir raštuotus marškinius, rašo mirror.co.uk.

Eltonas Johnas ant raudonojo kilimo taip pat pozavo su Biliu Porteriu – šis jį pristatė scenoje renginio metu.

Atlikėjas rugsėjo mėnesį gerbėjams papasakojo apie savo kovą su regėjimu, savo socialiniuose tinkluose pasidalijęs, kad jis „sveiksta“, tačiau jo atsigavimas sulėtėjo.

Jis pažymėjo, kad sveikimo procesas yra „itin lėtas“, ir pridūrė: „Vasarą ramiai praleidau atsigavęs namuose ir teigiamai vertinu pažangą, kurią iki šiol padariau gijimo ir sveikimo srityje“.

Eltono Johno draugai – susirūpinę

Nepaisant pastarojo meto sveikatos problemų, ikona keliauja po pasaulį, o neseniai pasirodė Niujorke ir Londone, kur vyko jo naujų miuziklų „Tammy Faye on Broadway“ ir „The Devil Wears Prada“ premjeros, kurios, kaip pranešama, sukėlė jo draugų susirūpinimą.

„Eltono draugai yra rimtai susirūpinę dėl to, kiek daug jis prisiėmė įsipareigojimų, ir mano, kad tai daro didelę įtaką jo sveikatai, – „The Sun“ sakė vienas informatorius. – Nemažai žmonių, su kuriais jis artimai bendrauja, paragino jį sulėtinti tempą, nes šiais metais jis buvo kaip niekad užimtas“.

„Jis ne jaunėja, o jo sveikata per pastaruosius kelerius metus pablogėjo“, – pabrėžė jis.